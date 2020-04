Phim của Lee Min Ho - "Quân vương bất diệt" tập 2: Vừa mới ôm ấp giữa phố, nam chính đã đòi cưới Kim Go Eun làm Hoàng hậu

Bỏ ngỏ cái ôm vồ vập ở cuối tập 1 The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt , giữa Lee Gon ( Lee Min Ho ) với Tae Eul ( Kim Go Eun ) cùng hàng loạt những thắc mắc của khán giả về thế giới song trùng, tập 2 của bộ phim mang đến cho người xem những tình huống đầy thú vị của cặp đôi chính.

Bị người lạ mặt ôm giữa chốn đông người, chẳng những thế Tae Eul còn nghe những lời rất vô lí, nào là thế giới song trùng, kẻ ôm mình còn tự nhận bản thân là Hoàng đế đã khiến nữ cảnh sát vô cùng bối rối. Với tính cách mạnh mẽ và có phần nóng tính, Tae Eul đã gô cổ Lee Gon giải lên đồn cảnh sát để làm việc.

Bị giải về đồn, Lee Gon hoang mang đến mức tội nghiệp khi bị Tae Eul nhốt vào buồng giam. Tại đây vị Hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc vô tình phát hiện người anh em Jo Young (Woo Do Hwan) cũng có một phiên bản khác ở thế giới thực. Tuy nhiên người này chẳng phải Jo Young mà chỉ là chàng cảnh sát Jo Eun Seob với mái tóc giống như "cu bé khóc nhè" năm xưa. Thậm chí, Jo Eun Seob còn trêu ghẹo Tae Eul vớ phải "cục phân đẹp trai" khiến Lee Gon chỉ biết câm nín.

Vị Hoàng đế đáng thương bị Tae Eul nhốt vào buồng giam vì liên tục nói những điều vô lý.

Lee Gon phát hiện chàng cận vệ của mình cũng có một phiên bản ở thế giới thực.

Không thể tra được danh tính của Lee Gon thật sự làm Tae Eul đau đầu. Ngoài ra, vì không có đủ bằng chứng chứng minh Lee Gon là tội phạm nên Tae Eul buộc lòng phải thả anh đi. Tuy nhiên, vì muốn hiểu thêm về Jung Tae Eul, Lee Gon quyết định ở lại thế giới thực thêm một thời gian.

Trong quá trình lưu trú ở thế giới thực, một tình huống dở khóc dở cười xảy đến với Lee Gon khi khách sạn mà anh đang ở không cho phép "đỗ" bạch mã. Vẫn cứ ngỡ mình là Hoàng đế ở thế giới thực, Lee Gon viết vài dòng ngắn ngủi gửi đến "thần dân" Jung Tae Eul trông dùm bạch mã, khiến nữ cảnh sát chỉ biết ôm đầu mà thốt lên rằng: "Mình giẫm phải đống phân thật rồi".

Đang yên ổn làm cảnh sát, Tae Eul lại có thêm nhiệm vụ trông ngựa cho Lee Gon.

Bước vào thế giới thực, Lee Gon cho thấy thói tiêu xài hoang phí của mình khi những viên kim cương quý giá cũng bắt đầu sử dụng hết. Thế nên, người duy nhất mà Lee Gon có thể dựa vào lúc này chỉ còn Jung Tae Eul.



Dù đã cố gắng không quan tâm đến Lee Gon, tuy nhiên ý nghĩ này của Tae Eul hoàn toàn thất bại khi cô nàng cứ mải dây dưa với người đàn ông kỳ lạ này. Và chính bởi sự tốt bụng của Tae Eul đã níu chân Lee Gon ở lại thế giới thực. Tại đây, anh chàng hứa hẹn cưới cô làm Hoàng hậu khiến nữ cảnh sát tiếp tục ôm đầu và mắng Lee Gon: "Cứ tưởng là điên nửa mùa, hóa ra là điên quanh năm".

Tae Eul chính là vị cứu tinh của Lee Gon sau khi anh chàng tiêu hết tiền.





Tae Eul ôm đầu bởi lời hứa hẹn được làm Hoàng hậu của Lee Gon.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Quân Vương Bất Diệt phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.



Theo Trí thức trẻ