Trấn Thành đứng hình vì màn đối đáp thông minh của bé 5 tuổi

Trấn Thành thích thú với màn đối đáp ấn tượng của nhí 5 tuổi:

browser not support iframe.

Sức nóng của “cuộc đấu trí tuệ” giữa 2 bé 5 tuổi: Tuấn Kiệt và Anh Khoa đã mang đến khán giả những phút giây giải trí hài hước. Tuấn Kiệt với câu cửa miệng “con thông minh nhất đời” đã cống hiến một trận đấu hay, gay cấn đến phút cuối.

Với tốc độ "quá nhanh quá nguy hiểm”, Tuấn Kiệt dễ dàng vượt qua 9 câu hỏi hóc búa từ chương trình. Thậm chí, bé còn “lật” luôn đáp án MC Trấn Thành khiến anh “đuối lý” phải đồng ý cho điểm. Cụ thể, khi được hỏi: “Con đi học về, con thấy ông nội và bố đang đọc sách, con chào ai trước?”, Tuấn Kiệt lễ phép trả lời: “Dạ con chào cô”. Ngơ ngác trước đáp án của Tuấn Kiệt, Trấn Thành đọc lại câu hỏi và cho bé được quyền trả lời lại. Tuấn Kiệt vẫn đáp trả chắc nịch: “Dạ chào cô ạ. Vì nhà con ở đây, trường ở đây sao con có thể nhìn thấy ông và ba để chào được”. Hóa ra theo suy nghĩ của bé đi học về thì vẫn còn ở trường nên chỉ có thể chào cô. Bản lĩnh vượt qua 9 câu hỏi trong thời gian ngắn nhưng Tuấn Kiệt phải dừng bước trước câu số 10 vì không biết “Mẹ của bà nội gọi là gì?”.

Đây cũng là câu hỏi khiến nh Khoa lăn tăn và không phục đáp án là “bà cố”. Theo bé, bà cố chết rồi nên không có người để gọi. Cũng may nhờ các bé khác hỗ trợ lý giải, Anh Khoa cũng chấp nhận đáp án và dừng cuộc chơi với 4 câu trả lời đúng.

Nối gót phần thi của 2 bé là phần tranh tài “bao hài, bao vui và bao lầy” của 2 đội trưởng Lê Dương Bảo Lâm và La Thành. Đúng với cái tên “Thánh lý sự”, Dương Lâm hay xuất chiêu “hỏi xoáy” MC Trấn Thành mỗi khi tung câu hỏi. Khi được hỏi: “Con ếch uống nước bằng gì?”, Dương Lâm tự tin trả lời 'bằng mũi' nhưng đáp án đúng là bằng 'da'. Dù Trấn Thành lý giải đáp án đã được khoa học chứng minh nhưng Lê Dương Bảo Lâm vẫn không phục.

La Thành cũng rơi vào “ma trận” câu hỏi hóc búa của chương trình. Cũng do tính đa nghi mà ở câu hỏi “dễ như cho không”, La Thành đều bó tay chịu thua. Minh chứng như con ve kêu như thế nào cũng không biết, lĩnh vực âm nhạc thì “đầu hàng”, còn ở câu hỏi: “Con cóc là cậu ông trời, cậu của con cóc là ai?”, La Thành mất cả “nửa cả thanh xuân” mới đưa ra đáp án là “ông cậu”, mặc dù câu trả vô cùng đơn giản là 'con cóc'. Dù vậy, La Thành vẫn san bằng tỷ số 5 câu đúng với Dương Lâm. Bước vào thi phụ, lần đầu tiên người xem phải chứng kiến phần thi “dài nhất thế kỷ” khi hơn 10 câu hỏi phụ vẫn chưa tìm ra người chiến thắng. May mắn thay, trong phút cam go nhất, La Thành quyết đoán đưa ra đáp án nhanh hơn và đem vinh quang về cho đội. Thua cuộc, Dương Lâm tố MC Trấn Thành thiên vị bạn thân.

Màn tranh tài “1 chọi 2” giữa bé Đắc Phúc và cặp chị em song sinh Phương Linh – Phương Uyên cũng cống hiến cho khán giả màn đối đầu hấp dẫn và căng thẳng. “Chấp” 2 bạn nữ cùng thi đấu, Đắc Phúc khiến khán giả “đã mắt” với phần thi ấn tượng khi nhanh trí đưa ra nhiều câu trả lời thông minh. Cặp chị em Phương Linh – Phương Uyên ban đầu không thống nhất ý kiến nên đưa ra nhiều đáp án sai nên bị bé Đức Phúc “đánh bại”.

Ngoài ra, cuộc tỷ thí ngang tài ngang sức giữa 2 nhí Gia Minh và Hoàng Khang cũng mang đến nhiều khoảnh khắc vui nhộn.

Kết quả chung cuộc, team Lê Dương Bảo Lâm và team La Thành cân bằng điểm số và một lần nữa bước vào vòng thi phụ. Sau lần “ăn may” trước, vòng đối đầu thứ 2 La Thành phải nhường chiến thắng cho Lê Dương Bảo Lâm vì trả lời chậm hơn.

Theo Hải Bình/Vietnamnet