Sốc với hình ảnh lão Cấn lại thản nhiên chạm tay vào ngực “Quỳnh Búp Bê”

Chỉ mỗi chi tiết Quỳnh ( Phương Oanh ) lên giường với lão Cấn trong những tập trước của Quỳnh Búp Bê thôi mà khán giả đã phẫn nộ rồi quay sang chỉ trích cả đạo diễn. Ấy vậy mà trong đoạn clip hé lộ tình tiết mới trong tập 11 của phim, lão Cấn lần nữa gây sốc khi thản nhiên chạm tay vào ngực của Quỳnh mà không hề kiêng dè.

Dẫu biết lão Cấn vốn là ông trùm của Thiên Thai, chuyện gái gú chẳng xa lạ gì với lão nhưng đối với Quỳnh thì lão lại càng bạo dạn hơn và dường như là cố tình làm như thế để dằn mặt. Tuy Quỳnh đồng ý đi khách và phục vụ khách hết sức mình để bảo vệ con thế nhưng thay vì ăn mặc hở hang như các gái làng chơi khác thì Quỳnh lại có phần kín đáo hơn một tí. Việc đó khiến lão Cấn không hài lòng.

Lão ta vừa chạm vào phần ngực của Quỳnh vừa "dạy dỗ" cô cách ăn mặc: "Đi tiếp khách là phải ăn mặc hở hang vào, ở trong thì không mặc gì, biết chưa?". Những câu nói sỗ sàng này dù nghe vào đã thấy "ngứa tai" nhưng Quỳnh lại chẳng mảy may dám phản kháng lại.

Mặt khác, My Sói ( Thu Quỳnh ) vẫn tiếp tục cố tình chọc tức Quỳnh bằng cách mang con của cô ra để đe dọa và trêu đùa. Đứng trước cửa phòng Quỳnh, My Sói mở một đoạn clip có tiếng trẻ con khóc thu hút sự chú ý của cô. Sau đó ả ta còn cố tình nói lớn: "Ôi sao ác ôn thế, sao lại có thể đánh trẻ con như vậy được nhỉ? Nhìn đứa bé xem kìa, chắc vừa tầm 1 tuổi thôi". Vừa nghe xong, Quỳnh liền lao ra giật lấy chiếc điện thoại trong tay My Sói nhưng bị ả ta ngăn lại. Biết Quỳnh sốt sắng muốn biết tin tức của con, My Sói càng hả dạ.

Trong khi Quỳnh phải đối mặt với 2 kẻ ác là lão Cấn và My Sói thì Cảnh ( Doãn Quốc Đam ) lại bị kẻ thù không đội trời chung của mình quay trở lại quấy phá. Kẻ đó không ai khác chính là con trai của lão Cấn. Vì nhiều lần Cảnh ngăn chặn những cuộc giao dịch ma túy bất chính của hắn ta nên hắn quyết ghi hận đến cùng. Lần này trở lại, hắn không ngại chĩa súng vào đầu Cảnh và cảnh cáo anh rằng hắn chắc chắn sẽ trả thù.

Những diễn biến sắp tới của Quỳnh Búp Bê rồi sẽ đi về đâu? Đón xem tập 11 Quỳnh Búp Bê phát sóng vào lúc 21g40 thứ 2 ngày 17/9 trên kênh VTV3.

Theo Helino