Sau 3 tháng bị 'bêu rếu' trên truyền hình, Thanh Thúy đã có cơ hội 'trả thù' Đức Thịnh

Trong chương trình Sao Hỏa - Sao Kim, Thanh Thúy và Hứa Minh Đạt là hai nhân vật bị nửa kia của mình 'nói xấu' nhiều nhất trên sóng truyền hình. Cả hai cũng trở thành cái tên được khán giả mong đợi cả hai sẽ xuất hiện trong chương trình này để 'vạch mặt' ngược lại đối phương.

Sau 12 tập phát sóng, tập 13 của "Sao hỏa sao kim" sẽ có sự xuất hiện của 5 cặp vợ chồng nghệ sĩ đình đám tại showbiz Việt Nam gồm có: Thanh Thúy – Đức Thịnh, Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, Minh Khang – Thúy Hạnh, Kha Ly – Thanh Duy và Vinh Râu – Lương Minh Trang.

Thanh Thúy và Hứa Minh Đạt khiến khán giả trông đợi vào những màn "bóc phốt" ngược lại nửa kia sau khi bị 'kể xấu' nhiều lần trong chương trình ở những tập trước.

Thanh Thúy tiết lộ cô xem đầy đủ các tập của Sao Hỏa - Sao Kim và ước gì chương trình sẽ mời mình. Khi cô nhận được cuộc điện thoại, đầu đây bên kia vừa giới thiệu là người của ekip Sao Hỏa - Sao Kim, Thanh Thúy đã cắt ngang một cách vui mừng và lập tức đồng ý tham gia dù chưa được ngỏ lời mời.

Sự xuất hiện của Thanh Thúy hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng bởi những câu chuyện về Đức Thịnh sau hơn 3 tháng trời ngồi nhà xem TV và bị chồng 'nói xấu'.

Một nhân vật khác cũng được nhắc đến nhiều không kém Thanh Thúy là Hứa Minh Đạt - chồng Lâm Vỹ Dạ. Hứa Minh Đạt hoàn toàn không biết việc bị vợ 'bêu rếu' trên truyền hình cho đến khi ra đường, mọi người nhìn ảnh chỉ trỏ và nói: 'Sao Hỏa - Sao Kim! Nó đó! Nó đó!' khiến anh hoang mang tột độ.

Tham gia vào tập Gala, Hứa Minh Đạt mới 'ngã ngửa' khi được Trấn Thành và Đức Thịnh tường thuật những tật xấu của anh mà Lâm Vỹ Dạ từng kể suốt 12 tập của chương trình.

Trong khi đó, cặp vợ chồng trẻ Minh Trang - Vinh Râu lại khiến khán giả bật cười khi Minh Trang tiết lộ cô có cảm giác Minh Râu 'lấy chồng' chứ không phải lấy vợ. Nguyên do là Vinh Râu không biết làm việc gì, mọi việc to nhỏ trong gia đình, ngay cả việc tưởng chừng như chỉ dành cho đàn ông như sửa điện nước, máy tính, điện thoại đều do Minh Trang làm.

Tập Gala đặc biệt sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 thứ Ba (22/1) trên kênh HTV7.

