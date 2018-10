Quỳnh búp bê tập 13 tối nay: Quỳnh thả thính Phong, lập mưu làm bà chủ Thiên Thai?

Ở tập 12 phát sóng tối 18/9, vì tò mò, Phong (cậu chủ động Thiên Thai) tìm đến Quỳnh và bị cô thu hút. Thậm chí, hắn còn tìm cách lấy lòng cô bằng việc cho phép Quỳnh gặp con trai.

Trong khi đó, My sói tiếp tục chạy đi tìm Phong ton hót, nói xấu Quỳnh. Cô bịa chuyện rằng Quỳnh đang muốn mồi chài, lấy Phong làm chồng. Nhưng khác với tính toán của My, Phong vui mừng tuyên bố hắn cũng đang có ý định lấy Quỳnh làm vợ, giúp cô có cuộc sống tốt đẹp hơn và tiêu diệt những kẻ khiến cô phải khổ sở. Điều đó khiến My rất tức tối.

Mở đầu trích đoạn tập 13, Quỳnh tâm sự với Lan về kế hoạch mới của cô với Phong: “Để em giải thích cho chị hiểu nhé. Hiện tại em không biết tại sao nó lại quan tâm đến em, vì thích em hay là vì một lý do nào khác nhưng em chắc chắn em phải có giá trị nhất định nào đó đối với nó. Vì vậy em không thể bỏ qua cơ hội này được. Em phải khai thác triệt để giá trị này.

Việc đầu tiên trong kế hoạch làm bà chủ Thiên Thai là Quỳnh đến bệnh viện chăm sóc cho Phong nhằm chiếm lấy tình cảm của thiếu gia và ông chủ Cấn. Tuy nhiên, tới đây, Quỳnh không dùng thái độ nịnh nọt mà "khiêu khích" Phong.

Trong khi đó, My sói vẫn những chiêu cũ tìm gặp Cảnh để nói xấu và chia rẽ tình cảm của Cảnh và Quỳnh đồng thời rủ Cảnh lập ra một đế chế riêng trong đó Cảnh đứng ra làm ông chủ còn cô ta sẽ lo huy động tiền hoạt động. Đổi lại, Cảnh sẽ thuộc về cô ta.

Trích đoạn tập 13 cũng hé lộ cảnh vợ Vũ đang mang thai vì che chắn cho chồng bị tay chân của lão Cấn trả thù nên bị bắn chết.

Để thực hiện kế hoạch mới của mình, liệu Quỳnh có khuất phục được Phong? Cảnh có đồng ý với âm mưu lập đế riêng của My sói? Vũ sẽ làm gì để trả thù lão Cấn khi người vợ hắn hết mực yêu thương bị bắn chết?

Câu trả lời sẽ được giải đáp trong tập 13 của bộ phim Quỳnh búp bê phát sóng lúc 21h40 tối nay (Thứ hai 1/10) trên kênh VTV3.

TA (th)