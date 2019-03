Những bộ phim Hollwood dự kiến sẽ “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu phim năm 2019

Năm 2018, ngành công nghiệp điện ảnh đã cho ra đời những tác phẩm được đông đảo người hâm mộ đón nhận, với những bộ phim bom tấn như Black Panther hay The Shape of Water.

Có thể nói, năm 2019 sẽ là một năm "bận rộn" cho khán giả với các bộ phim rất được mong đợi như Detective Pikachu - bộ phim đầu tiên làm về Pokémon hứa hẹn sẽ tạo cho người hâm mộ những cảm nhận đầu tiên khi các nhân vật trong game, phim hoạt hình, hay thậm chí là truyện tranh bước ra bên ngoài cuộc sống thật. Thương hiệu X-Men sẽ phát hành ít nhất là hai bộ phim mới. Ngoài ra, phần tiếp theo của Tu viện Dftimeon cũng sẽ trở lại màn ảnh rộng.

Dưới đây là tổng hợp những bộ phim hấp dẫn nhất chuẩn bị được phát hành tại rạp trong năm nay.

Captive State

Captive State là thể loại phim kinh dị khoa học viễn tưởng, với hai diễn viên chính là Vera Farmiga và John Goodman

Đoạn trailer đầy kịch tính lấy bối cảnh ở Chicago, mười năm sau khi Trái Đất bị người ngoài hành tinh xâm lược, và thiết lập một đế chế mới trên trái đất. Lúc này, đế chế phát xít do những kẻ ngoài hành tinh đứng đầu chia thành 2 phe: phe hợp tác vì lợi ích - theo phát xít ngoài hành tinh và phe đối nghịch.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 28-3.

Dumbo

Tác giả Tim Burton đã khéo léo xây dựng lại các bộ phim hoạt hình thành các sản phẩm phiêu lưu giả tưởng mơ mộng, góp phần chứng tỏ giá trị của nó trong phòng vé nếu nhìn lại thành công của bộ phim Alice in Wonderland.

Dumbo với câu chuyện kể về con voi không may mắn được sinh ra với đôi tai quá lớn và bị chế giễu liên tục bởi những người bạn cùng lứa sẽ do dàn diễn viên cao cấp Eva Green và Colin Farrell vào vai. Và điều đặc biệt là bộ phim sẽ lấy đi những giọt nước mắt từ người hâm mộ ở mọi lứa tuổi, với chi tiết chính đôi tai đó đã đem lại khả năng đặc biệt cho Dumbo.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 29-3.

Pet Sematary

Bầu không khí ma quái của phim kinh dị này một lần nữa chứng minh khả năng chuyển thể siêu đẳng trên màn hình của Stephen King. Chỉ cần xem đoạn trailer của bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh dị cùng tên của tác giả, cũng đủ khiến cho bạn cảm thấy ghê rợn.

Trailer bắt đầu với ngày đầu tiên vị bác sĩ Louis Creed (Jason Clarke) cùng vợ Rachel (Amy Seimetz) và 2 con nhỏ chuyển đến một ngôi nhà mới ở vùng ngoại ô Ludlow. Ngôi nhà đẹp và ấm cúng nằm giữa những tán cây tưởng chừng như yên bình, tĩnh lặng bỗng chốc trở nên đáng ngờ và đáng sợ hơn, bởi một chiếc xe tải phóng qua con đường cao tốc trước cửa ngôi nhà với tốc độ tử thần. Và đây không chỉ là mối nguy hiểm duy nhất đang chờ đợi nhà Creed phía trước. Những cảnh tiếp theo bắt đầu hé lộ về một truyền thuyết kinh dị được lan truyền trong vùng bấy lâu, qua lời kể của cụ ông hàng xóm Jud Crandall (John Lithgow). Nằm sâu bên trong cánh rừng sau ngôi nhà của gia đình Creed là một nghĩa trang, nơi mà từ lâu trẻ con trong vùng tới để chôn cất những con vật nuôi đã chết.

Bộ phim sẽ có mặt tại các rạp chiếu phim vào ngày 5-4.

Hellboy

Seri bộ phim “đứa con của quỷ” nay được tái khởi động và làm mới. Không còn Ron Pearlman, nhân vật chính Hellboy nay do David Harbour thể hiện.

Trong phim, Hellboy đang bị mắc kẹt giữa thế giới siêu nhiên và con người. Đây được coi là một bộ phim siêu anh hùng được xếp hạng R, tương tự như Deadpool.

Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 12-4.

Avengers: Endgame

Một thập kỷ trôi qua, khu công nghiệp Marvel không hề có dấu hiệu chậm lại. Trận chiến dang dở trong Avengers: Infinity War sẽ khép lại ở Avengers: Endgame, một trong những phiên bản được mong đợi nhất năm 2019.

Từ những hình ảnh hậu trường bị rò rỉ, chúng ta có thể thấy rằng biệt đội siêu anh hùng Avengers buộc phải quay về quá khứ để tìm cách ngăn Thanos tập hợp những Viên đá Vô cực. Theo anh em đạo diễn nhà Russo, bản dựng đầu tiên của Endgame có thời lượng lên tới 180 phút.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 26-4.

High Life

High Life gần như một bộ phim khoa học viễn tưởng thú vị của năm 2019, với sự tham gia của Juliette Binoche, Robert Pattinson và Andre 3000.

Tiền đề của bộ phim nói về một nhóm tử tù đã được gửi vào quỹ đạo để thu hoạch năng lượng từ các lỗ đen. Monte (Robert Pattinson) và con gái bé bỏng của mình là những người sống sót cuối cùng. Phi hành đoàn dẫn đầu bởi một bác sĩ (Juliette Binoche), với động cơ độc ác, đã biến mất. Khi bí ẩn về những gì đã xảy ra trên con tàu được làm sáng tỏ, cha và con gái phải dựa vào nhau để sống sót khi họ đang dần tiến về vùng bí ẩn của một lỗ đen. Trong những đánh giá ban đầu của bộ phim, các nhà phê bình hầu hết đều nhận xét tích cực về High Life và ca ngợi kịch bản của tác phẩm thực sự rất thông minh. Nhưng những đánh giá đó phần lớn cũng nhấn mạnh đây là một bộ phim trừu tượng, uể oải về bản chất của sự tồn tại của con người với khuynh hướng triết học của Tarkovsky, khác xa so với Marvel.

Pokémon: Detective Pikachu

Không thể tin được rằng, phải đến tận 2019, chúng ta mới lại có được một bộ phim Pokémon. Trailer đầu tiên của phiên bản live-action Pokémon do Hollywood thực hiện đến nay đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem.

Trong phim, Tim Goodman (Justice Smith) là con trai của thám tử đại tài Harry Goodman. Nhưng cha cậu đột ngột mất tích sau một vụ va chạm xe hơi. Thám tử Pikachu (Ryan Reynolds lồng tiếng) vốn là cộng sự cũ của Harry nay quyết tâm hợp tác với Tim để phá án. Sản phẩm hợp tác Mỹ - Nhật này là kết quả thỏa thuận năm 2016 giữa Legendary Pictures và The Pokemon Company dựa vào trò chơi cùng tên.

Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 10-5.

X-Men: Dark Phoenix

Đây là phần tiếp theo của X-Men: Apocalypse 2016, trong đó X-Men vẫn đoàn kết với nhau để chống lại Apocalypse, kẻ hủy diệt thế giới.

Lần này, một thành viên X-Men đe dọa làm tan rã nhóm. Đó là Jean Grey với những quyền năng siêu nhiên mới và biến thành kẻ xấu Dark Phoenix. Câu hỏi đặt ra là nhóm X-Men sẽ cứu bạn mình hay cứu cả thế giới?

Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 7-6.

Toy Story 4

Buzz Lightyear xuất hiện lần đầu tiên trong “bộ sưu tập” của Andy vào năm 1995. Năm nay, sau gần 25 năm, phần thứ tư của Toy Story sẽ được phát hành.

Nhưng Buzz, Woody, Mr Potato Head và phần còn lại của bộ sưu tập Andy đã được chuyển cho chủ mới Bonnie. Woody sẽ gặp vấn đề với một món đồ chơi mới Forky được cô chủ mới Bonnie thêm vào bộ sưu tập. "Khi Bonnie thêm một món đồ chơi mới bất đắc dĩ có tên là Fork Forky vào phòng của cô ấy, một cuộc phiêu lưu cùng với những người bạn cũ và mới sẽ cho Woody thấy thế giới lớn như thế nào đối với một món đồ chơi", theo Disney.

Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 21-6.

Spider-Man: Far From Home

Peter Parker gần như đã trở lại. Dự kiến sẽ phát hành vào tháng 7, bộ phim siêu anh hùng này là phần tiếp theo của Homecoming 2017.

Far From Home lấy bối cảnh sau Avengers: Endgame, vì vậy không ai dự đoán được phần tiếp theo này sẽ có nội dung ra sao. Những gì chúng ta có thể biết là Parker (do Tom Holland thủ vai) có chuyến du ngoạn tới Venice, Italy. Tuy nhiên, kỳ nghỉ của cậu bị xen ngang bởi Nick Fury (Samuel L. Jackson), cũng như bậc thầy thôi miên Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Bộ phim sẽ khởi chiếu vào ngày 5-7.

Once Upon a Time in Hollywood

Đối với bộ phim tiếp theo của mình, Tarantino đã có bước phát triển lớn Đạo diễn Quentin Tarantino chiêu mộ Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt và Kurt Russell để tái hiện Hollywood vào năm 1969.

Bộ phim lấy bối cảnh nước Mỹ đang bị rung chuyển bởi vụ sát hại dã man nữ diễn viên Sharon Tate (Robbie) tại nhà riêng bởi băng đảng gia đình Manson - một giáo phái hình thành ở California, do Charles Manson lãnh đạo. Vào cuối những năm 60, Manson đưa ra dự đoán là “căng thẳng chủng tộc sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh ngày tận thế”!.

Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 26-7.

X-Men: The New Mutants

Một năm với hai bộ phim X-men? 20th Century Fox quả là đã tính toán kỹ khi quyết định như thế.

Đạo diễn Josh Boone (người đứng sau thành công của The Fault in Our Stars), đã quy tụ dàn diễn viên gần như mới cho loạt phim X-Men, vào vai năm dị nhân trẻ tuổi mới phát hiện ra khả năng bất thường của họ khi kháng lại âm mưu của một cơ sở bí mật chống lại ý nguyện của mình. Tham gia phim có diễn viên Charlie Heaton, người đóng vai Jonathan Byers trong loạt phim Stranger Things phát trên Netflix.

Bộ phim sẽ khởi chiếu vào ngày 2-8.

It: Chapter Two

Phần tiếp theo của bộ phim năm 2017 khiến nhiều người xem sợ hãi khi nhìn vào cống thoát nước trên đường phố, nơi có những chú hề đáng sợ.

Chương thứ hai của It vẫn là một kịch bản đáng sợ khác của Stephen King sau khi It (2017) thành công bất ngờ, nói về việc mất tích của bé trai Georgie 7 tuổi, về sự xuất hiện của tên hề bí ẩn “It” và nhóm tự xưng là “The Losers Club” do anh của Georgie cầm đầu. Lúc này, nhóm trẻ ở thị trấn Derry, Maine đã trưởng thành. 27 năm sau những sự kiện ở IT (2017), chúng tái ngộ để thêm một lần nữa tiêu diệt tên hề ma quái Pennywiset.

Bộ phim sẽ có mặt tại các rạp chiếu phim vào ngày 6-9.

Joker

Joaquin Phoenix vào vai nhân vật phản diện lớn nhất của DC trong bộ phim "The Joker". Các chi tiết về cốt truyện chưa được hé lộ, nhưng dự kiến sẽ là một câu chuyện đen tối lấy cảm hứng từ tiểu thuyết đồ họa của Alan Moore.

Bộ phim Joker của đạo diễn Todd Phillips kể về nguồn gốc của tên hề xiếc điên loạn ở thành phố Gotham. Nhiều fan dự đoán tác phẩm sẽ đem đến nhiều bất ngờ, như chuyện Joker và Bruce Wayne / Batman có thể là hai anh em cùng cha khác mẹ. Đây là dự án không thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC (DCEU).

Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 4-10.

The Goldfinch

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên đoạt giải Pulitzer của Donna Tartt, The Goldfinch là một bộ phim dành cho những cô bé cậu bé đang trong giai đoạn trưởng thành, nói về cuộc đời của chàng trai trẻ tuổi Theodore Decker từ lúc sống sót sau cuộc tấn công khủng bố vào viện bảo tàng nghệ thuật (MMOA) tại New York giết chết mẹ anh. Lợi dụng bối rối sau vụ tấn công Decker đánh cắp một bức họa của Hà Lan có tựa The Goldfinch. Bức tranh đã trở thành nguồn cảm hứng cho riêng anh. Sau đó, Theodore được một gia đình giàu có tại Upper East Side nuôi và sa vào thế giới tội phạm. Nicole Kidman và Luke Kleintank đóng các vai chính của phim. Diễn viên chính Nicole Kidman và Luke Kleintank.

Bộ phim sẽ chiếu rạp vào ngày 11-10.

Star Wars: Episode IX

J.J. Abrams trở lại với vai trò đạo diễn của mình trong phần cuối của bộ ba phần tiếp theo của Star Wars, sau khi đạo diễn Colin Trevorrow chia tay với phim.

Một vấn đề quan trọng trong việc sản xuất bộ phim cuối cùng là làm sao giải quyết nhân vật Công chúa Leia do Carrie Fisher đóng sau khi bà đột tử vào năm 2016. Nhóm sản xuất không muốn dùng nhân vật ảo Leia do máy tính tạo ra. Như vậy, Leia sẽ chỉ xuất hiện chốc lát trong phim nhờ những đoạn phim Fisher đóng nhưng bị cắt xén. Đây cũng là cách ghi ơn bà khi thương hiệu này sẽ kết thúc sau 40 năm.

Bộ phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 20-12.