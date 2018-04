Những vai phản diện của Thân Thúy Hà trên màn ảnh

Thân Thúy Hà sinh năm 1978 tại Tiền Giang, từng là người mẫu nổi tiếng trong những năm 1990. Gắn bó sàn catwalk một thời gian, nữ nghệ sĩ chuyển sang lĩnh vực phim ảnh và nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả nhờ những vai diễn cá tính, sắc sảo. Ngoài hóa thân cô gái nhu mì, hiền hậu như Thảo của Người đứng trong gió, cựu người mẫu còn diễn rất tròn trịa những vai nham hiểm, tàn độc.

Vai Sáng trong "Nếu còn có ngày mai"

Trong phim, Thân Thúy Hà hóa thân nhân vật Sáng - phụ nữ độc ác, mưu mô và sau này trở thành mẹ kế hà khắc của Duyên (Bella Mai thủ vai). Sáng xuất thân mồ côi, gia tài chỉ là chiếc ghe cũ kỹ và cố gắng tìm nơi nương tựa. Vì vậy, cô đã mồi chài chàng trai đã có vợ tên Dần (Quốc Cường đóng).

Nhân vật Sáng đến nhà dằn mặt vợ người tình và đòi quyền chia tài sản.

Cuộc sống vợ chồng Dần liên tiếp gặp trắc trở khi Sáng giở thủ đoạn và dã tâm phá hoại. Nhân vật Sáng từng bước thực hiện kế hoạch chia cắt gia đình Dần. Cô phao tin chuyện ngoại tình với người dân khu chợ nổi để mọi người đưa đến tai vợ Dần. Ngoài ra, Sáng yêu cầu người tình ly hôn vợ và sẵn sàng sinh cho anh con nối dõi. Thậm chí, khi biết vợ anh mang thai con đầu lòng sau nhiều năm chạy chữa, Sáng đã lẻn vào nhà và đổ gói bột lạ vào ấm thuốc nhằm hạ độc vợ con người tình.

Kế hoạch không thành, Sáng tiếp tục ngang nhiên đến nhà dằn mặt vợ Dần (Yến Nhi thủ vai), thông báo chuyện mang thai và đòi quyền chia tài sản lẫn chồng. Vì quá phẫn uất, vợ Dần động thai và qua đời sau khi sinh non. Được đà lấn tới, Sáng thản nhiên dọn đến nhà Dần ở, thay vợ anh quán xuyến công việc gia đình.

Sau khi bốn tập phim Nếu còn có ngày mai lên sóng, vai Sáng của Thân Thúy Hà trở thành tâm điểm hút sự quan tâm của khán giả. Trên fanpage, người xem tỏ ra bất bình trước thủ đoạn của nhân vật. Phim do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, phát sóng vào lúc 14h từ ngày 10/3.

Vai Ngân trong "Kẻ thù giấu mặt"

Kẻ thù giấu mặt do Phương Điền đạo diễn năm 2015. Phim khai khác mối quan hệ khó dung hòa giữa mẹ kế với con chồng. Vai Ngân của Thân Thúy Hà là phụ nữ giàu có. Chồng Ngân là Trường (Mai Huỳnh). Trước khi cưới Ngân, Trường từng có con với phụ nữ tên Minh Hồng (Hoài An). Khi Hồng mất tích, Trường đã đưa con riêng về sống chung. Lòng đố kỵ và ghen ghét trong Ngân nổi dậy. Cô dùng mọi thủ đoạn chia rẽ tình cảm của chồng với con riêng.

Thân Thúy Hà (giữa) vào vai Ngân trong "Kẻ thù giấu mặt".

Hân - con riêng của Trường - ngày càng thăng tiến trong công ty của bố. Thấy vậy, Ngân tức tối và tìm cách cản trở sự nghiệp của Hân. Cô tạo ra những hiểu lầm, đả kích mối quan hệ giữa Hân với hai người bạn Khanh, Khang khiến ba người trở nên căng thẳng, thậm chí là trở mặt.

Linh Trang trong "Nợ ân tình"

Phim do cặp đạo diễn NSƯT Phi Tiến Sơn - Nguyễn Thành Vinh thực hiện năm 2015. Trong Nợ ân tình , Thân Thúy Hà vào vai Linh Trang, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, đồng thời là vợ góa của một giám đốc công ty dệt may. Lúc còn sống chung với chồng, Linh Trang luôn cảm thấy cô đơn do những cách biệt về tuổi tác và quan điểm sống. Đến khi chồng qua đời, cô càng khao khát có một tình yêu trọn vẹn để được sống đúng với cá tính mạnh mẽ, ưa mạo hiểm của mình.

Thân Thúy Hà (phải) và Trương Thế Vinh trong "Nợ ân tình".

Linh Trang đem lòng yêu Chí Hào (Trương Thế Vinh), một người mẫu điển trai trong công ty do cô làm giám đốc. Biết Chí Hào có mối tình bền chặt với cô gái khác, Linh Trang không từ bỏ mà tìm mọi cách buộc Chí Hào phải kết hôn với mình.

Thân Thúy Hà cho biết cô rất thích tạo hình và tính cách của Linh Trang nhưng không đồng tình với cách chiếm đoạt tình cảm của nhân vật. Cảm giác này khiến cô gặp khó trong quá trình nhập vai. "Ngoài đời, tôi không khi nào ủng hộ chuyện cướp chồng chưa cưới của người khác. Suy nghĩ này ảnh hưởng ít nhiều diễn xuất của tôi trong các cảnh quay. Đến nỗi tôi phải tự nhắc nhở rằng mình đang đóng phim chứ không phải chuyện có thật ngoài đời", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Thanh Châu trong "Giọt nước mắt hận thù"

Phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa mẹ kế - Thanh Châu (Thân Thúy Hà thủ vai) - và con chồng - Minh Hằng (Trương Nhi đóng). Châu là phụ nữ thông minh, nhiều tham vọng và độc đoán. Hằng là phóng viên chuyên viết các bài điều tra, vạch trần những hoạt động kinh doanh sai phạm. Cô là con riêng của ông Hai Vạn - chồng hiện tại của Thanh Châu. Châu tìm cách đuổi Hằng ra khỏi nhà để Quốc Hùng (Thành Đạt đóng) - con riêng của bà với chồng trước - thừa kế gia sản trọn vẹn.

Thân Thúy Hà thủ vai Châu trong "Giọt nước mắt hận thù".

Bên cạnh đó, Châu mưu tính mở rộng vốn kinh doanh bằng việc ép Thanh Mai - con chung của bà với ông Hai Vạn - lấy Tony Duy, thiếu gia độc nhất của tập đoàn xây dựng. Những việc làm mờ ám của Thanh Châu không được các con chấp nhận. Lo sợ chuyện làm ăn bất chính bị lộ tẩy, Thanh Châu thuê đàn em bắt cóc và thủ tiêu Minh Hằng. Thế nhưng, Quốc Hùng đã liều mình cứu Minh Hằng. Về sau, Thanh Châu không ngờ con trai nảy sinh tình cảm với con riêng của chồng.

Trong phim, vai Châu của Thân Thúy Hà được tạo hình quyến rũ, sang trọng. Khi nhập tâm diễn xuất, nữ nghệ sĩ giữ sắc mặt lạnh lùng để khắc họa sự nham hiểm, mưu mô. Giọt nước mắt hận thù do Lê Hướng Nam đạo diễn, phát sóng năm 2015. Phim gửi thông điệp xóa bỏ hận thù và lấp đầy bằng sự yêu thương, lòng nhân ái trong mỗi con người.

Dung của "Lâu đài tình ái"

Phim xoay quanh câu chuyện gia đình ông Ngoại (Hoài Linh thủ vai) - người có gia tài kếch xù. Con gái duy nhất của ông Ngoại lấy Tiến (Chí Tài đóng) nhưng không may cô mất sớm. Ở tuổi gần đất xa trời, ông Ngoại muốn tìm người thừa kế nhưng chưa thực sự tin tưởng con rể.

Thân Thúy Hà (trái) vào vai mẹ kế mưu mô trong "Lâu đài tình ái".

Về sau, Tiến tái hôn với phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân tên Dung (Thân Thúy Hà đóng). Dung là người tham lam, ích kỷ và lắm mưu nhiều kế. Sợ gia tài của ông Ngoại về tay Huy - con chung của Tiến với vợ đã khuất, Dung cài cắm Quỳnh - con riêng với chồng trước - làm người chen ngang cuộc tình của con chồng. Dung mượn tay con gái để thực hiện kế hoạch độc chiếm toàn bộ tài sản của ông Ngoại.

Dù đóng vai phụ, Thân Thúy Hà gây ấn tượng với khán giả truyền hình nhờ lối diễn tự nhiên, bộc lộ bản chất và thủ đoạn của nhân vật. Lâu đài tình ái do NSƯT Trần Ngọc Giàu đạo diễn, lên sóng vào năm 2010.

Quyên trong "Tình yêu còn lại"

Phim xoay quanh cuộc sống gia đình ông Định. Đời sống hiện đại khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trở nên vô cảm. Vợ ông lao vào cờ bạc, bỏ mặc các con. Con trai lớn - Phong (Cao Minh Đạt đóng) - thành đạt, có quan hệ tình cảm với vũ nữ tên Quyên. Còn hai con gái Trân và Nhã của ông Định ưa sống đua đòi, phóng túng.

Thân Thúy Hà (phải) và Cao Minh Đạt trong "Tình yêu còn lại".

Nhân vật Quyên (Thân Thúy Hà thủ vai) quyết đeo bám Phong và tìm cách hãm hại Lam - cô gái ngây thơ kết hôn với Phong theo lời giao hẹn năm xưa của hai gia đình. Diễn vai phản diện nhập tâm, Thân Thúy Hà bị nhiều khán giả chì chiết từ trên phim ra ngoài đời thực trong thời gian dài. Phim do đạo diễn Trần Quang Đại thực hiện, chiếu năm 2008.

Thúy Diễm trong "Vùng đất không yên tĩnh"

Phim thuộc đề tài chính luận, do Nhâm Minh Hiền đạo diễn và lên sóng vào năm 2011. Trong Vùng đất không yên tĩnh, Thân Thúy Hà hóa thân nhân vật Thúy Diễm - phụ nữ thủ đoạn, lợi dụng thanh thế, chức vụ để vụ lợi cho gia đình. Những việc làm ích kỷ của Thúy Diễm gây hàng loạt tổn thất cho nhiều người dân sống bên dòng sông Huỳnh.

Thân Thúy Hà (phải) đóng cặp Mai Dũng trong "Vùng đất không yên tĩnh".

