Thu Minh, Noo Phước Thịnh lại tranh luận vì giọng ca 'phi giới tính'

Tối 7/5, tập 13 The Voice và cũng là đêm thi Loại trực tiếp của team Thu Minh và Noo Phước Thịnh lên sóng. Ở các đêm thi trước đó, Thu Minh và Noo Phước Thịnh đã nảy sinh một số bất đồng về các phần thi của thí sinh. Trong tập mới lên sóng của The Voice, bộ đôi HLV tiếp tục tranh luận vì giọng ca "phi giới tính" Tùng Anh khi anh thể hiện ca khúc Dệt tầm gai.

Tiếp tục tận dụng lợi thế hát được cả hai chất giọng nam và nữ, Tùng Anh đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả. Thậm chí, kết thúc phần trình diễn, anh liền chạy lên ôm HLV của mình và bật khóc.

Trong đêm thi trước đó, Noo Phước Thịnh đã bày tỏ mong muốn được nghe Tùng Anh hát giọng nam. Bởi vậy, sau khi nghe Thu Minh nói: "Hôm nay thì em vừa lòng nhé”, Noo Phước Thịnh liền lên tiếng: "Sao cũng được, miễn thí sinh phát huy được hết tất cả mọi thứ, còn nói đùa một chút thôi anh cảm giác như chị Minh sợ anh vậy đó, phải làm cho anh thấy được là 'à như thế'".

Cuộc tranh luận giữa Noo và đàn chị một lần nữa nổ ra khi Thu Minh cũng không dừng lại tại đó. Nữ ca sĩ tiếp tục nói: "Chị thú nhận một điều, đúng chị sợ anh Noo lắm. Có những điều chị làm ai cũng hiểu nhưng Noo thì không. Noo đóng vai trò rất quan trọng trong lòng chị nên chị phải giải thích". Ngay lập tức Noo Phước Thịnh đáp: "Nhưng tại sao chị cứ phải chứng minh những điều này để làm gì, đây là chương trình chị chứng minh cho khán giả chứ không phải cho em".

Một thí sinh khác cũng luôn gây chú ý trong các đêm thi đó là Ali Hoàng Dương nhờ ngoại hình điển trai và phong cách tự tin. Anh thể hiện ca khúc Tell me why kèm theo màn vũ đạo đẹp mắt trên nền nhạc EDM sôi động. HLV Tóc Tiên sau đó đã ví tiết mục của nam thí sinh với sân khấu The Remix.

Đảm nhận vai trò mở màn trong team Thu Minh, cô gái mũm mĩm Hải Anh thay đổi phong cách khi thể hiện ca khúc Tình 2000. Không chỉ khoe chất giọng truyền cảm, học trò cũ của Tóc Tiên còn thể hiện khả năng vũ đạo đẹp mắt. Tóc Tiên và Thu Minh cũng không ngại đứng dậy nhún nhảy theo tiết mục của Hải Anh.

Hiền Mai đến từ team Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc tiếng Anh I don't wanna miss a thing. Không còn sự rụt rè, Hiền Mai tự tin hơn trong đêm thi hôm nay, đặc biệt những nốt lên cao của học trò Noo Phước Thịnh khiến khán giả dành cho cô nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, Tóc Tiên tỏ ra chưa hài lòng, cô cho rằng tiết mục này còn non nớt trong cách xử lý.

Thêm một ca khúc sôi động sau Ali Hoàng Dương đó là Vì tôi còn sống phiên bản EDM do Thu Hà thể hiện. Hình ảnh mạnh mẽ, cá tính của Thu Hà trong tập 13 khác hoàn toàn những vòng trước. Do đó, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi đã đứng dậy và hết mình cổ vũ hết cho học trò. Trong khi đó, HLV Thu Minh chia sẻ: "Chị cảm nhận được sức trẻ tươi mới và đầy nhiệt huyết, cảm ơn thông điệp này của team Noo".

Trần Anh Đức tiếp tục theo đuổi phong cách trữ tình quen thuộc với ca khúc Trái tim em cũng biết đau. Với chất giọng trầm ấm, Anh Đức đã mang đến cho ca khúc này một chiếc áo mới, da diết và tràn đầy cảm xúc.

Nga Helen chọn ca khúc Love you in silence để thể hiện trong vòng loại trực tiếp. Học trò Noo Phước Thịnh đứng trên bục và tự tin thể hiện ca khúc của mình. Thanh Nga cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát, những câu phiêu chạm đến cảm xúc của người nghe và là một điểm nhấn trong team của Noo Phước Thịnh.

Hotboy The Voice Kids - Anh Đạt thể hiện ca khúc "gây bão" trong thời gian qua mang tên Não cá vàng. Vì tiết mục này, HLV Tóc Tiên cảm thấy "sợ" Anh Đạt. Cô chia sẻ: "Nếu chị chưa nghe bài hát gốc này thì sẽ tưởng ca khúc này của Anh Đạt. Chị mong rằng em sẽ giữ được phong độ, bởi đây là giọng nam mà chị thích nhất cuộc thi này".

Kết thúc 8 phần trình diễn, các thí sinh được bước tiếp vào vòng trong là Hiền Mai, Anh Đạt, Nga Helen (Noo Phước Thịnh) và Ali Hoàng Dương, Anh Đức, Tùng Anh (Thu Minh). Trong đó, Tùng Anh lọt vào top nguy hiểm với Hải Anh, tuy nhiên, Thu Minh quyết định chọn giọng ca "phi giới tính" với lý do đây là thí sinh độc nhất vô nhị của The Voice 2017.

