Những cô gái trong thành phố tập 33: Lan và Lâm đến với nhau giản dị mà vô cùng ngọt ngào

Trong Những cô gái trong thành phố tập 32, sau khi chính thức chia tay với Tùng, Xuân vẫn có ý níu kéo bồ trẻ quay lại. Khi bị Tùng dứt khoát từ chối, Xuân hẹn gặp Mai, giở “mưu hèn kế bẩn” cho Mai hiểu lầm Tùng hòng chia rẽ hai người. Xuân đưa cho Mai một khoản tiền để dưỡng thai và sinh nở vì cho rằng Mai nhẫn tâm khi lấy cái thai ra để ràng buộc Tùng, khiến anh luôn cảm thấy day dứt và yêu cầu Mai sau này đừng liên lạc với Tùng nữa.

Vì quá uất ức Mai trút mọi giận dữ, uất ức, tủi nhục lên Tùng. Trong lúc Mai bỏ đi, Tùng đuổi theo, hai người giằng co nên Mai đã trượt chân ngã lăn mấy bậc. May mắn, cả Mai và cái thai trong bụng đều bình an. Tùng lặng lẽ ngồi bên cô và cuối cùng, dường như anh đã chọn cách rời xa Mai để không làm khổ cô thêm nữa.

Mở đầu trích đoạn tập 33 Những cô gái trong thành phố, Lan và Lâm có buổi đi chơi phố cùng nhau. “Lâu lắm rồi, tôi mới được ăn xôi khúc đó. Nói thiệt, nó làm tôi nhớ đến món bánh sắn mà ngày xưa mẹ hay nấu cho tôi ăn”.

Nghe những tâm sự đầy tình cảm ấy của Lan, Lâm cũng ngọt ngào đáp lại: “Tôi sẽ tập làm bánh sắn”.

“Chú Lâm, chú cho tôi mượn vai một chút, hi. Trên đời ni, chú sợ điều chi nhất”, Lan nói. “Tôi chẳng sợ gì, tôi chỉ sợ người ta sợ mình thôi”. Hóa ra người đàn ông có vẻ bề ngoài xù xì và lầm lì ấy lại là người đàn ông ngọt ngào và khiêm nhường đến vậy.

Ở phân cảnh khác, Tùng tìm gặp Xuân với thái độ vô cùng giận dữ: “Tôi với Xuân đã chia tay với nhau, tại sao Xuân vẫn làm thế. Xuân có biết là Mai suýt mất mạng không hả? Tôi nhờ Xuân đến gặp Mai lúc nào? Tôi nói là tôi thương hại Mai lúc nào, tại sao Xuân lại đặt điều trắng trợn đến vậy? Tôi biết là tôi mang ơn Xuân nhiều nhưng làm ơn đừng đẩy xa mọi chuyện đến thế!”.

Nói chuyện với Mai, lúc đầu Cúc nhắc khéo Mai: “Già néo thì đứt dây. Tính khí con gái thì thất thường, sáng nắng chiều mưa, em cũng vừa vừa phải phải thôi. Bây giờ tìm đâu ra một người yêu em như Tùng. Hay em tính làm mẹ đơn thân. Em có biết cuộc sống như thế khó khăn thế nào không Em đúng là trẻ con, toàn nghĩ đâu đâu ấy. Nếu Tùng không yêu thì nó đã không quan tâm em cho đến bây giờ”.

Nhưng nghe tâm sự của Mai, Cúc mới biết hóa ra Mai không phải hết yêu Tùng hay giận dỗi Tùng.

“Thật ra không phải em giận dỗi đâu. Làm sao mà biết được tình cảm của Tùng dành cho em là tình yêu hay chỉ là sự thương hại và trách nhiệm hả chị? Thực ra em thấy những điều chị Xuân nói đều đúng. Trong thâm tâm em lúc này vẫn còn mặc cảm với Tùng. Em sợ anh ấy thương hại em. Nếu đứa con không phải con của Tùng em sợ anh ấy sẽ quay lưng với mẹ con em”, Mai nói.

Tập 33 Những cô gái trong thành phố phát sóng lúc 21h30 tối nay (17/4) trên VTV3.

TA (th)