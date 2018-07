Trấn Thành tự ti trước 'soái ca Hàn Quốc' hát hay, yêu thú cưng

Trong tập 4 của " Đại chiến kén rể " xuất hiện "soái ca Hàn Quốc" Shin Hyun Woo. Shin Hyun Woo có thâm niên 10 năm trong nghề và từng sáng tác nhiều ca khúc cho các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Thế nhưng, anh lại khá lận đận với vai trò ca sĩ. Đến khi tham gia chương trình "I Can See Your Voice" mùa 2 của Hàn Quốc, anh chàng mỹ nam này mới bật lên như một hiện tượng mạng. Bên cạnh âm nhạc, Shin Hyun Woo còn là chủ của một quán cà phê thú cưng dù mình bị dị ứng lông động vật.

Vừa xuất hiện, Shin Hyun Woo đã khiến 5 gia đình nhà gái và toàn bộ khán giả reo hò vì vẻ ngoài trẻ trung, điển trai ở độ tuổi 34. Vì chăm chỉ tập luyện gym mỗi ngày nên nam ca sĩ sở hữu thân hình lý tưởng. Điều này khiến cho Trấn Thành cảm thấy tự ti và vội kéo áo che vòng 2 của mình. Anh hóm hỉnh nói: "Thân hình còn ngon hơn tôi nhiều lắm. Ngày xưa tôi đẹp lắm chứ giờ bớt rồi".

Shin Hyun Woo khiến mọi người ghen tỵ với độ trẻ trung so với tuổi 34.

Sinh trưởng trong một gia đình có 4 thành viên, Shin Hyun Woo đã tự lập từ bé và ít chịu sự can thiệp của người thân trong cuộc sống riêng. Sau thời gian dài đơn côi, nam nghệ sĩ đã trót yêu hình ảnh của người con gái Việt Nam và quyết tâm học tiếng Việt, xây dựng cuộc sống tại đây.

Được Trấn Thành hỏi, Shin Hyun Woo cho biết mình đề cao người phụ nữ xinh đẹp và sống trung thực.

Đối diện với 5 gia đình nhà gái, Shin Hyun Woo thú nhận mình không có nhiều tiền và một cuộc sống quá dư dả. Tuy nhiên, mọi người tại trường quay phải ngạc nhiên khi Trấn Thành tiết lộ thu nhập hàng tháng của chàng trai lên đến hơn 10 nghìn USD.

Hội tụ nhiều ưu điểm nhưng Shin Hyun Woo vẫn phải nhờ cậy Trấn Thành mai mối cho mình. Điều này khiến cho nhiều cô gái tỏ ra thắc mắc. Nói về điều này, nam ca sĩ cho biết vì anh quá bận rộn với công việc vừa quản lý cửa hàng cà phê, vừa ca hát và viết nhạc mỗi ngày nên chưa có bạn gái.

Chàng trai thể hiện tài năng ca hát của mình.

Shin Hyun Woo cam đoan mình sẽ nói được tiếng Việt vì đang học rất chăm chỉ. Ngoài ra, nam ứng viên Hàn Quốc còn hứa sẽ nấu canh kim chi cho vợ tương lai ăn và sẵn sàng cõng vợ trên vai để làm việc khi bận rộn. Nghe được những chia sẻ của anh, các cô gái không kìm được cảm xúc của mình mà liên tục hú hét không ngừng nghỉ.

Sau khi tìm hiểu, Shin Hyun Woo đã quyết định chọn lựa cô gái Phạm Hải Yến 23 tuổi, ở Hà Nội. Hải Yến là một thông dịch viên tiếng Hàn, vì vậy đây là một lợi thế về mặt giao tiếp khi cả 2 kết đôi. Nhận xét về Hải Yến, Shin Hyun Woo cảm thấy cô là một người dễ thương và nữ tính. Nam ca sĩ đã nhiều lần ôm Hải Yến để cho cô bớt run hơn khi đứng cạnh mình.

Shin Hyun Woo thể hiện tình cảm trước bạn gái.

Theo Lưu Hằng/Vietnamnet