'Quỳnh búp bê' tập 11: Quỳnh bị ép đi khách đến 'thân tàn ma dại'

Kể từ ngày con bị bắt mất, Quỳnh (Phương Oanh) như một người vô hồn. Vì sợ ông chủ Cấn (Nguyễn Hải) làm hại đứa trẻ, Quỳnh tiếp tục chấp nhận đi khách mỗi ngày.

Như guồng quay của một cái máy, buổi tối của Quỳnh luôn bắt đầu bằng cuộc rượu vui tại Thiên Thai và kết thúc vào lúc 2-3h sáng tại khách sạn. Quỳnh ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu của Cấn "Tú ông" để mong có ngày được gặp con, nhưng cô luôn có cảm giác bất an.

Cấn hứa sẽ cho Quỳnh gặp con với điều kiện Quỳnh phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cuối cùng, Quỳnh quyết định đến năn nỉ Cấn cho sớm được gặp con trai. Sau một hồi suy nghĩ, ông Cấn đồng ý với đề nghị này của Quỳnh. Nhưng tất nhiên cô phải đánh đổi bằng việc "qua đêm" với những tên khách khốn nạn, bạo hành.

Khi thấy Quỳnh lừng chừng việc đi khách, ông Cấn lấy ngay lý do con trai của cô ngày đêm quấy khóc vì nhớ mẹ. Nghe đến con, Quỳnh chẳng còn tâm trí nào khác, cô vội vã nhận lời.

Vì quá nhớ con, trước khi gặp khách, Quỳnh xin ông Cấn đi xong đêm nay, cô phải được gặp con. Đáp lại, ông Cấn cho rằng ở đây chỉ mình ông mới được quyền ra điều kiện.

Quỳnh mệt mỏi, chán chường, bước từng bước nặng nề vào khách sạn. Cô nhìn Cảnh (Doãn Quốc Đam) như kẻ thù. Quỳnh vẫn luôn cho rằng Cảnh là người đã khiến mẹ con cô xa cách.

Vừa bước chân vào căn phòng trong khách sạn, Quỳnh bị tên khách háo sắc ôm chặt như con thú vừa vồ được miếng mồi ngon. Cảnh đứng ngoài không ngừng hút thuốc trước khi thấy Quỳnh bước ra trong cảnh "thân tàn ma dại", chân đi không vững, mặt mũi tím bầm, đầy đau đớn, xót xa.

Quỳnh bị khách đánh đập, hành hạ đến "thân tàn ma dại".

Vì thương cảm trước tình cảnh của Quỳnh, Cảnh bất ngờ nói cho Quỳnh biết về việc con trai cô vẫn khỏe. Không thể tiết lộ được nơi ở của thằng bé, nhưng Cảnh dặn Quỳnh "đừng lo".

Chứng kiến việc Quỳnh phải đi khách đến cùng cực, Cảnh càng muốn truy đến tận cùng vụ Quỳnh và Phú gặp nhau. Cảnh quyết định đến tận khách sạn của Phú để tra hỏi sự thật. Sau khi bị đánh đập tàn tệ, Phú đã khai tất cả với Cảnh. Theo đó, My chính là người đứng đằng sau dàn xếp sự việc, vu oan cho Cảnh và Quỳnh.

Ngay sau đó, Cảnh tìm đến khu nhà trọ, đánh cho My một trận nhớ đời. My vẫn chối, đồng thời cho rằng Quỳnh đã mách lẻo và đổ tội. Phải đến khi Cảnh dọa đưa My đối chất với Phú, My mới im lặng.

Nhưng My không chịu khuất phục. My tự tát thêm vào mặt mình, khiến má sưng húp. Bước tiếp theo, My chạy đến ông Cấn ra vẻ đáng thương, thông báo sự việc, đồng thời đổ toàn bộ tội lỗi cho Cảnh.

My Sói đến tìm Cấn để ăn vạ vụ bị Cảnh đánh đập.

Ông Cấn tin lời của My nhưng vì Cảnh vẫn đang là tay chân số một của Thiên Thai nên Cấn chọn cách im lặng, chưa có bất cứ động thái gì. Trước mặt Cảnh, Cấn chỉ mới mỉa mai bằng một lời khen "chú dạo này khá lắm".

Trái ngược với thái độ của Cấn, Phong - con trai ông chủ Thiên Thai - lại luôn tỏ ra khinh thường, đối đầu với Cảnh. Phong cho rằng chỉ bố hắn mới tin dùng Cảnh, còn nếu là hắn nắm quyền, Cảnh sẽ sớm phải ra đi.

Quỳnh búp bê đang đi đến giai đoạn kịch tính, gay cấn nhất kể từ khi phát sóng. Nhiều mâu thuẫn đang được đẩy lên đỉnh điểm như mâu thuẫn giữa Cảnh và Cấn, My và Quỳnh, Phong và Cảnh. Những mâu thuẫn này có thể sẽ được giải quyết ở những tập tới, trước khi phim có tuyến nhân vật mới.

