The Voice Kids: Hương Giang nghẹn ngào với tiết mục đầy xúc động của học trò khi kể về cháy rừng Amazon

Tối 5/10, tập 12 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi thứ ba của vòng Mini show với các tiết mục của team Dương Cầm - Hương Giang. Top 4 gồm Hương Giang, Ngọc Nhi, Chấn Quốc, Bảo Hân cùng với sự hỗ trợ của các thí sinh nhí khác như Ngọc Nhi, Khánh Vy, Tố Uyên, Gia Hân, Ánh Bùi, Ánh Nguyễn và ca sĩ Đông Hùng đã mang đến một đêm thi đầy màu sắc với chủ đề "Lớp học nhân văn".



Đêm thi cũng truyền tải thông điệp về sự nhân văn mà team Hoàng Gia muốn gửi gắm đến người xem. Trong đó, có một ca khúc nói về thảm họa cháy rừng Amazon trong thời gian qua đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, thậm chí Hương Giang cũng rưng rưng nước mắt.

Cụ thể trong đêm thi, cô bé Bảo Hân đã mang đến một câu chuyện ý nghĩa khi đặt câu hỏi cho thầy giáo Đông Hùng rằng tình thương giữa con người với động vật, cây cối liệu có thể xảy ra? Trên sân khấu, cô bé bày tỏ sự xót xa khi kể lại vụ cháy rừng Amazon trong thời gian qua. Bảo Hân cũng chia sẻ rằng tại sao con người lại để mọi chuyện xấu đi, trong khi chúng ta có thể làm mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Bảo Hân mang đến câu chuyện đầy nhân văn.

Sau câu chuyện đầy ý nghĩa, Bảo Hân đã tiếp tục trình diễn ca khúc Tell me why. Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, cô bé đã chạm đến trái tim người xem. Kết thúc phần trình diễn, Bảo Hân nhận được tiếng vỗ tay không ngớt từ phía khán giả, trong khi đó Hương Giang cũng rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc.

Tiết mục của Bảo Hân nó về vụ cháy rừng Amazone khiến Hương Giang không kiềm được nước mắt.

Trở lại với những tiết mục của các thí sinh khác. Thí sinh Chấn Quốc thể hiện ca khúc Music of the night đã mang đến một không gian âm nhạc du dương, nhẹ nhàng khiến khán giả như chìm đắm vào một câu chuyện cổ tích với phần dàn dựng sân khấu sang trọng, kinh điển.

Tiếp đến, Trâm Anh, Ánh Bùi, Ánh Nguyễn, Gia Hân, Tố Uyên cùng nhau hòa giọng trong ca khúc I have a dream. Với ca từ ý nghĩa, cùng giọng hát truyền cảm, các bé đã khiến người xem như được thưởng thức một màn trình diễn hoàn hảo và ngập tràn cảm xúc.

Các bé Ngọc Nhi, Khánh Vy, Tố Uyên, Gia Hân, Ánh Bùi, Ánh Nguyễn hòa giọng trong ca khúc Thật bất ngờ, từng được ca sĩ Trúc Nhân thể hiện rất thành công nhưng đã được viết lại lời cho phù hợp với chủ đề đã mang đến một không gian âm nhạc tưng bừng, khuấy động sân khấu Giọng hát Việt nhí 2019.

Sân khấu như được "tiếp lửa" khi cô bé Khánh Vy thể hiện ca khúc Để mị nói cho mà nghe cũng được viết lại lời. Với giọng hát ngọt ngào, Khánh Vy nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả.

Đến tiết mục của Ngọc Nhi, cô bé hóa thân thành cô học trò nhỏ lười biếng, chỉ thích xem tivi mà không chịu học bài lại còn hay ăn vạ như Chí Phèo. Và để chứng tỏ Chí Phèo cũng là người tốt, Ngọc Nhi đã thể hiện ca khúc Chí Phèo. Với giọng hát khàn đặc trưng và phong cách trình diễn cuốn hút, Ngọc Nhi đã mang đến một tiết mục thú vị khiến các HLV vô cùng phấn khích.

Kết thúc đêm diễn, Hương Giang cho biết cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy học trò tỏa sáng trên sân khấu: "Cô chỉ muốn nói một điều, cô rất tự hào và cám ơn các con đã chọn về đội cô chú từ vòng Giấu mặt".

Kết quả đêm Mini show, Hương Giang - Dương Cầm đã rớt nước mắt khi loại Khánh Vy và chọn Ngọc Nhi, Chấn Quốc, Bảo Hân. Tổng kết, team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương sở hữu bé Minh Tâm - Minh Châu - Khánh An, team Hương Giang - Dương Cầm sở hữu Bảo Hân - Chấn Quốc - Ngọc Nhi và team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh sở hữu Linh Đan - Minh Hằng - Quỳnh Anh.

Tập 13 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21g15, ngày 12/10 trên kênh VTV3.

Theo Xuân Lê (Helino)