Những bộ phim bất ngờ có phần tiếp theo ra rạp năm 2018

Bad Boys For Life: Will Smith và Martin Lawrence được mong đợi trở lại trong phần 2, nhưng sự mong đợi của khán giả có phần không khả thi. Vào tháng 3 vừa qua, đạo diễn Joe Carnahan đã rời bỏ dự án này. Tuy nhiên đây là dự án ưu tiên của Sony, hãng vẫn sẽ tiến hành quay và tự tin thông báo về một phần tiếp theo sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Insidious: Chapter 4: Chuỗi phim Insidious tưởng như sắp biến mất do vắng mặt đã quá lâu thì bỗng có thông báo từ đơn vị sản xuất năm 2018 sẽ có phần tiếp theo. Với việc Adam Robitel ngồi vào ghế đạo diễn cho phần mới này, người xem có thể trông đợi những điều mới mẻ hơn so với 3 phần trước đó.

Maze Runner: The Death Cure: The Death Cure là phần thứ ba và phần cuối cùng trong loạt phim này. Nếu phần phim này kết thúc tốt đẹp và ngắn gọn, tránh dài dòng cũng như giải quyết được những câu hỏi kéo dài chưa có câu trả lời thì The Death Cure có thể trở thành phần phim thành công nhất trong seriesMaze Runner.

Sherlock Gnomes: Câu hỏi lớn nhất xoay quanh Sherlock Gnomes là "tại sao Gnomeo & Juliet (2011) lại cần có phần tiếp theo?”. Ban đầu Sherlock Gnomes theo niềm tin và kì vọng của hãng Paramount dự kiến ra mắt vào tháng 3 nhưng hiện nay có thể sẽ bị đẩy lùi tới tận kì nghỉ lễ Phục sinh năm tới.

Mamma Mia: Here We Go Again!: Phần 2 của Mamma Mia được trông đợi sẽ mời đủ dàn diễn viên cũ: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan… bên cạnh sự xuất hiện của những gương mặt mới. Phần tiếp theo cũng sẽ sử dụng âm nhạc của ABBA với các bản phối mới. Mamma Mia: Here We Go Again! đã ấn định thời gian ra rạp vào 7/2018.

Goosebumps: Horrorland: HorrorLand là tiểu thuyết của tác giả R.L. Stose loạt tiểu thuyết kể về một công viên giải trí khổng lồ. Mỗi câu chuyện trong loạt truyện này đều tìm thấy những đứa trẻ khác nhau bị dụ dỗ vào công viên vì một lý do nham hiểm. Sự thay đổi vào năm 2015 của loạt phim dưới sự thể hiện vui nhộn của Jack Black là nguyên nhân khiến phần tiếp theo được mong chờ.

The Purge 4: The Purge là thương hiệu kinh dị hiếm hoi có thể tiếp tục phát hành thêm các phần tiếp theo mà không bị nhàm chán. Trước đó đã có thông báo The Purge sẽ không có phần nội dung nối tiếp nào được sản xuất nữa. Vì vậy theo dự đoán của nhiều người, The Purge 4 sẽ là một prequel của các phần phim trước.

Disenchanted: Phần 2 của Enchanted sẽ được khởi quay vào năm nay để kịp ra rạp vào năm 2018. Cốt truyện cụ thể vẫn chưa được công bố nhưng với phần kết của Enchanted có thể câu chuyện tiếp theo sẽ về cuộc sống của Giselle và Robert. Vấn đề duy nhất khiến bộ phim có khả năng mất "nhiệt" là đã tốn đến 10 năm kể từ khi ra mắt phần đầu, Disenchanted mới được khởi động.

The Strangers 2: Bản gốc đã nói lên một câu chuyện trọn vẹn khiến khán giả cảm thấy không cần có một phần tiếp theo. Dẫu vậy The Strangers vẫn khởi động phần 2 với dàn diễn viên Christina Hendricks, Bailee Madison và Lewis Pullman vào tháng 5 vừa qua. The Strangers 2 sẽ ra mắt công chúng vào năm 2018.

The Equalizer 2: Nếu những nhà làm phim có thể duy trì một bộ phim vui vẻ với những pha hành động đỉnh cao thì The Equalizer 2 có thể tiếp tục thành công như phần 1.

Theo Nghiêm Ngọc (Tri Thức Trực Tuyến)