NSND Hồng Vân xúc động khi hát cùng con trai

Tập 1 'Hát cùng mẹ yêu' lên sóng Đài truyền hình TP HCM tối 3/1 với 6 cặp mẹ con nghệ sĩ. Trong đó có cặp mẹ con NSND Hồng Vân - Trê Phi. Trê Phi tên thật là Khôi Nguyên, 20 tuổi, đang du học tại Mỹ.

Tối qua cũng là kỷ niệm 14 năm ngày cưới của NSND Hồng Vân với diễn viên Lê Tuấn Anh nên chị có niềm vui kép khi chương trình phát sóng.

Mẹ con Hồng Vân trình bày ca khúc 'You raise me up'. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, khi nhìn con trai đặt tay lên ngực trên sân khấu, chị xúc động vô cùng. Với chị, tình cảm đôi khi không cần phải nói, chỉ cần một hành động nhỏ thôi của con cũng đủ khiến cho các bà mẹ cảm thấy ấm lòng. Giám khảo Đức Huy nhận xét đây là tiết mục kết xuất sắc nhất của chương trình vì bài hát 'You raise me up' mà Trê Phi và NSND Hồng Vân chọn quá ý nghĩa.

NSƯT Kim Xuân và con trai là nam ca sĩ Huy Luân chọn ca khúc 'Mưa hồng' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để ra mắt khán giả. Đây là bài hát cả hai mẹ con đều yêu thích.

Huy Luân cũng được giám khảo Đức Huy khen: 'Mưa hồng là một bài hát kinh điển của nhạc Việt Nam. Vẫn với điệu slow, nhưng khi Huy Luân cất tiếng hát lên, tôi cảm thấy một sự khác biệt cho bài hát này. Tôi thích cách nhả chữ và những nốt cao bạn thể hiện một cách dễ dàng'. Tuy nhiên, giám khảo cũng hơi tiếc vì phần chia đoạn của bài hát chưa hợp lý vì phần của NSƯT Kim Xuân không dễ hát.

Ca sĩ Siu Black và con trai Siu Mạnh thể hiện ca khúc 'Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời'. Đây là lần đầu tiên 2 mẹ con song ca với nhau và cũng là lần đầu Siu Mạnh lên sân khấu.

Mẹ con nghệ sĩ Kim Phương và ca sĩ Tống Hạo Nhiên thể hiện ca khúc 'Hát cùng mẹ yêu' do chính Tống Hạo Nhiên sáng tác.

Nghệ sĩ hài Dũng Nhí và mẹ là nữ nghệ sĩ cải lương Phương Dung chọn ca khúc 'Tình mẹ' của nhạc sĩ Ngọc Sơn để trình bày.

Á quân Cười xuyên Việt 2016 Tuấn Dũng và mẹ Hồng Ngọc có một tiết mục vui tươi, sinh động trong chương trình với liên khúc 'Giọt nắng bên thềm - Sầu tím thiệp hồng - Miền Tây quê tôi'.

Bộ ba giám khảo của chương trình là danh ca Phương Dung, NSND Ngọc Giàu, nhạc sĩ Đức Huy.

