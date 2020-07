Những cảnh phim khiến diễn viên cực lực phản đối

Nam diễn viên cũng bày tỏ sự không thoải mái khi thực hiện các cảnh giường chiếu “kỳ quặc vô cùng” nói chung, và giải thích tại sao chỉ đồng ý diễn cảnh nóng một vài lần trong sự nghiệp khi ở tuổi 40 với Juliette Binoche trong In My Country và Naomi Watts trong Mother and Child. “Bạn hỏi trước khi bắt đầu rằng ‘Tôi có thể chạm vào đâu? Không nên chạm vào đâu?’” – ông giải thích. “Rồi sau đó bạn xin lỗi vì cả hai lý do: ‘Xin lỗi tôi đã quá khích’ và ‘Xin lỗi nếu tôi tỏ ra hơi lạnh nhạt’, bởi đôi khi, chẳng có gì xảy ra cả!”. Theo Zing.vn