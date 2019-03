Những tập cuối 'Chạy trốn thanh xuân' liệu đã hết khó hiểu, tranh cãi?

Chạy trốn thanh xuân - bộ phim gây chú ý trên sóng giờ vàng VTV thời gian qua - đang phát sóng những tập cuối cùng. Tác phẩm của đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu bị phản ứng suốt nhiều tập về cách xây dựng tâm lý nhân vật, đặc biệt là tâm lý của An (Lưu Đê Ly) và Nam (Mạnh Trường). Tâm lý của hai nhân vật này bị đánh giá là không kiên định, lập lờ, tiền hậu bất nhất trong tình yêu, mâu thuẫn trong ứng xử.

Trong những diễn biến tập phim gần đây, tâm lý này đã ít nhiều thay đổi. Cả hai đều có những bước ngoặt quan trọng trong chuyện tình cảm. Nội dung phim do vậy cũng đã bớt gây tranh cãi hơn trước. Tuy nhiên, nhiều tình tiết trong tập 30 - tập phim mới nhất - vẫn gây hoang mang cho khán giả truyền hình.

"Chạy trốn thanh xuân" gây tranh cãi suốt nhiều tập vì tâm lý mập mờ, nước đôi của nhân vật.

"Nếu cưới An, anh vẫn còn yêu Châu"

Nam với diễn xuất của Mạnh Trường từng là nhân vật gây ức chế với người xem vì tâm lý khó hiểu. Nam vốn rất yêu An nhưng lại ngỏ lời cầu hôn Châu. Khi đã quyết định cùng Châu (Huyền Lizzie) tiến đến hôn nhân, Nam lại bất ngờ nổi loạn và chọn về với An. Nhưng sau cùng, Nam và Châu vẫn kết hôn.

Đáng nói là khi đã cưới Châu, Nam vẫn dành tình cảm cho An. Trong tập 30 vừa lên sóng của bộ phim, Châu liên tục chì chiết Nam về quá khứ của anh. Thậm chí, cô còn khẳng định chồng vẫn nặng tình với An sau 5 năm xa cách. Ngay ánh mắt mà Nam dành cho An khi gặp cũng chứng tỏ hai người chưa hết tình cảm, chuyện quá khứ vẫn chưa khép lại.

Nhiều người đồn đoán Nam có thể sẽ về với An vì hai người vẫn còn yêu nhau, huống hồ cuộc hôn nhân giữa anh và Châu cũng không hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng Nam là người mập mờ, nước đôi, luôn không rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Tâm lý của nhân vật Nam gây ức chế suốt nhiều tập.

Trên fanpage Chạy trốn thanh xuân có chia sẻ thông tin "Cưới Châu, Nam vẫn còn tình cảm với An". Ngay phía dưới có khán giả bình luận hài hước: "Nếu cưới An, anh cũng vẫn còn yêu Châu". Bình luận nhận được nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Phần đông khán giả theo dõi phim cho rằng tâm lý của Nam quá khó hiểu, gần như không ai biết anh đang muốn gì. Bởi lẽ, khi đã chọn một cô gái, Nam luôn có xu hướng dành tình cảm cho người mà mình đã không chọn.

"Đàn ông sao lại cư xử như vậy" là bình luận của của nhiều người xem truyền hình về tâm lý của Nam suốt nhiều tập phim. "Ích kỷ, mập mờ, và không có gì xứng đáng để được cả hai cô gái yêu", một người nêu quan điểm.

Khán giả ủng hộ An đến với Phi

An và Phi (Huỳnh Anh) gặp lại nhau và có cuộc trò chuyện riêng sau đám cưới của Vy (Huyền Thạch) và Đạt (Lâm Đức Anh). An chia sẻ về việc nợ các bạn một lời xin lỗi khi 5 năm trước ra đi mà không nói một lời. Còn với Phi, sau 5 năm, vẫn dành cho An nhiều tình cảm từ cả ánh mặt lẫn cử chỉ.

Nhưng đúng thời điểm đó, Phi lại bỏ đi giữa chừng vì hay tin Xuân (Đỗ Hiệp) phải cấp cứu. Khi An đuổi theo đến bệnh viện lại thấy Phi đang nói chuyện với Thùy (Ngọc Anh). Hiểu lầm xảy ra khi An lại nghe được đoạn Thùy nói với Phi rằng cô đang có thai rồi khóc nức nở.

An không hay biết rằng cái thai trong bụng Thùy là của Xuân. Ngay giây phút đó, An vội vã bỏ đi và tỏ ra buồn bã. An tìm đủ mọi lý do để lẩn trốn Phi. Cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của Phi. Thậm chí, An còn cố tình nói với Phi cô đã có bạn trai.

An sau đó cũng xát muối vào tim Phi bằng những lời cay đắng. Cô nói rằng Phi đang ảo tưởng về cuộc gặp đầu tiên của hai người sau 5 năm, rằng cô chỉ muốn hàn huyên tâm sự như những người bạn chứ không hề có tình cảm gì.

Nhiều khán giả ủng hộ An đến với Phi.

Sau đó, An tiếp tục dối lòng khi nói rằng muốn Phi chịu trách nhiệm với Thùy. Phi không hiểu ý của An nên đã bỏ đi mà không một lời giải thích. Sau 5 năm, hai nhân vật vẫn tiếp tục hiểu lầm, bất đồng, giận hờn, mâu thuẫn với nhau.

Dù tâm lý của An được cho là khó hiểu, nhưng hiện tại, cô được ủng hộ đến với Phi. Bởi lẽ, sau tất cả, Phi vẫn luôn dành cho An tình cảm chân thành như thuở ban đầu.

"Mong An đến được với Phi, và nhận ra rằng Phi mới là người xứng đáng được lựa chọn. Đừng để tất cả cặp đôi khác đều cưới nhau, nhưng An và Phi cứ mãi mông lung như vậy", một khán giả bình luận.

Theo Bảo Ngọc (Tri Thức Trực Tuyến)