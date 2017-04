Những vai diễn bị chê lu mờ trong phim 'Người phán xử'

là một trong hai phim truyền hình được khán giả chờ đón từng tập, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận, dự đoán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều vai diễn trong phim gây sốt như ông trùm Phan Quân của NSND Hoàng Dũng, Lương Bổng của NSƯT Trung Anh hay "nghịch tử" Phan Hải của Việt Anh.

Tuy vậy cũng có không ít vai diễn tạm thời tỏ ra nhạt nhòa, lu mờ trước sức hút của bộ phim, đơn cử như nhân vật Diễm My của MC Đan Lê. Diễm My vốn là một luật sư xinh đẹp trước khi trở thành vợ của Phan Hải. Từ khi lấy chồng, cô gần như quên mất mình là ai. Chính vì chồng vừa trẻ con, thiếu suy nghĩ vừa ngổ ngáo, lang chạ nên Diễm My thường xuyên phải lo nghĩ.

Cuộc sống vợ chồng ngày càng lục đục vì Phan Hải thường hay gây hấn, kiếm cớ mắng mỏ vợ để bỏ nhà đi với người tình. Dù biết chồng không chung thủy, Diễm My vẫn cam chịu và nhẫn nhịn tìm cách thay đổi chồng. Nhân vật do Đan Lê đảm nhận được cho là nặng về tâm lý. Tuy vậy, nữ MC lại chưa làm toát lên được điều khán giả mong muốn ở nhân vật. Diễn xuất của Đan Lê bị nhận xét là hời hợt, chưa có sự hóa thân thật sự.

: Tương tự như trường hợp của Đan Lê, nhân vật Lê Thành do Hồng Đăng đóng cũng là một vai ít đất diễn trong những tập đầu của. Lê Thành là một chuyên gia tư vấn tâm lý nhưng lại chịu cảnh ngột ngạt trong đời sống gia đình khi bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Mới đây, anh phát hiện ra mình không phải là con ruột của bố mẹ. Từ đây, Lê Thành bắt đầu hành trình đi tìm thân phận thực sự.

Qua trailer của bộ phim, nhiều khán giả đồn đoán, Lê Thành chính là người con thất lạc của "Người phán xử". Tuy vậy, Hồng Đăng lại đang tỏ ra nhạt nhòa với vai diễn của mình do ít đất diễn. Cách diễn xuất của anh cũng không có nhiều khác biệt so với những dự án phim trước đó nhưhayNhiều khán giả chờ đợi sự đột phá của nam diễn viên trong những tập tới.

Trong cuộc họp báocách đây một tháng, đoàn làm phim tiết lộ rằng nhân vật Bảo "Ngậu" do diễn viên Bảo Anh đảm nhận đóng một vai trò quan trọng trong bộ phim. Trong 7 tập đã lên sóng, Bảo "Ngậu" xuất hiện khá thường xuyên nhưng lại không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình.

Phóng to Người xem chỉ mới nhận ra đây là một giang hồ làm việc cho Phan Thị, từng có tiền án, tiền sự nhưng vẻ mặt lại tương đối hiền lành. Diễn xuất của Bảo Anh khiến không ít khán giả liên tưởng đến những vai công an trong những bộ phim cảnh sát hình sự trước đây thay vì hình ảnh của một người đang muốn được "Người phán xử" tin tưởng.

Theo Zing