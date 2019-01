Ninh Dương Lan Ngọc kể khổ vì vai cô nàng xấu xí phim Mối tình đầu của tôi

Trong phim Mối tình đầu của tôi, vai diễn An Chi của Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái có ngoại hình đặc biệt. Do đó, đây chính là nổi ám ảnh rất lớn đối với nữ diễn viên. Khâu tạo hình nhân vật khiến Lan Ngọc gặp phải nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt".

Đầu tiên là đôi má ửng đỏ của An Chi cũng gây cho Lan Ngọc nhiều phiền phức trong quá trình quay phim. Lan Ngọc kể: "Trên phim đã qua chỉnh màu hậu kỳ nên màu má đỏ cũng đã giảm đi phần nào chứ ở ngoài đời, đôi má đỏ bầm đáng sợ hơn rất nhiều. Cứ mỗi ngày quay, Ngọc luôn phải là người đến đoàn phim sớm trước tiên khi chưa có ai xuất hiện để hóa trang, làm tóc. Khổ sở nhất là phải giữ bộ mặt đó suốt cả ngày quay".

Chính vì tạo hình xấu lạ với hai má đỏ, đầu tóc rối bù và phong cách thời trang quái dị đó cũng khiến không ai có thể nhận ra Lan Ngọc khi cô đi lang thang ngoài phim trường. "Có lần đoàn phim quay ở khu nhà mẫu sang trọng, sau khi hóa trang từ bên ngoài xong thì tôi đi vào bối cảnh quay bên trong tòa nhà, bảo vệ chặn lại cương quyết không cho tôi vào vì nghĩ tôi là ăn xin, cuối cùng thì phải gọi người trong đoàn phim ra giải thích, bảo vệ mới cho tôi vào điểm quay" - Lan Ngọc chia sẻ.

Thêm nữa, vì lịch quay và kịch bản phim có đến hai giai đoạn tạo hình của An Chi, đó là giai đoạn khi An Chi xấu xí và khi An Chi trở nên xinh đẹp hơn nên trong cùng một ngày quay, Lan Ngọc phải thay đổi tạo hình liên tục.

Cô kể rằng: "Có những ngày tôi phải thay đổi từ tóc thẳng má không đỏ, sang tóc xoăn tít má đỏ choét… quay vài phân đoạn lại phải đi gội đầu, tẩy trang để lại make up hóa trang thành xinh đẹp trở lại. Cứ như vậy suốt 3 tháng, mỗi ngày đều xoăn tóc rồi làm thẳng ra bằng máy làm nóng khiến tóc tổn thương toàn bộ. Tóc tôi hư đến 80% và rụng gần hết cả đầu tóc đến bây giờ sau 2 năm rồi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục".

Lan Ngọc trong tạo hình An Chi khi xấu xí và khi trở nên xinh đẹp hơn.

Bộ phim Mối tình đầu của tôi được Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Phim sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên trên kênh VTV3 từ ngày 16/01/2019.

Một số hình ảnh của Lan Ngọc trong tạo hình An Chi xấu xí ở phim Mối tình đầu của tôi:

Theo VTV