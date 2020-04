Những anh hùng màn ảnh nào tiếp tục lỡ hẹn?

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hàng loạt hãng phim đã phải thay đổi kế hoạch ra mắt các dự án phim mới. Rất nhiều thương hiệu bom tấn phải lùi ngày chiếu tạo ra hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng tới các phim tiếp theo trong lịch phát hành.

Mới đây, Sony Pictures, Walt Disney và Paramount Pictures đã công bố thay đổi lịch chiếu loạt phim bom tấn trong năm 2021 của mình. Rất nhiều trong số đó là hậu truyện về các nhân vật người hùng màn ảnh mà mọi khán giả đều mong chờ

Cả hai phần hậu truyện - hoạt hình và người đóng - về nhân vật truyện tranh Người Nhện đều phải nói lời tạm biệt mùa phim hè 2021 và 2022.

Ngày thứ Sáu vừa qua, Sony Pictures đã thông báo thay đổi ngày ra mắt hai tựa phim hậu truyện về nhân vật Người Nhện.

Cụ thể, phần hậu truyện của Spider-Man Far From Home – dự án hợp tác giữa Sony và Marvel sẽ lùi ngày chiếu từ 16/7/2021 tới 5/11/2021. Năm 2019, phần phim thứ hai về nhân vật Người Nhện mới của Tom Holland đã mang về cho hai hãng phim khoản doanh thu không lồ 1,13 tỷ USD .

Kế hoạch ra mắt phần 2 của phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse cũng bị hoãn lại nửa năm. Phim sẽ ra mắt vào ngày 7/10/2022 thay vì 8/4/2022 như dự kiến ban đầu. Năm ngoái, Spider-Man: Into the Spider-Verse đã thắng giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc và gặt hái doanh thu 375 triệu USD toàn cầu.

Phần tiếp theo của Doctor Strange bị điều chỉnh lịch chiếu lần thứ hai trong tháng.



Tiếp nối Spider-Man, phần phim mới về nhân vật Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cũng bị Disney lùi lịch chiếu tới 25/3/2022 thay vì 5/11/2021 như kế hoạch từng công bố hồi đầu tháng Tư.

Tuy nhiên, hãng cũng quyết định sẽ đẩy lịch chiếu của Thor: Love and Thunder lên sớm một tuần, vào đúng dịp Vatentine 2022. Phim sẽ ra mắt vào 11/2/2022 thay vì 18/2/2022 như dự kiến. Ngoài ra, kế hoạch ra mắt các bộ phim Mulan, Black Widow, The Eternals và Shang-Chi không thay đổi.

Trong Doctor Strange – Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch tiếp tục quay trở lại với vai diễn Stephen Strange / Doctor Strange. Benedict Wong và Chiwetel Ejiofor cũng được mong đợi sẽ quay trở lại với các vai diễn từ phần phim 2016.

Nhân vật Scarlet Witch / Wanda Maximoff của Elizabeth Olsen cũng sẽ xuất hiện trong hậu truyện của Doctor Strange. Tuy nhiên, nữ diễn viên Rachel McAdams sẽ không quay trở lại với vai vai diễn bóng hồng Christine Palmer.

Hai phần phim mới của Mission: Impossible sẽ ra mắt vào cuối năm 2021 và 2022.

Theo kế hoạch, hai phần phim thứ 7 và 8 của thương hiệu Mission: Impossible sẽ lần lượt ra mắt vào mùa phim bom tấn hè 2021 và 2022. Tuy nhiên, Paramount Pictures mới đây đã điều chỉnh lại lịch phát hành của hai phần phim.





Theo đó, phần thứ 7 của loạt phim sẽ ra mắt muộn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu – vào ngày 19/11/2021 thay vì 23/7/2021. Phần thứ 8 sẽ khởi chiếu vào 4/11/2022 thay vì 5/8/2022.

Mission: Impossible 7 buộc phải tạm dừng sản xuất vào cuối tháng Hai vừa qua khi những cảnh quay tại Venice, Italy mới được thực hiện. Việc phần phim thứ 7 không thể hoàn thiện theo đúng kế hoạch đã ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất phần thứ 8 của loạt phim về chàng điệp viên Ethan Hunt.

Theo Anh Phan

Zing