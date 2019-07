Sơn Tùng tung MV 'Hãy trao cho anh' ngập cảnh gái xinh mặc nóng bỏng

Tối 1/7, MV Hãy trao cho anh chính thức ra mắt. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP sau hơn một năm vắng bóng và nhận được sự mong đợi của đông đảo công chúng nghe nhạc. Ngoài sự kỳ vọng, khán giả cũng đặt câu hỏi về việc Sơn Tùng liệu có giữ được sức hấp dẫn của mình ở sản phẩm lần này.

Khoảng 10 phút trước khi MV chính thức được phát hành, có hơn 40.000 người chờ đợi sẵn ở đường link được nam ca sĩ chia sẻ. Con số này tăng lên 70.000 sau 5 phút. Ở cột mốc cao nhất, MV có cùng lúc hơn 600.000 người xem.

MV không có câu chuyện hay chiều sâu như anh đã xây dựng trong Lạc trôi hay Chạy ngay đi.

Sau khi được phát hành, ca khúc nhận những phản hồi đầu tiên là có giai điệu dễ nghe hơn Chạy ngay đi. Không còn những đoạn nhạc quá khác biệt chắp nối như ở sản phẩm trước đó, Hãy trao cho anh có phần âm nhạc trơn tru, bắt tai hơn.

MV lần này chủ yếu tập trung vào những màn khoe thân hình nóng bỏng của dàn người mẫu cũng như phô trương sự đầu tư về hình ảnh của Sơn Tùng. MV không có câu chuyện hay chiều sâu như anh đã xây dựng trong Lạc trôi hay Chạy ngay đi.

Bài hát mang âm hưởng Latin, giai điệu sôi động, nóng bỏng. Về phần hình ảnh, đây tiếp tục là sản phẩm được giọng ca sinh năm 1994 đầu tư lớn với bối cảnh được thực hiện tại Mỹ và có sự tham gia của ca sĩ 20 tuổi Madison Beer.

Đây có thể nói là MV sexy nhất của nam ca sĩ khi quy tụ dàn người mẫu mặc bikini gợi cảm. Đặc biệt, rapper người Mỹ Snoop Dogg cũng góp giọng trong MV.

Rapper Snoop Dogg góp giọng và xuất hiện trong MV mới của Sơn Tùng.

Trước đó, nhà sản xuất Long Halo đánh giá sản phẩm mới của Sơn Tùng bắt tai và sexy. Anh nhận xét: “Tôi bất ngờ khi Tùng chọn thể loại âm nhạc thế này. Nó không giống những bài hát trước đó. Đặc biệt chất lượng bản thu rất rõ lời, giai điệu dù mới mẻ nhưng bắt tai, dễ nghe. Tùng rap tốt và công thức nhắc đi nhắc lại một câu hát để tạo hit vẫn được bạn ấy sử dụng tốt”.

Trong khi đó, Khắc Hưng cho rằng giọng ca Em của ngày hôm qua đã trưởng thành với sản phẩm mới.

“Tôi thấy thoải mái khi nghe bài hát, tưởng tượng mình ở trên bãi biển với những hàng dừa. Bài hát pha chất liệu Latin và house. Đối với tôi, đây là thể loại đã thành công trên thế giới nhưng ở Việt Nam ít người biết đến”, anh nói.

“Phần rap được giảm thiểu so với những ca khúc trước, giúp Tùng có lợi thế phô diễn giai điệu, giọng hát. Sản phẩm này không dễ hát nhưng rất hợp với Tùng. Đây là thể loại sexy, thời thượng giúp cậu ấy khai phá những khía cạnh mới”, anh nhận định thêm.

MV Chạy ngay đi được phát hành vào 2018 cho thấy dấu hiệu giảm phong độ của Sơn Tùng M-TP. MV tuy lập vô số kỷ lục nhưng sức nóng không lâu bền như những sản phẩm trước. Bài hát bị đánh giá là khó nghe, MV vướng nghi vấn xúc phạm Công giáo khi có cảnh đốt tranh Đức Mẹ sầu bi.

Hầu hết lần trở lại nào của Sơn Tùng cũng vướng ồn ào, chẳng hạn Nơi này có anh ra mắt 2017 bị so sánh với giai điệu của I’ll Give You Galaxy (Bolbbalgan4) hay Lạc trôi bị cho là giống Princess Of China của Coldplay, Rihanna.

Theo Tri thức trực tuyến