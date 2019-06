"Show Me The Money 8" tiết lộ danh sách các nhà sản xuất

"Show Me The Money" là một chương trình truyền hình cạnh tranh về rap được phát sóng trên kênh truyền hình Mnet. Bắt đầu chiếu từ năm 2012, trải qua các mùa SMTM ngày càng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ Hàn Quốc và trên thế giới.

Format của chương trình sẽ thay đổi theo mỗi mùa nhưng thông thường vẫn là các thí sinh sẽ được chia theo đội, đối đầu với nhau và tiến hành loại trừ trong các thử thách cho đến khi còn duy nhất một rapper chiến thắng. Chương trình là sự kết hợp của các rapper tân binh và các rapper giàu kinh nghiệm. Các rapper có kinh nghiệm thường vào vai trò "nhà sản xuất", là bao gồm hai vai trò giám khảo và cố vấn cho thí sinh

Trước khi quay lại hâm nóng phần 8 vào mùa hè này, "Show Me The Money" năm nay tiết lộ danh sách cuối cùng của các nhà sản xuất và một số thay đổi trong mùa mới này.

Khác với các mùa trước, mùa 8 này sẽ chia các thí sinh thành 2 đội thay vì 4 đội. Mỗi đội thi sẽ bao gồm 4 nhà sản xuất.

Theo như danh sách, Swings, Mad Clown, Kid Milli và BOYCOLD sẽ cùng trong một đội. Đối với các khán giả quen thuộc của "Show Me The Money", hai cái tên Swings và Mad Clown không còn lạ gì với chương trình. Swings đã từng là thí sinh trong mùa 2 và trở lại tham gia sản xuất vào mùa thứ 3 và mùa 7. Mad Clown cũng là thí sinh mùa 2 và trở lại là nhà sản xuất vào mùa 5. Kid Milli là một trong những ứng cử viên sáng giá trong "Show Me the Money 777". Và đây sẽ là lần đầu tiên BOYCOLD xuất hiện trong chương trình.

Đội đối thủ sẽ bao gồm Verbal Jint, Giriboy, BewwhY và Millic. Đây sẽ là lần đầu Verbal Jint và Millic xuất hiện với tư cách nhà sản xuất, còn Giriboy sẽ trở lại với vai trò nhà sản xuất sau khi tham gia "Show Me The Money 777". BewhY từng là nhà vô địch trong mùa 5.

Ê kíp sản xuất chương trình "SMTM" chia sẻ: " Qua chương trình, chúng tôi không chỉ muốn thể hiện văn hoá hip hop nói chung, mà chúng tôi còn mong muốn có thể chứng minh rằng sẽ không có giới hạn khi nhắc tới các chương trình về Hip Hop".

"Show Me the Money 8" sẽ được lên sóng vào mùa hè này.

Theo VTV