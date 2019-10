Phim bôi nhọ Lý Tiểu Long bị cấm chiếu vĩnh viễn ở Trung Quốc

Ngày 20/10, tờ QQ cho hay bộ phim Once Upon A Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino đã không vượt qua khâu kiểm duyệt tại Trung Quốc.

Theo kế hoạch trước đó, bộ phim đã được dự tính ra rạp vào ngày 25/10, nhưng sau đó ở khâu kiểm duyệt cuối cùng, các nhà chức trách đã quyết định hoãn phát hành vô thời hạn đối với dự án này.

Hiện, các quan chức Trung Quốc chưa ra bất kỳ lời giải thích nào về vụ việc. Theo QQ suy đoán Once Upon A Time in Hollywood bị cấm chiếu vì bị cho là cố tình bôi nhọ, phá hỏng hình ảnh Lý Tiểu Long .

Cụ thể, phim có phân đoạn Lý Tiểu Long (do Mike Moh đóng) tuyên bố mình hoàn toàn đánh bại nhà vô địch quyền anh Muhammad Ali. Đến khi thách đấu nhân vật của Brad Pitt, huyền thoại võ thuật tiếp tục khăng khăng rằng mình sẽ dành phần thắng.

Hình ảnh Lý Tiểu Long ngốc nghếch, ngạo mạn về võ công của mình, nhưng lại chẳng đánh thắng nổi một diễn viên đóng thế trong bộ phim đã khiến người thân và những người yêu mến huyền thoại võ thuật tại quê nhà không hài lòng và tức giận.

"Con gái Lý Tiểu Long đã kháng cáo lên Hội đồng Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc để xin lùi lịch chiếu phim yêu cầu sửa đổi các phân cảnh của cha cô theo hướng tích cực. Công ty phân phối tác phẩm là Bona Film cũng đã bàn bạc với đạo diễn Tarantino về một phiên bản mới cho hình tượng Lý Tiểu Long, nhưng không đủ thời gian", một người giấu tên trong ê-kíp phim chia sẻ với tờ Voachinese.

Theo QQ, các nhà chức trách Trung Quốc thời gian qua đã tăng cường siết chặt công tác kiểm duyệt với các dự án phim ảnh trong và ngoài nước.

Trên thực tế, không chỉ Once Upon A Time in Hollywood bị liệt vào danh sách đen, gần đây phim hoạt hình South Park cũng bị gỡ bỏ tại Trung Quốc vì có hành vi chế giễu chính quyền nước này. Năm 2012, bộ phim Django Unchained cũng bị hoãn chiếu vì quan chức Trung Quốc cho rằng phim quá bạo lực.

Hình ảnh Lý Tiểu Long trong Once Upon A Time in Hollywood khiến người thân và những người yêu mến huyền thoại võ thuật bức xúc.





Once Upon a Time in Hollywood được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 và được chính thức phát hành vào tháng 7. Tính đến nay, doanh thu vòng vé toàn cầu của Once Upon a Time in Hollywood đã đạt 366 triệu USD .

Các nhà sản xuất và các công ty phân phối hy vọng việc ra rạp ở thị trường đông dân nhất thế giới sẽ đẩy doanh thu phòng vé lên con số hơn 400 triệu USD .

Theo QQ, sau tuần lễ thống trị của phim nội địa vào dịp Tuần lễ Vàng Quốc khánh, hiện bảng xếp hạng các tác phẩm có doanh thu phòng vé cao đang được thống trị bởi phim Hollywood. Maleficent: Mistress of Evil đang dẫn đầu với 950.000 USD và One Piece: Stampede - đứng thứ 2 với số tiền gần 770.000 USD .

