Thí sinh The Voice Kids từ hạnh phúc tới khóc nức nở vì sai sót của MC

Khách mời của đêm chung kết là nữ ca sĩ Thu Minh và Đức Phúc. Bảo Hân (đội Hương Giang, Dương Cầm) thể hiện ca khúc All By My Self với sự hỗ trợ của nam ca sĩ Đức Phúc và phần đệm đàn piano của Dương Cầm. Tiết mục không có sự hỗ trợ của dàn nhạc, vũ đoàn hay đạo cụ cầu kỳ mà tập trung vào yếu tố cảm xúc. Phần trình diễn nhận được nhiều lời khen ngợi.