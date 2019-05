Trấn Thành 'tổn thương' khi biết phụ huynh không cho cậu bé 5 tuổi like hình mình trên Facebook

Dù "chặt chém" hết mình 2 cây hài Lâm Vỹ Dạ, Hữu Tín nhưng Trấn Thành được phen mếu máo trước màn đối đáp hóm hỉnh của các thí sinh nhí trong tập 10 "Nhanh như chớp nhí".

Chỉ trong thời gian chào sân chớp nhoáng, MC Trấn Thành ngay lập tức đã bị thí sinh nhí Đức Anh "thất sủng" vì quên hỏi tuổi. Chắc vì quá lôi cuốn vào màn giả tiếng còi xe "không đụng hàng" của bé mà ông xã Hari Won tạm thời không nhớ đến. Đức Anh xin phép chen ngang "dằn mặt nhẹ" Trấn Thành: "À, con quên nói con 5 tuổi ạ! Có vụ tuổi không mà chú cũng quên".

Bé Đức Anh

Sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ cùng 3 thí sinh nhí Ngọc Khanh, Hữu Phước và Mạnh Thái làm nên "đại tiệc hài" tại sân khấu "Nhanh như chớp nhí". Cô bé Ngọc Khanh có "siêu năng lực" khiến Trấn Thành "rụng tim" với màn đối đáp ngọt ngào. Vốn rất thần tượng MC Trấn Thành, nhí sẵn sàng tặng 1 triệu like cho anh. Một lần nữa, nhí Đức Anh lại "cướp sóng" và công khai mẹ không cho mình like hình A Xìn. Đứng hình mất vài giây, Trấn Thành đau lòng hỏi thêm: "Mà con có muốn like cho chú không?", Đức Anh hài hước chia sẻ: "Lát con thi xong, con về xem lại rồi bấm like cho chú nha".

Ở câu hỏi: "Người thi rớt và người thi đậu, ai đang ở trên cây?", trả lời sai là "người thi đậu", cậu bé Đức Anh ngay lập tức "đổ thừa" cho đội trưởng Hữu Tín vì hành động lắc tay kỳ lạ.

Đội Lâm Vỹ Dạ

Thêm một nhân tố khiến cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay chính là nhí Hữu Phước. Có tố chất nhảy thần sầu, Hữu Phước say sưa "phiêu" theo điệu nhạc cùng thần thái không ai sánh bằng. Riêng nhí Mạnh Thái, cậu bé khiến Trấn Thành, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ về sở thích ăn chay của mình. Lý do rất đơn giản là vì Mạnh Thái không muốn sát sanh động vật.

Theo QuangMT (Trí Thức Trẻ)