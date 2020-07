Tình yêu và tham vọng tập 39: Tuệ Lâm ghen lồng lộn vì trong lòng Minh vẫn luôn có bóng hình của Linh

Trong tập 38 Tình yêu và tham vọng, dì Đào vì đi đòi nợ nên suýt bị đánh khiến Linh phải đỡ đòn cho mẹ. Minh đúng lúc đó cũng chứng kiến nên ra tay giải cứu rồi đưa mẹ con Linh về nhà an toàn. Vì chuyện này, Minh và Tuệ Lâm có màn tranh cãi căng thẳng, Tuệ Lâm lại nổi cơn ghen với Minh và không chấp nhận chồng sắp cưới của mình lúc nào cũng chạy theo người đàn bà khác để giúp đỡ mà vẫn coi đó là việc chính đáng.

Linh vì chuyện làm thất thoát hơn 200 tỷ của công ty và chuyện một đối tác của dự án Bình An rút vốn nên bị Minh đưa ra hình thức kỷ luật: truất quyền quản lý dự án Bình An, cắt toàn bộ tiền thưởng trong vòng 2 năm; trong trường hợp dự án Bình An bị đưa ra kiện tụng, Linh sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về việc này.



Để giải quyết chuyện dì Đào bị lừa hơn 1 tỷ, Linh đã phải bán chiếc ô tô được Minh tặng và rút toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân để trả nợ cho dì Đào. Trước tấm lòng hiếu thảo của con chồng, sau bao hiềm khích giữa hai mẹ con, dì Đào cảm thấy vô cùng cảm động và ân hận vì đã gây ra chuyện tày đình này đồng thời thay đổi hẳn thái độ đối với Linh. Nhưng Ánh lại vì chuyện này lại càng ghét Linh hơn vì cho rằng không những chỉ có bố mà mẹ cô cũng yêu chị gái hơn mình.

Còn Sơn xứng đáng là anh chàng si tình ga-lăng nhất bộ phim khi kịp thời ở bên động viên Linh khi cô đang gặp khó khăn. Không những thế, anh còn sẵn sàng đưa thẻ ngân hàng cho Linh vay để trả nợ khiến Linh vô cùng cảm động và phần nào vui vẻ hơn.

Trích đoạn tập 39 Tình yêu và tham vọng, Tuệ Lâm vẫn hằn học với Linh vì chuyện tình cảm với Minh. Lần nào ngồi với Minh cũng vậy, Tuệ Lâm đều tỏ thái độ bực tức trong lòng. "Chuyện xử phạt giám đốc Linh, dù anh đã đưa ra quyết định nhưng em biết là trong lòng anh không hề muốn như vậy. Chỉ là vì em thúc ép", Tuệ Lâm nói khi đang ngồi ăn tối với Minh.

Thấy Tuệ Lâm vẫn còn căng thẳng, Minh nói: "Anh làm vì điều đó đúng. Chúng ta có thể không bàn công việc ở đây được không?" Nhưng Tuệ Lâm vẫn không muốn bỏ qua chuyện này. Cô nói: "Không biết từ lúc nào mà cô Linh luôn xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta, ngay cả lúc này anh nói là không muốn nhắc đến cô ta nhưng em có thể nhìn thấu trong thâm tâm anh, lúc nào cô ta cũng hiện hữu".

Trong khi đó, Đại Cán được giao nhiệm vụ đi gặp người đàn ông tên Bách, một đối tác vừa rút đầu tư khỏi dự án Bình An của Hoàng Thổ. Nhưng Đại Cán và Hường hợp tác dùng mưu giăng bẫy Linh. Đến giờ đi gặp Bách, Đại Cán bỗng dưng kêu đau bụng quằn quại. Hường nói sẽ gọi điện cho Tuệ Lâm để cử người khác đi thay nhưng Linh vì không nghi ngờ âm mưu của hai nhân viên nên đã đồng ý đi gặp Bách. Mục đích của Đại Cán là làm cho Linh bị hiểu nhầm là câu kết với Bách để hại Hoàng Thổ.

Sau màn kịch, Đại Cán gọi điện cho Bách, lộ rõ bộ mặt thật: "Anh Bách cứ yên tâm ạ, em đã bố trí hết rồi anh cứ yên tâm mà thưởng thức. Nàng giám đốc Linh xinh đẹp mà em trao đổi với anh hôm trước ấy. Cô ta làm sai cho nên tự nguyện đi sửa sai nên rất sẵn sàng phục vụ anh từ A đến Z".

Ở phân cảnh khác, Đông ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình với Phương. "Cứ mỗi lần nhìn thấy chị thì tim tôi đập rất nhanh. Trước thì tôi không hiểu nhưng mà giờ…". Phương lại gần Đông áp má vào ngực trái của Đông để nghe nhịp đập của trái tim anh rồi nói "mình hẹn hò nhé". Thấy Đông đồng ý, Phương sung sướng nhảy phắt lên người và ôm hôn Đông.

Sơn liệu có chiếm được trái tim của Linh khi dành tình cảm chân thành và tuyệt đối cho Linh trong những lúc Linh gặp khó khăn nhất? Tuệ Lâm sẽ tiếp tục làm gì để gạt Linh ra khỏi Minh?

Tập 39 Tình yêu và tham vọng phát sóng lúc 21h40 hôm nay (29/7) trên VTV3.

Tùng Anh