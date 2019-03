Tiếp tục đồng hành cùng nhau trong vai trò MC là danh hài Trường Giang và ca sĩ Hari Won với những màn "chặt chém" hài hước ở mùa 1, mùa 2 "Nhanh như chớp" vừa lên sóng đã thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình.

Hari Won - Trường Giang bất ngờ tuyên bố đã thương yêu nhau và không còn cãi nhau nữa.

Trong tập đầu tiên trở lại, hai đội chơi là những gương mặt trẻ quen thuộc đang được khán giả yêu thích như: Phở, Ngọc Thảo, Khương Ngọc, B Trần và đặc biệt là cặp đôi "Mượn rượu tỏ tình"- Bid Daddy, Emily.

'Nhanh như chớp' của Trường Giang - Hari Won bị chỉ trích khi vừa lên sóng mùa 2.

Hai đội chơi mang đến sự năng động, hài hước cho tập đầu tiên lên sóng.

Vẫn với tinh thần đem lại sự vui vẻ, giải trí với những câu hỏi thuộc đủ mọi lĩnh vực và thể lệ chơi như mùa trước, Hari Won và Trường Giang vẫn được khán giả ủng hộ khi tiếp tục dẫn cặp.

Trong phần thi của Bid Daddy, ở câu hỏi thứ 3: "Chất đạm (protein) được tiêu hóa ở ruột già hay ruột non của con người?".

Tuy Bid Daddy trả lời sai nhưng khán giả cho rằng câu trả lời của Trường Giang cũng không hẳn đúng.

Nam ca sĩ đưa ra câu trả lời: "Chất đạm được tiêu hóa ở ruột già" và nhận được kết quả không chính xác từ MC Trường Giang. Theo đó, Trường Giang giải thích rằng chất đạm được tiêu hóa ở dạ dày.

Sau ít ngày lên sóng và ngày càng nhận được sự quan tâm của khán giả, bên cạnh những bình luận yêu thích chương trình, có những bình luận xảy ra tranh cãi với đáp án Trường Giang đưa ra cho câu hỏi này.

Bid Daddy và Emily vừa gây sốt với hit triệu view "Mượn rượu tỏ tình".

Cụ thể, một bình luận để lại: "Mình là dân y dược. Câu hỏi: Chất đạm (protein) được tiêu hóa ở Ruột non hay Ruột già thì Ruột Non vẫn đúng, bên cạnh Dạ Dày. Mong chương trình tìm hiểu thật kỹ trước khi đem phát sóng". Ý kiến khác cho rằng: "Ủa chất đạm vẫn được tiêu hóa ở ruột non mà: dịch tụy với dịch ruột nha"...

Không chỉ ở câu hỏi mang kiến thức sinh học này, với những lĩnh vực khác, khán giả cũng tỏ ra không hài lòng với cách phát âm, giải thích của 2 MC: "Anh Trường Giang giải thích tục ngữ sai rồi. Vẽ rắn thêm chân ý chỉ làm việc thừa thãi, không thực tế. Chứ không phải chỉ sự nguy hiểm của con rắn nha anh", "Cái câu càng nặn càng nhẹ đọc không đúng chính tả bố ai mà biết"...

Hari Won cũng không ít lần vấp phải chỉ trích phát âm không chuẩn, người chơi khó nghe câu hỏi...

Một số ý kiến khác lại cho rằng tuy là chương trình giải trí nhưng các câu hỏi ngoài những câu đố vui thì cũng có những câu mang kiến thức chuẩn, vì vậy chương trình cần cẩn thận hơn trong việc tìm hiểu nguồn thông tin trước khi phát sóng lên truyền hình, tránh truyền tải thông tin sai đến khán giả.

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến trái chiều, số đông đều cho rằng "Nhanh như chớp" là chương trình hay và đáng xem. Những màn đáp trả, "đấu đá" tự nhiên của Trường Giang và Hari Won luôn khiến công chúng thích thú và chờ đợi từng tập của chương trình này.

"Nhanh như chớp" sẽ được phát sóng hàng tuần vào 21h thứ 7 hàng tuần.

"Nhanh như chớp" mùa 2 sau 1 tuần lên sóng đã đạt trên 5 triệu lượt xem trên Youtube chứng tỏ độ hot chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở chương trình này.

