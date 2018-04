Những gương mặt mới của 'Cả một đời ân oán' phần 2

Tối 12/4, tập 34 Cả một đời ân oán lên sóng, đánh dấu sự kết thúc của phần đầu tiên và giới thiệu những nhân vật mới của phần thứ hai sau 20 năm. Ở nửa đầu của tập 34, bi kịch của những nhân vật chính bao gồm Dung (Hồng Diễm), Đăng (Mạnh Trường), Diệu (Lan Phương), Phong (Hồng Đăng)... được đẩy lên đỉnh điểm. Sau những hiểu lầm, mâu thuẫn không thể dung hòa với mẹ chồng, Dung quyết định chia tay Đăng và ôm con gái Nguyên An bỏ đi. Bơ vơ không biết đi đâu vì nhà mẹ đẻ đã bị siết nợ, Dung đến nói chuyện với bà Mai (Minh Phương). Cô tình cờ gặp lại Phong và được anh tận tình giúp đỡ trước sự chứng kiến âm thầm của Diệu. Sẵn 'cơn điên' vì bị Phong ruồng rẫy, Diệu cho rằng chồng nhất quyết vứt bỏ mình để quay lại với Dung và nảy sinh ý định trả thù. Diệu lặng lẽ theo dõi, thừa cơ hội Dung đi xin nước nóng pha sữa để bắt cóc bé Nguyên An. Phần một của Cả một đời ân oán kết thúc bằng các tình tiết Diệu đặt bé Nguyên An ngồi khóc trước biển, Dung phát điên và trầm mình tự tử vì mất con trong khi Đăng đưa mẹ và con trai riêng sang Mỹ để trốn tránh thực tại quá đau khổ.

Phần hai của Cả một đời ân oán viết tiếp câu chuyện về các thành viên của Vũ Gia sau 20 năm. Dung và Đăng đều đã luống tuổi với mái tóc hoa râm và nếp nhăn in hằn trên gương mặt. Những đứa con của họ nay cũng đã lớn và trở thành tuyến nhân vật trung tâm của phần 2. Theo hé lộ của nhà sản xuất, thế hệ thứ hai của Vũ Gia bao gồm Nguyên, Bình, Ngân và Thủy sẽ nối dài thêm những chuyện hiểu lầm, mâu thuẫn, ân oán của đời trước. Phần thứ hai hứa hẹn sẽ có thêm sự tươi mới trẻ trung khi có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, đẹp bao gồm Huỳnh Anh, Anh Tuấn, Hạ Anh hay Lương Thanh.

Huỳnh Anh - vai Nguyên

Nguyên - con trai riêng của Đăng và người vợ trước - sau khi từ Mỹ trở về đã có thể đứng ra quản lý một resort của gia đình. Nguyên đem lòng yêu Ngân tha thiết và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình. Tuy nhiên, anh gặp tình huống khó xử khi phát hiện tình địch chính là người em cùng cha khác mẹ với mình. Nhân vật này do Huỳnh Anh thủ vai.

Huỳnh Anh vào vai Nguyên - con trai riêng của Đăng (Mạnh Trường) ở phần 2 'Cả một đời ân oán'.

Với ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất tự nhiên, Huỳnh Anh từng được mời tham gia nhiều phim đình đám như Cầu vồng tình yêu hay Tình khúc Bạch Dương. Đã quen mặt với khán giả truyền hình nhưng để được nhận vai trong Cả một đời ân oán, Huỳnh Anh cũng phải trải qua quá trình casting rất gắt gao. Đạo diễn của bộ phim cho biết, ê-kíp không có ý định mời Huỳnh Anh vì mong muốn tìm gương mặt mới nhưng cuối cùng vẫn phải chọn nam diễn viên vì không có ai thích hợp hơn.

Anh Tuấn - vai Bình

Giống như Huỳnh Anh, Anh Tuấn từng được truyền thông gắn mác 'con cưng' của VFC nhưng vẫn phải trải qua đủ các vòng casting trước khi tham gia Cả một đời ân oán. Trước đó, nam diễn viên từng gây ấn tượng trong các phim Zippo, mù tạt và em hay Ngược chiều nước mắt. Anh Tuấn cũng được đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy chọn vào phút chót vì không thể tìm được gương mặt mới phù hợp.

Anh Tuấn vào vai Bình, em trai cùng cha khác mẹ với Nguyên.

Trong phần 2, Anh Tuấn vào vai Bình - con trai của Dung và Đăng. Từ nhỏ đã bị người đời chỉ trích là đứa con hoang nên Bình luôn hận thù cha đẻ. Những mâu thuẫn với anh trai cùng cha khác mẹ sau này càng khắc sâu sự định kiến với bên nội.

Hạ Anh - vai Ngân

Ngân - cô gái xinh đẹp, chiếm trọn trái tim của cả Nguyên và Bình - do diễn viên Hạ Anh đóng. Yêu Bình nhưng Ngân luôn cảm thấy day dứt trước tình cảm mà Nguyên dành cho mình vì trước đó cô đã nhận nhiều ân tình của Vũ Gia. Lần đầu tiên lấn sân lĩnh vực truyền hình, Hạ Anh được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho Cả một đời ân oán phần 2. Trước đó, cô được mọi người biết đến với vai lớp trưởng Chiêu Minh trong phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua. cô được khán giả biết đến qua vai Chiêu Minh trong phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua.

Nhân vật nữ chính của phần hai 'Cả một đời ân oán' là Ngân do Hạ Anh đảm nhận.

Hạ Anh sinh năm 1995, bắt đầu làm mẫu ảnh sau khi tham gia cuộc thi Ngôi sao thời trang từ năm 2011. Khi còn ở lứa tuổi teen, Hạ Anh đã thử sức với việc diễn xuất khi tham gia sitcom Tiệm bánh hoàng tử bé phần 2. Trong phim, Hạ Anh vào vai Pink - một thiếu nữ đỏng đảnh, quyến rũ, đại diện cho những cô gái thích thời trang và có suy nghĩ đơn giản. Cô gái đến từ hôm qua ra mắt năm 2017 là dự án điện ảnh đầu tiên của Hạ Anh. Từ đó, cô quyết định theo đuổi con đường diễn xuất.

Lương Thanh - vai Thủy

Thành viên cuối cùng thuộc thế hệ thứ hai của Vũ Gia là Thủy - con gái nuôi của Diệu. Sống trong sự dằn vặt của Diệu và thiệt thòi từ nhỏ nhưng Thủy không hề hận thù mà lúc nào cũng dịu dàng, nhân hậu. Biết Diệu không phải là mẹ đẻ của mình, Thủy vẫn khuyên các thành viên Vũ Gia tha thứ.

Lương Thanh tại họp báo ra mắt phim.

Nhân vật này do diễn viên trẻ Lương Thanh thủ vai. Giống như Hạ Anh, đây cũng là lần đầu tiên Lương Thanh thử sức trong lĩnh vực phim truyền hình. Phim Cả một đời ân oán phần 2 dự kiến có 38 tập, do hai đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy thực hiện.

Theo Ngôi sao