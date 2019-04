Phương Uyên xúc động, khóc với màn trình diễn của ban nhạc rock

Trong tập 12 Ban nhạc Việt, 6 nhóm nhạc cùng thể hiện khả năng và tư duy âm nhạc của mình qua những ca khúc do họ sáng tác.

Học trò Phương Uyên, ban nhạc Radio đem đến ca khúc Kí ức. Phần trình diễn nhận được nhiều lời khen của các huấn luyện viên. Nhạc sĩ Phương Uyên xúc động, cố gắng kìm nước mắt khi nghe Mr. T đặt câu hỏi tại sao nhìn một ban nhạc rất chuyên nghiệp như Radio vẫn phải tham gia chương trình Ban nhạc Việt.

"Đó là nỗi khổ của anh em ban nhạc. Đó là tìm kiếm một tương lai tốt hơn. Ngày hôm nay các bạn đứng ở đây, không có gì đáng chê trách cả. Tôi nói với các bạn chơi theo phong cách nào thì hãy phối bài này theo phong cách của các bạn. Đó là để cho khán giả biết đó là sáng tác của các bạn và các bạn đang định hình phong cách của mình", cô chia sẻ.

Phương Uyên không kìm nén được sự xúc động trước màn trình diễn của ban nhạc Radio.

Ban nhạc Black Pearl đội huấn luyện viên Mỹ Linh tiếp tục đêm thi với ca khúc Phía sau màn đêm. Nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng Black Pearl dường như bị cạn ý tưởng cho bài phối.

Đồng tình với quan điểm của đồng nghiệp, nhạc sĩ Đức Trí nhận xét học trò của Mỹ Linh chưa tìm được lối đi mới và định hướng cho sáng tác của nhóm. Nguyễn Hải Phong cho rằng Black Pearl đã vượt thử thách không thành công nhưng anh nhìn được trong ánh mắt của từng thành viên ban nhạc là sự cố gắng, nỗ lực.

Trình diễn ca khúc tự sáng tác Ngày đêm mộng mơ, nhóm nhạc Plus được nhạc sĩ Đức Trí nhận xét bản phối rất đúng công thức nhưng hơi an toàn. Trong khi đó, nhạc sĩ Phương Uyên chỉ ra yếu điểm của Plus chính là vocal khi liên tục mắc lỗi hát trước nhạc.

Cô cho rằng ưu điểm duy nhất của ban nhạc chính là cả ban nhạc chơi rất đoàn kết. Mỹ Linh cho biết phần trình diễn của học trò đã gợi lên cho cô những kỷ niệm thời mới vào nghề.

2 nhóm nhạc do Mỹ Linh huấn luyện đều dừng chân trước chung kết.

Nhận được số điểm cao nhất, Fire là ban nhạc đầu tiên bước vào đêm chung kết, tiếp đó là Những năm 90, Radio, 18B. Như vậy, 2 ban nhạc Black Pearl và Plus của đội huấn luyện viên Mỹ Linh phải chia tay tại chương trình.

Theo Zing