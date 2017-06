"Người phán xử" tập 27 tối nay: Cuộc phiêu lưu tình ái mới của Phan Hải

Trong tập phim tiếp theo, đúng như lời khẳng định của ông trùm, đám tay chân bị bắt sau biến cố ở vụ đàm phán trong rừng sẽ được thả tự do. Mối quan hệ giữa Thế "chột" và đàn em thân tín Tùng "còi" cũng được tiết lộ.

Tập hôm nay xuất hiện người tình mới xinh đẹp, cá tính của Phan Hải

Đáng chú ý hơn, có 2 gương mặt hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trong tập 27. Đó là 2 vai diễn do NSND Trần Nhượng và nữ diễn viên trẻ Trần Thúy An đảm nhiệm. Nếu vai diễn của NSND Trần Nhượng còn khá bí ẩn thì theo thông tin đã được tiết lộ trước đây, Thúy An đảm nhiệm vai Hương Phố - bồ mới của Phan Hải.

Sự xuất hiện của 2 nhân vật này chắc chắn sẽ tạo nên những bước chuyển bất ngờ trong Người phán xử ở những tập tiếp theo.

Tập 26 Người phán xử phát sóng tối qua mở đầu với cuộc đàm phán giữa Phan Quân và Thế “Chột” do Lê Thành sắp xếp. Cuộc gặp mặt của hai ông trùm được tổ chức tại rừng, với đám đàn em thân tín của cả hai bang vây quanh.

Hình thức ban đầu được xác định là một cuộc trao đổi con tin nhưng ngay khi chưa thương thuyết, Thế “Chột” và Phan Quân đã tỏ ra khắc khẩu. Lão bạo chúa không ngại sử dụng lời lẽ cay độc như “suốt đời mày chỉ là con chó phản chủ”.

Thế Chột đã đe dọa tính mạng người thân của Lê Thành.

Trong khi đó, Phan Quân lại tỏ ra lãnh đạm, điềm tĩnh: “Nói thật, chưa bao giờ tôi đánh giá cao anh. Ngay cả bây giờ, cái trò bắt cóc tống tiền phải để cho bọn đàn em. Anh hiểu chứ? Hết thời rồi”.

Đúng lúc Phan Quân và Thế "chột" đấu khẩu, Lê Thành nhận được điện thoại báo tin Bích Ngọc bị tấn công dẫn đến sảy thai. Điều này khiến Lê Thành cảm thấy sốc. Anh nhớ đến lời đe dọa trước đó của Thế "chột".

Mối thù giữa Thế “Chột” và Phan Quân gần như không thể hóa giải. Trước thái độ kiêu ngạo của kẻ thù, Thế "chột" đã rút dao giấu trong người với ý định sát hại ông trùm Phan Quân.

Thế nhưng, sớm nhận thấy hành động của Thế “Chột”, Lê Thành đã lao đến kéo tay “lão bạo chúa”. Nhát dao mà Thế định dành cho “Người phán xử” trở lại đâm trúng bụng của hắn. Mọi việc diễn ra ngay trước mắt nhưng ông trùm Phan Quân cũng không khỏi bất ngờ.

Thế Chột bị Lê Thành đâm ngã đùng ra đất.

Lý do Lê Thành bí mật mang theo dao nhằm giết Thế Chột là vì ông ta đã uy hiếp anh. Trước buổi gặp mặt đàm phán giữa 2 bên, Thế Chột đã gặp riêng Lê Thành và đe dọa tính mạng của người thân anh khiến anh vô cùng lo lắng. Không muốn mẹ mình, em gái và cả Bích Ngọc bị tổn hại, Lê Thành quyết định giết Thế Chột để hắn ta không còn động đến gia đình anh được nữa.

Sau vụ việc, Lê Thành ngay lập tức lọt vào diện tình nghi của cảnh sát. Thêm vào đó, Bích Ngọc (Lưu Đê Ly) bất ngờ bị hành hung tại nhà, hàng xóm của cô lại xác nhận rằng Lê Thành chính là hung thủ. Cảnh sát ngay lập tức phát lệnh truy nã Lê Thành khiến anh không còn đường trốn đành phải nhờ vả sự giúp đỡ từ Quyên (Thùy Dương).

Dự định đến bệnh viện để thăm Bích Ngọc, Lê Thành lại bất ngờ đụng độ với đàn em của Thế Chột. Nhờ có sự trợ giúp của Mỹ Hạnh (Bảo Thanh), Lê Thành may mắn được cứu thoát. Mỹ Hạnh đưa anh về nhà cô ở tạm đợi mọi chuyện dịu xuống.

Phan Quân - Phan Hải - Lương Bổng cùng "hội ngộ" trên xe tù.

Trở lại với bộ 3 Phan Quân, Phan Hải và Lương Bổng, cả 3 người hội ngộ nhau trên xe tù. Điều bất ngờ là cả anh em Tuấn - Tú và Phan Sơn cũng không chạy thoát. Phan Hải tức giận vì trước đó Phan Quân ngăn không cho anh kết liễu Thế Chột. Sở dĩ ông không đồng ý là vì không muốn Lê Thành phải gánh trên mình một bản án giết người.

Phan Quân cũng tuyên bố rằng sau 24 tiếng tất cả sẽ được thả. Riêng Tuấn - Tú, người phán xử ra lệnh 2 anh em buộc phải rời khỏi Việt Nam trong vòng 60 tiếng. Nếu không làm theo, một bản án tử hình sẽ được giáng xuống cho 2 người.

Bảo Ngậu đến gặp Bà Thu bàn bạc kế sach giải thoát cho 2 cha con ông trùm và Lương Bổng.

Người đứng đầu Phan Thị bất ngờ bị bắt giam khiến Phan Thị như rắn mất đầu. Bảo Ngậu (Bảo Anh) buộc phải đến thảo luận với vợ Phan Quân. Bà Thu (NSƯT Thanh Quý) quyết định để Diễm My (Đan Lê) làm luật sư biện hộ cho 2 cha con Phan Quân và Lương Bổng.

Bà cũng ra lệnh cho Bảo Ngậu hỗ trợ Diễm My chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ để cứu 3 người khỏi nhà giam. Ông trùm Phan Quân cũng đã được thả ngay sau đó.

Tập 27 Người phán xử sẽ được phát sóng trên VTV3 vào lúc 21h45 tối nay.

K.N (th)