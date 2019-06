Những nguy cơ khi trẻ sinh non

Trẻ sinh non khi chào đời dưới 37 tuần tuổi chia ra 3 mức độ: sinh cực non (dưới 28 tuần), sinh rất non (28 đến dưới 32 tuần) và sinh non (32 đến dưới 37 tuần). Trẻ sinh càng non càng dễ tử vong và càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khoẻ trong những ngày đầu sau sinh và nhiều năm sau. Trẻ sinh non tuỳ mức độ phải đối mặt với một hay nhiều nguy cơ thường gặp sau đây: Cơn ngừng thở kéo dài 20 giây hoặc hơn, thường trong vài ngày đầu sau sinh; Suy hô hấp: hay gặp nhất ở trẻ sinh non dưới 34 tuần tuổi; Xuất huyết não: nguy cơ cao với trẻ sinh non dưới 30 tuần tuổi, thường trong vài ngày đầu sau sinh; Viêm ruột hoại tử: điển hình xảy ra vào tuần thứ 2-3 sau sinh, chủ yếu ở trẻ được nuôi bằng sữa nhân tạo; Bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non: có thể gây mù loà nếu không được phát hiện và điều trị thành công, xảy ra chủ yếu ở trẻ sinh non dưới 30 tuần hoặc nhẹ cân dưới 1,5kg hoặc có yếu tố nguy cơ khác như ngạt sơ sinh, điều trị oxy kéo dài; Loạn sản phổi - phế quản: chủ yếu xảy ra ở trẻ sinh cực non hoặc trẻ sinh non suy hô hấp phải thở máy; Nhiễm trùng: do hệ thống miễn dịch non yếu, hay gặp viêm phổi, nhiễm trùng huyết, và viêm màng não; Vàng da nặng, thiếu máu.