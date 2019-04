Tập 1 Giọng hát Việt: Nhạt nhòa, HLV lười thuyết phục thí sinh

The Voice - Giọng hát Việt 2019 khi công bố dàn huấn luyện viên HLV gồm Thanh Hà, Hồ Hoài Anh, Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc đã được dự đoán là mùa thi chính chuyên nhưng cũng "hiền lành" nhất. HLV chơi chiêu để tranh giành thí sinh vốn được xem như đặc sản của The Voice thì gần như biến mất ở mùa thứ 6. Với tập 1 lên sóng tối 14/4, thời lượng để thí sinh giãi bày về hoàn cảnh cá nhân có thể nói dài hơn cả lúc HLV thuyết phục.

Tập 1 cũng thông báo luật chơi mới của chương trình, năm nay không chỉ có các thí sinh đơn ca mà còn có sự xuất hiện của các nhóm nhạc. Đặc biệt, chiếc ghế của HLV Hồ Hoài Anh cố định nhìn thẳng về phía sân khấu. Anh có quyền bấm chọn bất cứ thí sinh nào mình thích.

Tuy nhiên, thí sinh chỉ được về đội Hồ Hoài Anh khi không có bất cứ HLV nào trong 3 người còn lại lựa chọn.

Nhóm Lovely boys gồm 4 trai đẹp kết hợp 2 hit Một đêm say - Mượn rượu tỏ tình

Lovely boys là nhóm nhạc đầu tiên của chương trình. Nhóm gồm 4 thành viên điển trai, từng hoạt động solo trước khi được giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương ghép thành một nhóm.

Bốn thành viên với 4 màu sắc, cá tính khác nhau khá ăn ý khi thể hiện bản mashup Một đêm say - Mượn rượu tỏ tình. Vẻ điển trai của 4 thí sinh khiến Hồ Hoài Anh thích thú hét lên "đẹp trai quá". Giọng hát các thành viên không quá xuất sắc nhưng sự kết hợp ăn ý, ngoại hình ổn mang đến không gian âm nhạc tươi vui, năng động và trẻ trung.

Thanh Hà cùng nhóm hát ca khúc chúc mừng sinh nhật để đón chào tuổi mới.

"Dù thiên về ban nhóm giải trí nhưng từng thành viên hát khá tốt. So với ban, nhóm hoạt động ở Vpop hiện tại, các em có một số ưu điểm. Điều cần là tìm hướng đi phù hợp", Hồ Hoài Anh nhận xét.

Tuấn Hưng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong nhóm Quả dưa hấu. Kinh nghiệm ấy giúp anh tự tin sẽ là một trong những lựa chọn xứng đáng cho các nhóm.

HLV Thanh Hà đánh giá tiết mục đã tai đã mắt, đặc biệt vẻ điển trai của các thành viên chinh phục cô hoàn toàn. Kết quả, Lovely boys chọn về đội của danh ca Thanh Hà.

Đặc biệt, nhóm mang bánh kem và hoa lên chúc mừng sinh nhật HLV Thanh Hà khiến cô xúc động. HLV chia sẻ, đây là sinh nhật 50 tuổi nhưng cô còn được đứng trên sân khấu và làm công việc mà mình yêu thích. Danh ca hứa hẹn có một khoảng thời gian làm việc thật thú vị với các học trò.

Chàng trai bật khóc trên sóng truyền hình vì hạnh phúc gia đình không trọn vẹn

Bùi Tuấn Anh, 19 tuổi đến từ TP.HCM thể hiện ca khúc tiếng Anh When i was your man. Chàng trai trẻ có giọng hát trầm, dày và cảm xúc.

Ngay khi anh cất tiếng hát đã chinh phục được HLV Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc. Sau đó HLV Thanh Hà cũng bấm chọn bước vào cuộc chiến trước một giọng hát dày cảm xúc và xử lý tinh tế, hiện đại.

Ở tuổi 19, Bùi Tuấn Anh xử lý khá tốt một ca khúc nhiều tự sự như When i was your man.

Kết thúc màn trình diễn, Tuấn Anh chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc nhưng lại sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ chia tay từ khi anh còn nhỏ. Hiện tại, mẹ anh sinh sống ở nước ngoài. Anh bật khóc trên sóng truyền hình khi nói "ba em thật sự không tốt với mẹ em".

Sau những giây phút dài kể về cuộc sống cá nhân, chàng trai 19 tuổi quyết định về đội của HLV Thanh Hà khiến cô vui mừng đòi ê-kíp đưa áo thun in chữ "team Thanh Hà" để tặng học trò đầu tiên.

Tập 1 xuất hiện nhiều thí sinh hát tốt nhưng chưa có tiết mục nào thực sự bứt phá. Chưa kể, việc dàn HLV kiệm lời, ít thuyết phục thí sinh khiến tập đầu tiên nhạt nhòa, trầm lắng đúng như dự đoán của dư luận trước khi chương trình lên sóng.

Theo Tri Thức Trực Tuyến