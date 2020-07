Tiết lộ đã có đất chờ nhà gái cho tiền xây nhà, chàng trai gây tranh cãi ở show hẹn hò

Trong khi đó, nữ chính của chương trình là Trịnh Thị Hiền, cùng 33 tuổi và đang là giáo viên tin học, công tác tại Vũng Tàu.

Cảnh chia sẻ anh đã trải qua 2 mối tình và mối tình gần nhất của anh là cách đây khoảng 4 năm. Lý do chia tay là vì khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, cho đến giờ Cảnh vẫn giữ cuốn nhật kí của bạn gái cũ.

Khi MC Cát Tường đặt ra tình huống, cuốn nhật kí có thể là nguyên nhân khiến gia đình bất hòa thì chàng trai khẳng khái trả lời: “Trong hôn nhân thì cần phải tôn trọng đối phương. Nếu bạn nữ muốn em tôn trọng thì bạn nữ cần tôn trọng quyền riêng tư của em. Em không làm gì để có lỗi với đối phương và đó cũng là còn là kỷ niệm thôi’.

Chương trình "Hẹn ăn trưa" đang gây sốt.

Nghe thổ lộ của chàng trai, MC Cát Tường gợi ý, nếu xem đó là quyền riêng tư thì hãy cất ở một nơi mà bạn đời hoặc người yêu mới của mình không thấy sẽ không khiến họ tổn thương.

Trong khi đó, bạn gái của chương trình thẳng thắn bày tỏ, cô không muốn thấy cuốn nhật kí đó và hi vòng chàng trai sẽ trả lại cho người cũ.

“Nếu em là vợ của anh ấy thì em muốn thủ tiêu mấy cuốn nhật kí đó luôn và không bao giờ nhắc tới nữa”- Hiền chia sẻ.

Nói về tình trường của mình, Trịnh Thị Hiền cho biết, cô chính thức trải qua một mối tình và kết thúc cách đây 1 năm. Lý do chia tay là vì bạn trai cũ của cô gia trưởng, độc đoán và keo kiệt.

Hiền cũng khẳng định, cô không chấp nhận người đã có gia đình bởi vì những người từng đổ vỡ thì họ sẽ có lấn cấn khi bắt đầu mối quan hệ cũ.

Đến với chương trình, Cảnh tiết lộ, lý do anh lập gia đình muộn là vì muốn tập trung cho công việc, ổn định kinh tế. Chia sẻ thêm, Cảnh cho biết, anh có đất rồi, bây giờ chỉ cần xây nhà cưới vợ rồi an cư lạc nghiệp. Anh cũng nhấn mạnh là "nhà xây to hay nhỏ thì phải đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu mới biết".

Sau khi có thời gian cùng ăn trưa và trò chuyện, bạn gái không đồng ý bấm nút hẹn hò và chia sẻ: “Từ cái nhìn đầu tiên, em chưa có cảm xúc và sau khi trò chuyện, em cũng chưa có cảm xúc”.

“Có thể em chưa tạo được niềm tin đối với bạn nữ”- chàng trai nói.

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả bàn luận xoay quanh chia sẻ đợi nhà gái cho tiền xây nhà của chàng trai Lê Văn Cảnh. Một số không đồng tình và cho rằng cô gái từ chối hẹn hò là chính xác nhưng cũng có người đồng cảm và tin rằng đó có thể là câu nói đùa vui của anh.

Cuối cùng đến màn nhìn thấy mặt nhau cái, chị Hiền càng củng cố sự lựa chọn của bản thân và ứ thèm bấm nút hẹn hò luôn rồi thẳng thừng chia sẻ: "Nhìn phát đầu tiên là không có cảm xúc gì với anh Cảnh cả rồi".

Theo Tiền phong