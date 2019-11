Sinh tử tập 9: Hoàng dằn mặt đàn anh nhưng không ngờ bị Vũ dọa lại

Trong tập 8 Sinh tử, sau khi tìm gặp phóng viên Ngân để nói rõ sự tình, nhà của vợ chồng Tỵ và Hồng đã bị hội "đầu trâu mặt ngựa" đến ném gạch phá tanh bành. May mắn có Ngân ở tại đó, cô đã cầu cứu Huy ở Viện kiểm sát, nhanh chóng điều người tới bảo vệ cho sự an toàn của nhà cô Hồng. Dù đang trong tình thế nguy hiểm khi cô bạn thân thiết bị phục kích, Huy vẫn "an tĩnh" đến lạ, biểu cảm khá thiếu thốn của Mạnh Trường trong phân cảnh này đã làm giảm bớt phần nào sự căng thẳng vốn có.

Bên cạnh đó, Huy cũng dặn dò Hồng chụp hình lại những kẻ đang đến làm loạn. Tuy nhiên, dù cầu cứu anh bạn mãi từ khi trời còn sáng, đội công an xã mãi đến chập tối mới tới nơi để giải vây cho Ngân và Hồng cố thủ trong nhà.



Sau khi bình tĩnh trở lại, Hồng bất ngờ khai nhận về sự mua chuộc của Hoàng "mỏ" và đồng bọn khi đút tiền để Tỵ nhận mọi trách nhiệm về mình trong vụ sập mỏ đá Thanh Lâm. Hồng cũng bất ngờ quay ngoắt 180 độ khi đưa cho Ngân bằng chứng về giấy biên nhận khi nghe chồng có thể được giảm bớt tội, đồng thời chấp nhận viết đơn tố cáo để gửi thẳng lên viện kiểm sát.

Trước đó, khi đã gần kết thúc buổi xử án với mức án được đề nghị từ 6 đến 7 năm tù, Hồng lại bất ngờ làm loạn tại tòa, kêu oan rằng mình bị lừa khi đã "ăn" tiền từ Hoàng "mỏ" và đồng bọn. Việc này đã đến tai Hoàng "mỏ" khiến Hoàng không khỏi sôi máu, dù đã lường trước được chuyện sáng nắng chiều mưa nhưng không ngờ lại có thể lỡ dở đến mức này.

Tình hình phiên xét xử cũng tiếp tục có nhiều thay đổi sau khi lời khai trong phiên thẩm vấn lại của ông Tỵ có nhiều điểm mới. Sau khi nhận được đơn tố giác, kiểm sát viên phụ trách vụ án cũng đã nhận thấy nhiều điểm nghi vấn và cần phải làm rõ hơn nữa các vấn đề, nhất là sự sai lệch trong lời khai mới nhất của Tỵ và biên bản đã được báo cáo trước đó.

Không chỉ mập mờ về thời gian được bổ nhiệm làm phó giám đốc mỏ đá mảng sản xuất, nhiệm vụ và quyền hạn của Tỵ qua nhiều lần lấy lời khai lại có sự thay đổi. Người có quyền quyết định lượng mìn và một số vấn đề liên quan khác chính là Hoàng "mỏ" thay vì Tỵ như báo cáo ban đầu.

Sang tập 9 Sinh tử, nhóm lợi ích bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau sau khi tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại. Đầu tiên, Hoàng dọa nạt đàn em: "Mày bây giờ là đồng phạm trong việc lừa gạt cơ quan điều tra. Bắn súng không nên thì đền đạn, luật đời nó thế!". Rồi Hoàng lại đến dọa nạt cả đàn anh: "Mọi thứ nó cứ rích rắc từ anh. Họ sẽ điều tra lại từ đầu, người chủ cũ chính là anh". Nhưng Hoàng đâu có dễ bắt nạt đàn anh khi bị Vũ cười khẩy và đáp trả: "Bây giờ ông chủ mỏ đến tận đây để dọa thằng Vũ này à? Cậu dọa nhầm người rồi đấy. Cậu biết tôi là ai ở đất Việt Thanh này không?"

Sau đó, Vũ lại tìm đến Chủ tịch Trần Nghĩa để xin lỗi: "Em xin lỗi anh. Do bọn em ngu, bọn em dại. Em hứa với anh lần sau sẽ không có chuyện đó đâu ạ". Nhưng đáp lại, chủ tịch Nghĩa vẫn rất căng và quát tháo: "Bung bét hết cả rồi, làm gì có lần sau, hả? Về nhà ngồi xuống bàn bạc nội bộ với nhau, không là đắm đò dập mẹt đấy".

Cả nhóm hẹn gặp nhau ở quán của Quỳnh Trinh để bàn bạc. Sau khi nghe vị Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư dọa: "Người ta sẽ sờ đến tất cả những ai liên quan đến mỏ đá chết tiệt này, kế hoạch đầu tư, môi trường, tài chính, xây dựng, cả cậu Vũ nữa, rồi tất cả sẽ vào lò", Hoàng liền lên gân: "Tôi cũng xin nói thẳng với các anh, các anh liệu mà lo chống lưng cho tôi. Lưng của tôi đỡ mỏi thì tất nhiên lưng các ông mới ngồi thẳng được".

Trong khi đó, Trần Bạt (Chí Nhân) bắt đầu lo lắng vì việc mất bản đồ quy hoạch mỏ và có ý trả lại. Tuy nhiên, câu nói của Chủ tịch Nghĩa khiến Bạt giật mình: "Không phải là thích thì trả đâu, nếu làm quyết liệt, truy tố đấy!".

Tập 9 Sinh tử phát sóng lúc 21h tối nay (14/11) trên VTV1.

TA (th)