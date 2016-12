Nguyễn Hạ My đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt thế giới tại Mỹ

Cuộc thi được tổ chức trong khu du lịch nổi tiếng của Las Vegas - Mỹ. Vượt qua 136 thí sinh từ vòng sơ khảo, Nguyễn Hạ My được lọt vào top 40. Trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử khi bắt găp câu hỏi: Danh hiệu Hoa hậu có làm nên giá trị của phụ nữ. Với phong thái tự tin, vẻ đẹp ngọt ngào, Nguyễn Hạ My trả lời “Danh hiệu Hoa hậu không làm nên giá trị của phụ nữ, mà giá trị của phụ nữ được đánh giá từ tính cách “Công, dung, ngôn, hạnh”. Phụ nữ có lòng nhân ái, sự thủy chung, thông minh có tri thức luôn được đánh giá cao... Với cách trả lời thông minh, bộ váy dạ hội màu nude ánh kim, được kết đá rất công phu của NTK Nhật Phượng đẹp lộng lẫy và bản lĩnh của người đẹp đến từ TP San Jose- Mỹ Nguyễn Hạ My đã chinh phục được ban giám khảo. Danh hiệu Hoa hậu Người Việt thế giới lần thứ 11 đã thuộc về Nguyễn Hạ My.

Trước khi trở thanh tân Hoa hậu Người Việt thế giới 2017, Nguyễn Hạ My được biết đến là Á hậu, một người mẫu ảnh xinh đẹp. Nguyễn Hạ My đã từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang, báo online với những bộ ảnh sexy nóng bỏng. Sau khi rời Việt Nam sang Mỹ định cư, hiện tại Nguyễn Hạ My đang học thạc sỹ kinh tế Trường Jose Sate San Jose State university. Ngoài ra cô đang là quản lý nhà hàng Điểm Hẹn Restaurant and Lounge.

Với vẻ đẹp khả ái, với lối makep đẹp tự nhiên của Nguyên Duy (ND Make up Studio) gương mặt đẹp ưa nhìn Nguyễn Hạ My đã xuất sắc dành được danh hiệu hoa hậu trong sự tán dương của cộng đồng người Việt tại hải ngoại trong đêm chung kết.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Người Việt thế giới 2016 được trực tiếp thu hình và phát hành DVD và Blu-ray trên 50 tiểu bang của USA, Canada, úc, châu Âu... Đây là cuộc thi được đáng giá có sự đầu tư bài bản, chất lượng. Người đoạt danh hiệu hoa hậu sẽ thực hiện sứ mệnh quyên góp thiền nguyện, làm công tác từ thiện. Kêu gọi lòng nhân ái, chia sẽ khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.

