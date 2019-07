"Tình cũ Chi Pu" bồi hồi xúc động khi quay loạt cảnh ôm ấp, hôn môi trai đẹp

Ekip sản xuất phim Thưa mẹ con đi vừa tung ra MV nhạc phim với hàng loạt cảnh quay xúc động về tình yêu đồng giới giữa bộ đôi nhân vật Văn ( Lãnh Thanh ) và Ian (Võ Điền Gia Huy). Lãnh Thanh chính là nam diễn viên đóng vai nhà vua trong MV Anh ơi ở lại của Chi Pu. Anh chàng cũng từng gây sốt khi vào vai nam chính ở MV Duyên mình lỡ của Hương Tràm.

Nam chính Lãnh Thanh có ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn lần này của mình. Trong dự án này, Lãnh Thanh phải thực hiện nhiều cảnh quay ôm ấp, hôn môi bạn diễn nam. Lãnh Thanh chia sẻ: "Khi làm việc với ekip Thưa mẹ con đi về hình dung và không khí của phim, tôi được gợi ý tìm xem Call me by your name bởi sự tương đồng về một câu chuyện nhẹ nhàng và dung dị".

"Thường mọi người sẽ nghĩ những câu chuyện gai góc, trái ngang mới khó nhưng với tôi, càng đơn giản lại càng đòi hỏi đầu tư nhiều cảm xúc. Nhân vật của Gia Huy - người yêu của tôi trong phim vừa vô tư hồn nhiên, có phần tinh nghịch của một thanh niên lớn lên ở nước ngoài, vừa tinh tế và biết quan tâm đến người khác. Cậu như đối lập với miền quê mà Văn lớn lên".

Về phần mình, Võ Điền Gia Huy cũng rất ấn tượng với vai chính đầu tiên: "Theo Huy thấy về đường dây câu chuyện tình cảm có thể khiến người khác liên tưởng đến tác phẩm Call me by your name đã quá nổi tiếng, nhưng dự án lần này còn có một tuyến truyện khác cũng quan trọng là câu chuyện gia đình mà Huy cũng rất đồng cảm".

Ngoài ra, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cũng chia sẻ: "Tôi muốn đặt câu chuyện tình yêu của nhân vật vào bối cảnh gia đình. Nhân vật Văn và Ian vốn là hai thanh niên có nhiều hoài bão và nỗ lực. Cả hai giờ đây chỉ cần thổ lộ với gia đình, những người dành tình yêu và sự kỳ vọng lớn nhất cho mình. Đó là giây phút quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của Văn. Chỉ cần gia đình chấp nhận, cậu ấy không còn cần quan tâm đến cái nhìn của xã hội nữa".

Theo Helino