'Quỳnh búp bê' tập 6: My Sói liên tiếp tung chiêu cô lập Quỳnh

Tập 6 Quỳnh búp bê lên sóng VTV1 vào tối 6/7. Nội dung tập phim tiếp tục xoay quanh cuộc sống của Quỳnh tại xóm trọ cave.

Vì muốn bảo vệ vị trí đứng đầu của mình ở chốn ăn chơi Thiên Thai nên My luôn nảy sinh ganh ghét đối với Quỳnh, năm lần bảy lượt hãm hại cô.

Chẳng những thế, nghề đi khách còn làm tha hóa My một cách khó nhận ra khi chính My đã tố cáo những pha đi khách ngoài của bạn bè cùng xóm trọ, khiến Liên bị bắt quả tang và bị đánh bầm dập.

Thế nhưng, hành động thọc gậy bánh xe của My cũng sớm bị người khác phát hiện. Liệu My có thể tiếp tục chơi xấu Quỳnh thêm nữa?

Lan cho rằng Quỳnh còn may mắn hơn nhiều cô gái khác bởi có người từng trốn khỏi Thiên Thai rồi bị lãnh hậu quả đau đớn, tàn khốc hơn nhiều.

Tại sao gái mại dâm không bỏ trốn?

Dù từng vì Quỳnh mà bị đánh đập, Lan vẫn đùm bọc và che chở cho Quỳnh như một người em gái. Thấy những giọt nước mắt và sự đau đớn về thể xác của Lan, Quỳnh cảm thấy thương người chị này và chịu ngoan ngoãn nghe theo lời cô.

Ở tập 6, Quỳnh có hỏi Lan về việc vì sao mọi người không chạy trốn. Lan bất ngờ trước sự ngây thơ của Quỳnh bởi sau bao nhiêu trận đòn roi, dường như Quỳnh vẫn nghĩ có thể trốn được.

Lan cho Quỳnh hay: "Ở đây chúng nó nắm thóp hết, cả tông ti họ hàng nhà mày. Mày không nghe lời, chúng nó mang clip mày tiếp khách về cho cả làng cả họ nhà mày xem. Mày có sợ không?".

Lan cũng tả cho Quỳnh về việc có thể bị cắt gân chân gân tay, bị dàn dựng cho xe tải đâm chết. Thông tin mà Lan cung cấp khiến Quỳnh giật mình. Quỳnh đã hiểu lý do vì sao các cô gái "làng chơi" không bỏ trốn khỏi Thiên Thai dù có cơ hội sau những lần đi khách.

Tại xóm trọ cave, Quỳnh "mưu sinh" bằng việc nhận giặt đồ cho các "đồng nghiệp". Dù chăm chỉ làm việc, Quỳnh vẫn bị My tìm cách hãm hại.

My cố tính làm bẩn những đồ mà Quỳnh giặt khiến những cô gái trong xóm trọ nổi điên với Quỳnh. Không dừng lại ở đó, My còn liên tiếp tung "chiêu" bằng cách vu oan cho Quỳnh để cô lập cô gái 17 tuổi này tại xóm trọ.

My bôi bẩn quần áo của Quỳnh nhưng không thừa nhận còn nói sẽ "vả vỡ mồm" Quỳnh vì tội "nói điêu".

My cũng là người đã tố cáo việc Liên đi khách bên ngoài khiến Liên bị đánh đập và bị cướp toàn bộ tiền khách "bo". Liên nghi ngờ Quỳnh đã báo tin vì chỉ có Quỳnh biết việc cô nói chuyện với khách.

Nhưng Lan ngay lập tức đã phân tích cho Liên hiểu việc Quỳnh không có điện thoại, do vậy, không thể là người đã báo tin. Khi My Sói trở về phòng, và tiếp tục đổ tội cho Quỳnh, Liên bắt đầu nghi ngờ My là kẻ đứng sau tất cả.

Nhân lúc My ra ngoài, Liên đã đọc trộm tin nhắn của My và phát hiện ra sự thật My chính là người đã báo tin. Liên đã chụp lại ảnh màn hình làm bằng chứng.

Cảnh đã dạy cho Phong một bài học vì thái độ ngông cuồng, ăn chơi bất cần đời .

Sự ngang bướng của con trai "Tú ông"

Dù đã bị Cảnh trị cho một bài học đáng đời, Phong vẫn không từ bỏ ý định tuồn ma túy vào Thiên Thai và thâu tóm cơ sở này. Là con trai của Cấn, nhưng Phong bất đồng quan điểm với người sinh ra mình, đồng thời không giấu được sự hống hách.

Phong không ngại đến Thiên Thai làm loạn khiến Cảnh phải ra mặt lần nữa để trừng trị. Nhưng vì là con của sếp nên Cảnh cũng không dám mạnh tay. Hơn ai hết Cảnh hiểu rằng Phong là quý tử, và không nên động vào quý tử.

Tại Thiên Thai, Phong cũng đã lẻn vào phòng của Cấn để lục lọi. Dù tay chân của Cấn luôn canh giữ căn phòng rất nghiêm ngặt nhưng chỉ một câu đe dọa, Phong đã có thể thoải mái vào phòng.

Không nhiều người biết Phong đang toan tính điều gì, nhưng không khó để nhận ra Phong là một "ca khó", khiến Cấn và đám tay chân, trong đó có Cảnh phải đau đầu.

Theo Zing.vn