'Người tình màn ảnh' của Minh Hằng khoe vẻ điển trai

Đang là mỹ nam được nhiều sao hạng A săn đón, trả cát-xê cao nhưng Lâm Bảo Châu vẫn nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều bởi showbiz còn các nhân tố nổi bật khác. 'Tôi thấy mình chưa là ai cả nhưng đang nuôi hoài bão, niềm tin và khát vọng toả sáng từng ngày. Nếu bản thân có sức mạnh nội tại, tôi tin mình sẽ gặt hái thành công. 'What you think, you become' (Bạn nghĩ gì bạn sẽ trở thành như thế) - đó là một câu nói hay mà tôi tâm đắc', Lâm Bảo Châu chia sẻ.