'Quỳnh búp bê' tập 21: Em gái Lan 'cave' ra mắt My 'sói'

Ở tập 20, khán giả hụt hẫng khi biết chính xác Cảnh (Doãn Quốc Đam) đã chết. Trong khi đó, Lan 'cave' (Thanh Hương) bị đẩy đến tận cùng bi kịch khi bố cô qua đời còn bản thân Lan thì gặp tai nạn phải nằm bệt một chỗ. Vũ 'mặt sắt' (Minh Tiệp) tìm mọi cách để theo dõi và kiểm soát Quỳnh (Phương Oanh).

Trích đoạn tập 21 phát sóng tối 29/10 hé lộ nhiều diễn biến mới hấp dẫn. Mở đầu là cuộc gặp gỡ giữa My 'sói' (Thu Quỳnh) và Đào (Quỳnh Kool) - em gái Lan 'cave'. Có vẻ như Đào chưa biết nơi cô xin việc là ổ mại dâm trá hình mà My 'sói' là tú bà. Tuy nhiên cũng có nhiều fan đồn đoán về việc có khả năng Đào cũng sắp bước vào con đường giống chị do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Quỳnh hoảng sợ khi quá khứ bị phanh phui.

Trích đoạn tập mới cũng hé lộ nhiều tình tiết mới liên quan đến Quỳnh. Những tưởng cô được yên thân khi làm việc ở cửa hàng thời trang nhưng sóng gió lại ập tới. Nhiều người phát hiện ra Quỳnh từng làm gái khi hình ảnh cô làm mẫu ảnh cho công ty thời trang của Thịnh (Hải Anh) xuất hiện trên mạng.

My 'sói' thuê người dằn mặt Quỳnh.

Chưa biết phải ứng phó ra sao thì Quỳnh lại phải đối mặt với những lời đe doạ của My 'sói'. Phát hiện ra chỗ ở của Quỳnh, mối thù trong quá khứ chưa trả, My 'sói' quyết định thuê người để dằn mặt. Bên cạnh việc thuê người đánh Quỳnh, My 'sói' liên tục gửi những lời đe doạ nặc danh tới nơi ở nhằm khủng bố tinh thần Quỳnh.

Quỳnh nhận những lời đe doạ từ kẻ giấu mặt My 'sói'

Quỳnh sẽ xử lý ra sao khi quá khứ làm gái bị lộ? Cô có được yên thân trước đòn trả thù trong bóng tối của My 'sói? Em gái Lan có tiếp bước chị làm gái mại dâm? Tất cả sẽ được lý giải trong tập 21 " Quỳnh búp bê " phát sóng trên VTV3 lúc 21h30 thứ 2, 29/10.

Theo MyA/Vietnamnet