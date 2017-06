Những tác phẩm đáng nhớ và đáng quên trong sự nghiệp của Tom Cruise

1. Collateral (2004): Đạo diễn Michael Mann đã đem đến cho Tom Cruise cơ hội quý giá để toả sáng trong phim hành động xuất sắc này. Khán giả được chiêm ngưỡng một Tom Cruise trong vai sát thủ giết người không ghê tay nhưng tâm lý đầy phức tạp. Đuợc xem là tác phẩm "súng ống" hay nhất đầu thập niên 2000, Collateral đã giúp cho cả hai tài tử là Tom Cruise và Jamie Foxx tỏa sáng. Ngoài ra bộ phim còn đem về cho Foxx Jamie đề cử Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

2. Minority Report (2002): Bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg cũng được xếp vào danh sách những tác phẩm hành động tạo đuợc tiếng vang đầu thập niên 2000. Minority Report kể về một tương lai không xa, trong đó cảnh sát có thể ngăn chặn các vụ án đẫm máu trước khi chúng xảy ra. Tom Cruise vào vai sĩ quan John Anderton, bị mắc kẹt trong một âm mưu tội phạm phức tạp.

3. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011): Đây là phần thứ tư của loạt phim đình đám Nhiệm vụ bất khả thi do đạo diễn Brad Bird, người nổi tiếng ở dòng phim hoạt hình, lần đầu chỉ đạo. Chiến dịch bóng ma đã trở thành tác phẩm thành công nhất, có doanh thu cao nhất trong loạt phim này. Trong phim, Tom Cruise có cảnh quay rất đáng nhớ tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai.

4. Edge Of Tomorrow (2014): Tác phẩm khoa học viễn tưởng của đạo diễn Doug Liman, dựa theo tiểu thuyết All You Need Is Kill của Hiroshi Sakurazaka, có sự góp mặt của Tom Cruise, Emily Blunt và Bill Paxton. Ban đầu, Brad Pitt là lựa chọn hàng đầu của hãng Warner Bros. cho vai chính William Cage. Và sau khi tài tử này từ chối do trùng lịch, cơ hội đã được trao cho Tom Cruise. Và nam diễn viên 54 tuổi đã tận dụng vai diễn thú vị để toả sáng.

5. Mission: Impossible 1 (1996): Nói về sự nghiệp của Tom Cruise, không thể bỏ qua phần đầu tiên nằm trong loạt phim đình đám Nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù ở bộ phim đầu tiên, kỹ xảo điện ảnh CGI không thể so sánh với phần sau này, nhưng vẫn mang tính biểu tượng cao trong sự nghiệp Tom Cruise. Tác phẩm này cũng góp phần khẳng định vị thế siêu sao của anh.

6. Mission: Impossible 5 - Rogue Nation (2015): Phần mới nhất của loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi tuy không vượt qua được thành công thương mại của phần trước, nhưng vẫn được đánh giá rất cao. Trong phim do Christopher McQuarrie làm đạo diễn, Tom Cruise tự thực hiện một cảnh quay bám cánh cửa máy bay vô cùng nguy hiểm.

7. War Of The Worlds (2005): Bộ phim khoa học viễn tưởng được nhào nặn bởi bàn tay của "phù thuỷ điện ảnh" Steven Spielberg và đạt thành công lớn về thương mại. Diễn xuất của Tom Cruise cũng được đánh giá tốt, tuy nhiên giới phê bình và khán giả chỉ trích cái kết khá dễ dãi của bộ phim.

8. Mission: Impossible 3 (2006): Đạo diễn J.J. Abrams đã thổi một làn gió mới vào loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi đã có dấu hiệu xuống dốc ở phần hai. Trong phim, Ethan Hunt của Tom Cruise không chỉ là người hùng hành động, mà còn là người đàn ông của gia đình. Nhìn chung, phim được đánh giá cao nhưng không đạt con số doanh thu phòng vé thực sự ấn tượng (gần 400 triệu USD trên mức đầu tư 150 triệu USD).

9. Knight & Day (2010): Bộ phim hài, hành động pha yếu tố lãng mạn này hoàn toàn không được đánh giá cao về nội dung, thậm chí bị chê tơi tả ngay khi ra mắt. Tuy nhiên, màn thể hiện đáng yêu, ăn ý giữa hai ngôi sao Tom Cruise và Cameron Diaz đã cứu được tổng thể bộ phim. Tom Cruise vẫn rất duyên dáng trong cảnh hài hước..

10. Top Gun (1986): Bộ phim mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của Tom Cruise vì đây là tác phẩm đỉnh cao cuối cùng của nhà làm phim nổi tiếng Tony Scott. Dù nội dung không mấy ấn tượng, nhưng tại thời điểm đó, những pha hành động mãn nhãn của các chiến đấu cơ trên không cùng dàn diễn viên hấp dẫn, cộng thêm những cảnh tình cảm ướt át đã tạo nên một tác phẩm ấn tượng trong thập niên 1980. Hiện tại, Tom Cruise và nhà sản xuất Jerry Bruckheimer vẫn hy vọng sản xuất phần tiếp theo.

11. Jack Reacher (2012): Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết One Shot của nhà văn Lee Child, Jack Reacher có thể đuợc xem là một bộ phim hành động tương đối khác biệt trong số rất nhiều vai diễn của Tom Cruise. Nam tài tử đã hoàn thành tốt chứ không hẳn là xuất sắc hình tượng của một người hùng cô độc. Ra mắt trong thời điểm anh vừa ly hôn, bộ phim cũng không đạt doanh thu như kỳ vọng.

12. The Last Samurai (2003): Vai đấu sĩ Samurai trong tác phẩm lịch sử - chiến tranh lấy bối cảnh cuộc Minh Trị Duy tân của Nhật Bản là một vai diễn đặc biệt và hiếm thấy của Tom Cruise. Phim được đánh giá tốt, đặc biệt là cảnh chiến trận ở những phút cuối, và đạt thành công thương mại. Tuy nhiên The Last Samurai gây nhiều tranh cãi về cách mô tả nền văn hóa Nhật.

13. Oblivion (2013): Đây là một bộ phim có hình ảnh rất ấn tượng. Kĩ xảo điện ảnh và tạo hình của Tom Cruise đều hoàn hảo. Tuy nhiên, nội dung phim hời hợt, lặp lại ý tưởng của nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng đi trước. Phim cũng chỉ đạt doanh thu hơn 286 triệu USD, một con số không làm hài lòng các nhà sản xuất đã đầu tư hơn 120 triệu USD.

14. Mission: Impossible 2 (2000): Đạo diễn huyền thoại của Hong Kong Ngô Vũ Sâm đã thất bại nặng nề khi góp tay vào loạt phim hành động nổi tiếng này. Phim đầy những cảnh cháy nổ mang tính thương hiệu của Ngô Vũ Sâm, nhưng kịch bản nhạt nhẽo, có quá nhiều tình tiết phi logic.

15. Jack Reacher: Never Go Back (2016): Nếu như phần một Jack Reacher được đánh giá ở mức trên trung bình thì sang đến phần hai, khán giả hoàn toàn thất vọng. Tiếp tục được chỉ đạo bởi Edward Zwick, Never Go Back nhạt nhẽo và hoàn toàn không có gì đáng nhớ. Điều duy nhất cứu vãn bộ phim là diễn xuất ăn ý giữa Tom Cruise và cô đào xinh đẹp Cobie Smulders.

16. Days Of Thunder (1990): Ít khi được nhắc đến trong sự nghiệp diễn xuất cùa Tom Cruise, tác phẩm này bị chỉ trích là thiếu sáng tạo, chỉ lặp lại mô típ của Top Gun.

Theo Zing