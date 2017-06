Thu Minh đá xéo Hồ Quỳnh Hương vụ bỏ ghế nóng vì Hari Won

Sau ồn ào Hồ Quỳnh Hương quyết định rời vị trí ghế nóng chương trình Be a star- Bạn là ngôi sao vì không đồng ý việc Hari Won ngồi ghế giữa ở live show 8, ca sĩ Thu Minh được nhà sản xuất lựa chọn thay thế làm giám khảo trong live show 9. Lần này, giọng ca Bay đồng hành cùng Hari Won và giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh.

Trong chương trình, tranh cãi vừa qua giữa Hồ Quỳnh Hương và nhà sản xuất Be A Star được ban giám khảo nhắc. Sau phần nhận xét một thí sinh, Thu Minh được Dương Khắc Linh khen có lối trò chuyện quá hay và gợi ý vì sao không ngồi ghế giữa. Lập tức, "nữ hoàng nhạc dance" trả lời: "Trước khi đến với chương trình, chị có tìm hiểu qua thông tin. Có vẻ chiếc ghế giữa này không được lành cho lắm". Hiểu ý của Thu Minh, cả Hari và Dương Khắc Linh đều cười ngất.

Lần đầu đến với sân khấu Be A Star, Thu Minh ngoài phần nhận xét còn biểu diễn 2 tiết mục I Don't Believe và Tell Me Why . Phong cách biểu diễn cùng giọng hát đậm chất diva của nữ ca sĩ khiến khán giả phải đứng dậy vỗ tay.

Trong live show 9, ba cô gái xuất sắc Liz Kim Cương, Kiều Oanh và Shin Hồng Vịnh đối mặt với chủ đề The remix.

Shin Hồng Vịnh “thổi làn gió mới” cho bài hát nổi tiếng của Bích Phương Có khi nào rời xa. Ngoài giọng hát, thí sinh cũng phát huy vũ đạo đẹp mắt. Giám khảo Thu Minh dù khá khó tính nhưng dành lời khen cho Shin có cả hai tố chất giọng hát lẫn vũ đạo.Trong khi đó, Hari Won nhấn mạnh Shin là ngôi sao trong lòng mình.

Không có thế mạnh là vũ đạo, Kiều Oanh tận dụng lợi thế giọng hát “khủng” trong ca khúc kinh điển Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Ở phần cuối, cô bùng nổ với những nốt cao ấn tượng. Thu Minh khen Kiều Oanh thông minh, xử lý bài hát tinh tế. Trong khi đó, Hari Won chia sẻ tiết mục giúp cô nhớ về mẹ.

Bản hit My Baby của Hồ Ngọc Hà được Liz Kim Cương mang lên sân khấu với phong cách sôi động, cuồng nhiệt. Tuy có phần trình diễn khá hấp dẫn, nhưng tiết mục khiến Thu Minh nhắc nhở Liz có phong cách giống nhiều ca sĩ trên thị trường. Do đó, cô hy vọng cô gái trẻ sẽ không bị trộn lẫn giữa Vpop.

