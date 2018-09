The Face Vietnam 2018: Thanh Hằng tức giận khi Nam Trung xúc phạm học trò

Tập 1 The Face Vietnam – Gương mặt Người mẫu Việt Nam 2018 chính thức lên sóng vào tối nay (chủ nhật 30/09). Mới đây, nhà sản xuất đã tung thêm một đoạn teaer gay cấn tăng sức nóng cho chương trình. Ngay từ những giây đầu tiên, đoạn teaser đã tràn ngập trong không khí căng thẳng của vòng chọn đội. Mentor Minh Hằng thẳng thắn nhận xét với thí sinh Huy Quang (Á quân Vietnam’s Next Top Model 2016): “Em đã làm cho chị tụt mood (cảm xúc). Nếu em muốn làm Next Top thì em không nên bước chân vào The Face”.

Ở một tình tiết khác, quyết liệt và gay cấn hơn, Host Nam Trung nhận xét Huy Quang: “Đối với một người như em, nên nhìn xa hơn là cái sự cứng đầu, ngu dốt đó đi”. Lời lẽ của Host Nam Trung dành cho Huy Quang có phần hơi nặng nề, ngay lập tức anh gặp phải sự phản đối của Mentor Thanh Hằng: “Anh không được nói học trò em như vậy!”. Cô bồi thêm ý: Lòng tốt của anh ai cũng biết, nhưng ngôn ngữ của anh khi thể hiện ra ngoài rất dễ khiến cho con người ta bị sốc”.

Huy Quang là một thí sinh mạnh trong top 36 gương mặt bước vào vòng chọn đội. Rất nhiều thí sinh khác dành cho Huy Quang sự dè chừng bởi kinh nghiệm và kỹ năng của anh chàng này. Nhưng song song với điều đó, các vị Huấn luyện viên cũng gặp phải khó khăn trước quyết định lựa chọn Huy Quang vào đội. Câu hỏi, “liệu Huy Quang có bước ra khỏi giới hạn của bản thân để tìm kiếm một con người mới tại The Face Vietnam 2018?”, sẽ rất khó cho các vị huấn luyện viên giải đáp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Câu chuyện Huy Quang có được lựa chọn hay không và sẽ thuộc về đội vị huấn luyện viên nào sẽ có hồi kết khi tập 1 chính thức được lên sóng.

Tập 1 Gương mặt Người mẫu Việt Nam – The Face Vietnam 2018 được phát sóng vào tối nay (chủ nhật ngày 30.09) lúc 20h50 trên kênh VTV9.