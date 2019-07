Thanh Hương Lan "cave" đoạt quán quân 'Trời sinh một cặp'

Chung kết Trời sinh một cặp mùa 3 lên sóng tối 13/7. Thanh Hương - đội huấn luyện viên Đinh Hương - trở thành quán quân nhờ điểm cao từ ban giám khảo và bình chọn từ khán giả.

Tại đêm chung kết, mỗi cặp thí sinh - huấn luyện viên biểu diễn hai tiết mục. Với tiết mục đầu tiên, Thanh Hương và Đinh Hương hát Trên đỉnh Phù Vân. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá cao việc Đinh Hương đã thách thức thí sinh của mình bằng cách luôn chọn những bài hát đòi hỏi sự phức tạp trong cách xử lý. Ca sĩ Thu Phương thì cho rằng Trên đỉnh Phù Vân là một bản hoà âm đặc biệt, rất khác so với những phiên bản trước đây. Thu Phương cũng đánh giá cao sự lựa chọn của Đinh Hương cho thí sinh.

Thanh Hương và Đinh Hương tại đêm chung kết 'Trời sinh một cặp'.

Ở tiết mục thứ hai, Thanh Hương - Đinh Hương thể hiện bản mashup Dreamgirl - One night only - Queen of the night. Sự xuất hiện của raper Soho trong màn trình diễn này khiến khán giả thêm hào hứng. Ở hàng ghế giám khảo, nhạc sĩ Huy Tuấn liên tục huýt sáo thể hiện sự phấn khích. Giám khảo khách mời - MC Anh Tuấn - thốt lên "Không thể tuyệt vời hơn!". Anh Tuấn cho rằng sự chuyển tiếp giữa các bài hát và giọng ca nội lực của Thanh Hương đã đem đến sự thành công của tiết mục.

Kết quả, team Đinh Hương - Thanh Hương đạt điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo. Cùng với sự bình chọn từ khán giả, họ trở thành quán quân của Trời sinh một cặp mùa thứ ba. Đồng Ánh Quỳnh của đội Văn Mai Hương là á quân còn Kim Anh của đội Thiên Vương về vị trí thứ ba.

3 đội thi trong đêm chung kết: Thanh Hương - Đinh Hương, Văn Mai Hương - Đồng Ánh Quỳnh, Kim Anh - Thiên Vương (từ trái sang).

Hạnh phúc và xúc động sau khi trở thành người chiến thắng, Thanh Hương chia sẻ: "Vậy là Trời sinh một cặp mùa 3 đã khép lại. Gần 3 tháng đắm mình cho đam mê âm nhạc, tôi bung tỏa đến kiệt cùng để vượt qua những thách thức. Kết quả cuối cùng thật đáng tự hào nhưng những cảm xúc góp lại sau từng đêm thi, những tình yêu được nếm trải và sự thoả mãn khi lần đầu được chạm tới đam mê mới là phần thưởng mà tôi trân trọng và nhớ mãi".

Nữ diễn viên Quỳnh búp bê cảm thấy hạnh phúc và cho biết đã khóc nhiều trước những tình cảm lẫn sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình. Đối với cô, Trời sinh một cặp là những ký ức tuyệt vời trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Màn biểu diễn sôi động khiến nhiều người phấn khích của team Đinh Hương.

Thanh Hương sinh năm 1988, từng giành giải Á khôi 2 của cuộc thi Hoa khôi Hải Dương 2006. Cô theo chuyên ngành diễn xuất của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội và làm việc tại đó đến nay. Cô đóng phim truyền hình nhiều năm nhưng đến Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng mới được nhiều người chú ý. Năm 2018, cô gây dấu ấn với vai Lan Cave trong phim Quỳnh búp bê.

Theo Ngôi sao