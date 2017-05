Quang Dũng lần đầu thực hiện MV với nhiều cảnh quay gợi cảm

Sau bộ đôi CD Serenade (Dạ khúc) và The Best of Quang Dũng, nam ca sĩ gốc Quy Nhơn tiếp tục ra mắt MV Bài ngợi ca tình yêu. Ca khúc nằm trong album Serenade (Dạ khúc), là nhạc Pháp của tác giả Orfeu Negro, được nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Julie viết lời Việt.

Trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, các MV của Quang Dũng thường có hình ảnh lãng mạn, thơ mộng và dung dị. Với MV Bài ngợi ca tình yêu, lần đầu anh thực hiện MV với nhiều cảnh quay nóng bỏng bên bạn diễn nữ.

Hình ảnh của Quang Dũng trong MV mới. Ảnh: Huy Khiêm - Terry

Quang Dũng cho biết toàn bộ cảnh quay trong MV được thực hiện tại Mỹ bởi một ê-kíp trẻ và hiện đại. Tông màu trắng chủ đạo cùng ánh sáng và những cú quay gợi nhiều hơn tả tạo nên hình ảnh khá thú vị.

Nói về sự thay đổi phong cách bất ngờ, giọng ca Còn ta với nồng nàn chia sẻ: “Bài ngợi ca tình yêu là tình khúc đầy tình tứ, phiêu bồng mà táo bạo, phóng khoáng. Khi quyết tâm làm MV ca khúc này, tôi đã bị thuyết phục bởi ý tưởng tạo ra một clip đẹp hiện đại, đậm chất tình, phóng khoáng nhưng tế nhị, giàu ẩn ý".

Theo anh, khán giả vốn đã quen thuộc với hình ảnh của Quang Dũng giản dị có thể sẽ bất ngờ nhưng đây là sự thử nghiệm, phá bỏ những gì quen thuộc. Anh muốn làm để khám phá bản thân, đem đến cảm xúc mới cho khán giả.

Theo Zing