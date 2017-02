Top 10 phim hay cho ngày valentine 2017

10 bộ phim tình cảm lãng mạn sau đây với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau chắc chắn sẽ khiến các cặp đôi có những giây phút tuyệt vời trong ngày valentine 2017 sắp tới.

About Time

Những ai yêu thích minh tinh Rachel McAdams cũng như các bộ phim tình cảm của cô thì About Time sẽ là tác phẩm thích hợp để thưởng thức cùng người yêu trong dịp Valentine 2017 này. Phim xoay quanh anh chàng Tim Lake và những rắc rối kỳ lạ trong cuộc sống của anh ta. Lúc sắp sang tuổi 21, Tim Lake được bố mình cho biết mọi người đàn ông trong gia đình anh đều có khả năng đi ngược thời gian.Dù không thể thay đổi các sự kiện lịch sử của thế giới, anh có thể điều chỉnh những gì xảy ra trong cuộc sống của mình.

About Time mang đến một câu chuyện tình yêu đầy hấp dẫn

Tim quyết định sử dụng món quà trời cho này để đi tìm một cô bạn gái. Khi anh gặp cô nàng dễ rung động Mary, họ yêu nhau nhưng một sự cố trong khi quay ngược thời gian đã xóa bỏ hoàn toàn buổi gặp gỡ đầu tiên, khiến Tim phải tìm cách chinh phục cô hết lần này đến lần khác. Bộ phim sẽ là một món quà ngọt ngào dành cho những ai yêu thích thể loại tâm lý, tình cảm pha lẫn những tình tiết siêu nhiên.

Romeo and Juliet

Câu chuyện tình yêu vĩ đại của Shakespeare đã được chuyển thể lên màn ảnh không dưới 30 lần nhưng hầu như phiên bản nào cũng nhận được sự quan tâm của người yêu điện ảnh.

Trong phiên bản 2013, nữ diễn viên trẻ Hailee Steinfeld vào vai Juliet và cùng với Douglas Booth (vai Romeo), cả hai làm mới chuyện tình yêu vĩ đại giữa chàng kiếm sĩ gia đình Montague và nàng tiểu thư nhà Capulet ở thành Verona (Italy) vào thế kỷ 16. Romeo và Juliet vẫn luôn là câu chuyện được nhắc tới như một biểu tượng của tình yêu vào mỗi dịp lễ tình nhân 14/2.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Quyết định chia tay do có quá nhiều khác biệt, Joel Barish (Jim Carrey) và Clementine Kruczynski (Kate Winslet) đều tham gia quá trình “tẩy não”, nhằm xóa sạch ký ức về đối phương. Nhưng khi những kỷ niệm cứ thế dần trôi đi trong tâm trí, Joel mới nhận ra rằng mình hóa ra vẫn còn rất yêu Clementine.

Ra đời cách đây hơn một thập kỷ, Eternal Sunshine of the Spotless Mind luôn nằm trong danh sách những bộ phim lãng mạn nhất, dù nó mang dư vị cay đắng nhiều hơn là ngọt ngào. Phim từng được trao giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc hồi đầu 2005.

(500) Days of Summer

Trong những phim hay cho ngày valentine 2017, không thể bỏ qua bộ phim vô cùng lãng mãng với nỗi buồn man mác nhưng không hề bi lụy này. Tác phẩm sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về tình yêu tuổi trẻ, sự lựa chọn của người con gái và cách vượt lên nỗi đau.

Mối tình 500 ngày của nhân vật nam chính trong phim sẽ đốn tim bạn ngày lễ tình nhân 2017 này

Toàn bộ tác phẩm là những hoài niệm của nhân vật nam Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) về mối tình kéo dài 500 ngày với Summer Finn (Zooey Deschanel), từ lúc anh mới yêu cô cho tới khi trở nên tan nát vì người đẹp thực sự ra đi. (500) Days of Summer là những chiêm nghiệm đầy thực tế về tình yêu: có thể đầy nhiệt huyết khi mới ở trong một mối quan hệ, nhưng cũng dễ dàng sụp đổ khi tất cả tan biến. Chính điều đó giúp bộ phim nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả kể từ ngày ra mắt.

50 First Dates

Bộ phim 50 First Dates là một trong những bộ phim đáng xem nhất trong dịp Valentine 2017. Bộ có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Drew Barrymore và Adam Sandler.

50 First Dates xoay quanh câu chuyện tình yêu của một anh chàng là bác sỹ thú y Henry (do Adam thủ vai) và cô nàng giáo viên dạy vẽ xinh đẹp Lucy (nữ diễn viên Drew đóng). Chỉ mới lần đầu gặp Lucy, Henry đã bị cô hớp hồn và trúng tiếng sét ái tình của cô. Kể từ đó, anh chàng Henry luôn tìm cách tiếp cận cô gái. Tuy nhiên cô nàng Lucy lại mắc chứng bệnh lạ là trí nhớ chỉ tồn tại trong 24 giờ.

Vì cô, Henry đa tình từng sống bê tha trước đó đã bền bỉ hàng ngày tìm cách tiếp cận cô với mọi lý do từ ngớ ngẩn, vô lý nhưng cũng thật dễ thương của tình yêu. Dù bị mất trí nhớ sau mỗi ngày nhưng nhờ tình cảm mãnh liệt mà Henry dành cho cô, Lucy đã dần cảm nhận tình yêu dành cho anh. Họ đã có một cái kết thúc đẹp cho tình yêu mãnh liệt của mình.

Fifty Shades Of Grey 2014

Fifty Shades Of Grey phần 1 (2014) được công chiếu ngoài rạp đúng ngày valentine và nhận được sự đón nhận của rất nhiều cặp đôi trên thế giới. Valentine 2017 này, nếu không muốn chen chúc ngoài rạp để tiếp tục xem phần hai của bộ phim, bạn hãy cùng nửa ấy của mình “nghiền” lại phần 1 vô cùng nóng bỏng và hấp dẫn.

Chuyện phim kể về tình yêu của tỷ phú Grey và cô sinh viên Anna trong sáng. Là một người có tuổi thơ đầy bóng tối, tỷ phú trẻ Christian Grey luôn bị ám ảnh bởi tình dục. Anh không thể yêu theo cách bình thường và có sở thích đến với các cô gái theo lối quan hệ thể xác BDSM.Với Grey, các cô gái chỉ là "Người phục tùng". Chính vì thế, không ai có thể ở lại lâu bên chàng tỷ phú. Các luật chơi anh đặt ra chỉ biến anh thành kẻ bệnh hoạn đáng ghê sợ trong mắt họ.

50 sắc thái trở thành một trong những phim ăn khách nhất ngày lễ tình nhân

Nhưng từ khi cô sinh viên vừa tốt nghiệp Anna Steelee đến với cuộc đời Grey, sự trong trắng, thật thà, thơ ngây và bản chất không tuân phục của cô khiến những luật lệ cố hữu của Grey bị chao đảo. Thế giới trong sáng, an toàn của Steele cũng chao đảo. Cúng với đó, Grey đã dẫn dắt Anna Steele vào mê lộ của nhục cảm.

Trên mê lộ ấy, Steele cũng dần dần phát hiện ra được những mảnh quá khứ buồn thảm của người cô yêu, những điều đã khiến anh hành xử kỳ quặc suốt cuộc đời trai trẻ. Liệu tình yêu đích thực trong tâm hồn có gắn kết được hai người ở bên nhau?

Her

Her là một đề cử vô cùng ngọt ngào cho top những phim hay ngày valentine 2017. Giành 5 đề cử Oscar 2014 trong đó có “Phim hay nhất” và “Kịch bản gốc xuất sắc”, Her là một trong những phim tình cảm đặc sắc nhất năm qua.

Nhân vật chính của phim là Theodore, một nhà văn vừa ly dị vợ và làm nghề viết thư tình cho những người gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc. Quá cô đơn trong một thế giới rộng lớn, Theodore kết bạn với Samantha - hệ điều hành máy tính có trí thông minh nhân tạo và khả năng học hỏi, giao tiếp như người bình thường. Từ những cuộc trò chuyện, tâm sự thông thường, Theodore nảy sinh tình cảm với Samantha…

Her có sự tham gia của kiều nữ bốc lửa Scarlett Johansson nhưng cô chỉ diễn xuất qua giọng nói khi vào vai hệ điều hành Samantha. Ý tưởng độc đáo và ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc của đạo diễn kiêm biên kịch Spike Jonze khiến Her trở thành một trong những câu chuyện tình lãng mạn và độc đáo nhất của điện ảnh thế giới.

The Spectacular Now

The Spectacular Now là bộ phim độc lập đã giành giải thưởng đặc biệt cho diễn xuất ở LHP Sundance năm 2013, kịch bản của bộ phim tình yêu này được viết bởi nhà biên kịch Scott Neustadter (phim (500) Days of Summer).

Sutter Keely là một chàng trai mê tiệc tùng và cực kỳ tự mãn về bản thân. Tuy nhiên, sau khi bị cô gái hot nhất trường “đá” thì anh chàng uống rượu say đến mức không còn biết gì.Khi tỉnh dậy, Sutter thấy mình đang ở cạnh Aimee - cô gái xinh đẹp nhưng lập dị và bị nhiều người trong trường kỳ thị. Tình huống trớ trêu này mở ra một câu chuyện tình lãng mạn và cảm động. The Spectacular Now có sự tham gia của nữ diễn viên trẻ đang lên ở Hollywood - Shailene Woodley.

Đây là bộ phim mang đến nhiều cảm xúc tươi mới về tình yêu

Bộ ba Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) & Before Midnight (2013)

Bộ ba Before của đạo diễn Richard Linklater là mối quan hệ kéo dài hơn hai thập kỷ giữa Jesse (Ethan Hawke) và Celine (Julie Delpy). Ba tập phim chủ yếu là những cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật, xoay quanh nỗi sợ của họ về cuộc sống, tình yêu, quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai. Điều đó giúp cho loạt phim tuy lãng mạn nhưng vẫn rất đỗi chân thực và ghi điểm với nhiều thế hệ khán giả.

Valentine 2017 này, cùng nhau xem hết 3 tập trong chuỗi chuyện tình yêu của The Before, chắc chắn hai bạn sẽ có những giây phút vô cùng tuyệt vời và hiểu nhiều hơn về ý nghĩa của tình yêu trong cuộc sống.

Silver Linings Playbook

Silver Linings Playbook mang cấu trúc và nội dung rất giống với các tác phẩm tình cảm lãng mạn thông thường. Tuy nhiên, điều khiến phim trở nên khác biệt nằm ở bộ đôi nhân vật chính: Pat Solatano Jr. (Bradley Cooper) là anh chàng bị rối loạn lưỡng cực, từng hành hung tình nhân của vợ nhưng luôn hy vọng được tái hợp với người đã phản bội mình; kẻ còn lại là Tiffany Maxwell (Jennifer Lawrence), nàng góa phụ luôn cho rằng cái chết của chồng là do chính cô và mắc chứng nghiện tình dục.

Silver Linings Playbook phản ánh một mối tình vô cùng độc đáo và cảm động

Mỗi người có những uẩn khúc riêng, nhưng họ cố gắng giúp nhau vượt qua từng chướng ngại một và nảy sinh tình cảm từ đó. Tiffany cũng chính là vai diễn đem về cho JLaw tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Trên đây là top những phim hay cho ngày valentine 2017 này. Cùng tận hưởng ngày lễ tình nhân ngọt ngào với những thước phim đa cảm xúc bên người ấy bạn nhé!

Theo Lăng Dương/VietQ