Trễ hẹn với Cát Tường, Nam Em tuyên bố lý do khiến ai cũng sửng sốt

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ một video clip ghi lại cảnh Cát Tường trò chuyện cùng Nam Em khi 2 người cùng tham gia chương trình truyền hình Ghế nóng. Mở đầu đoạn clip, Cát Tường hỏi Nam Em rằng ở lần quay hình trước, khi Cát Tường đi trễ 15 phút thì Nam Em đã nổi giận với chị. Vậy thì hôm nay, lý do gì cô lại đi trễ và khiến cả ekip phải đợi mình.

Với cách nói chuyện "tưng tửng" quen thuộc, Nam Em khiến Cát Tường ngỡ ngàng từ lần này đến lần khác khi kể rằng đi trễ là do cô gặp vận xui. Buổi sáng hôm ấy, Nam Em bước chân ra đường đã gặp ngay... bà bầu, chính vì vậy cô phải quay vào nhà và đợi cho bà bầu ấy đi khỏi thì mới ra đường tiếp. Nam Em cũng nói thêm, cô rất thường xuyên coi lịch để dự đoán mình sẽ gặp xui xẻo hay may mắn. Nếu né được vận xui, Nam Em sẽ không ngại ngần dùng đủ mọi lý do để thực hiện.

Nam Em.

Chưa dừng lại ở đó, Nam Em cũng bộc bạch rằng trước khi lên taxi, cô phải hỏi tuổi tài tế. Trong trường hợp tài xế không hợp tuổi thì Nam Em sẽ từ chối không đi. Thà tốn thời gian chứ không chịu rủi ro, đó là cách sống của Nam Em hiện tại. Ngoài ra, Nam Em không ngần ngại cho rằng "đẹp thì có quyền" và quyền đến muộn cũng là lẽ đương nhiên đối với một mỹ nhân như cô.

Cát Tường.

Sau khi xem phần trò chuyện vui vẻ giữa Cát Tường với Nam Em, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú. Nhiều người cho rằng cách nói chuyện của Nam Em thể hiện sự mộc mạc, chân chất và rất cuốn hút khán giả. Nếu như không vướng vào lùm xùm tình ái với Trường Giang, sự nghiệp của Nam Em sẽ thăng tiến theo chiều hướng thuận lợi, ít thị phi hơn.

Theo Helino