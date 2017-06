"Người phán xử" tập 25: Phan Hải phát điên khi bị vợ cũ kìm kẹp?

Trong tập 24 phát sóng tối qua, cùng với cái chết của Hùng Cá Rô (Vũ Hải) ở tập trước, tính mạng Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) cũng bị đe dọa khiến ông suýt nữa phải về chầu trời. Đúng như hình ảnh đã được tiết lộ trước đó, Bảo Ngậu (Bảo Anh) xuất hiện "như một vị thần" giải vây cho Lương Bổng. Bảo Ngậu cầm trên tay một quả lựu đạn khiến cho bọn sát thủ phải dè chừng. Cuối cùng, bọn chúng đành rút lui để bảo toàn tính mạng. Lương Bổng được cứu sống trong gang tấc.

Về phía Lê Thành, sau những biến cố xảy ra gần đây, Lê Thành ngày càng lo lắng cho sự an nguy của anh và gia đình. Không chỉ có Thế "chột" luôn theo sát, Lê Thành còn chịu sự kiểm soát và theo dõi của Lương Bổng nên càng bất an.

Biết được Lê Thành đang được bố Phan Quân đánh giá cao, Bích Ngọc khuyên Lê Thành nhanh chóng gia nhập vào nội bộ Phan Thị

Lương Bổng nhắc nhở Lê Thành nên cẩn thận hơn trong hành động để không dính phải phiền phức. Đồng thời ông cũng nói với anh rằng Phan Quân hiện đang rất coi trọng anh. Sắp tới, Lê Thành có thể sẽ trở thành người tiếp quản Phan Thị thay Phan Quân chứ không phải cậu con giời Phan Hải. Tuy nhiên, Lê Thành không muốn dính líu gì đến Phan Thị, lại càng không muốn xen vào chuyện tranh chấp quyền tiếp quản gì cả. Biết được Lê Thành có cơ hội ngồi vào ghế chủ tịch tiếp quản Phan Thị, Bích Ngọc khuyên anh nên "thuận nước đẩy thuyền". Lê Thành lại không muốn nhúng tay vào giới giang hồ nên gắt gao phản đối. Qua chuyện này, Lê Thành cũng dần nhận ra Bích Ngọc là một người có tham vọng không hề nhỏ.

Ở tập 24, Vân Điệp lộ rõ mặt thật là nội gián cho phía công an. Cô luôn giấu giếm rất kỹ dưới lớp vỏ bọc bồ nhí của Phan Hải (Việt Anh). Sau khi trở về từ đồn công an, Phan Hải ngay lập tức đến tính sổ với Vân Điệp. Phan Hải kề dao vào cổ Vân Điệp, đe dọa nếu cô không khai thật ra mọi chuyện thì anh sẽ "khử" cô.

Mới vừa trở về từ nhà giam, Phan Hải phát hiện mình lần nữa trở thành "tù nhân" mà "cai ngục" lại chính là cô vợ cũ Diễm My

Đúng như những gì dự đoán ở tập 24, Diễm My xuất hiện trong vai trò luật sư. Với những bằng chứng xác đáng, Diễm My tìm cách hoãn binh khi đưa Thái "sẹo" chịu tội thay cho chồng, đồng thời thuyết phục cơ quan công an tiến hành điều tra lại, bảo lãnh cho Phan Hải được tại ngoại.

Trở về nhà, Phan Hải chưa kịp vui mừng thì thấy tất cả thành viên trong gia đình có mặt đông đủ, kể cả Diễm My. Diễm My thông tin đã rút đơn ly hôn và mạnh mẽ tuyên bố đã rao bán nhà riêng nên sẽ cùng con trai là cu Hưng trở về nhà và ở cùng Hải tại phòng cũ. Lấy danh nghĩa người bảo lãnh cho Hải được tại ngoại, My báo cho Hải biết "buổi tối, nếu không có việc gì quan trọng, anh sẽ không được phép ra ngoài nếu không có tôi đi cùng".

Phan Hải liền nổi khùng khi biết từ bây giờ anh phải sống dưới quyền giám sát của Diễm My. Diễm My còn bắt anh phải ký xác nhận bổ nhiệm cô làm trợ lý của anh tại Phan Thị. Cả mẹ và chị gái Phan Hải đều đồng tình với việc này và bắt Phan Hải phải làm theo những gì Diễm My yêu cầu.

Ở một diễn biến khác, ông trùm Phan Quân tạm tránh mặt nhưng vẫn không ngừng có những kế hoạch để đối phó với kẻ thù và tham gia điều hành Phan Thị qua Lương Bổng.

Và đúng như đã tiết lộ với Phan Sơn ở tập 24, trong tập 25 tới, kế hoạch cướp tiền Thế "chột" của ông trùm sẽ được triển khai. Đó là một cuộc đấu trí, đấu lực đầy căng thẳng giữa hai kẻ thù đã quá hiểu nhau.

Trong một đoạn preview được phát sóng ngay sau tập 24, người xem cũng không khỏi băn khoăn khi ông trùm bày tỏ sự thất vọng về Lê Thành: "Con làm bố thất vọng. Thay vì con làm trọng tài, con phải là họng súng của bố". Bên cạnh đó, tình tiết Thế "chột" cùng Vũ Bắc tỏ ra vô cùng hả hê khi "hốt trọn một mẻ lưới" thực sự gây nhiều tò mò...

Phan Hải thậm chí còn kề dao vào cổ Vân Điệp đòi "khử" cô

Tập 24 kết thúc khi Phan Hải đang tra hỏi Vân Điệp vì nghi ngờ cô nàng phản bội. Liệu đó có phải là ngày tàn của Vân Điệp và mối tình ngoài luồng giữa Phan Hải và Vân Điệp sẽ chấm dứt từ đây? Hay Vân Điệp sẽ có cách để xoay chuyển tình thế?

Những diễn biến tiếp theo của Người phán xử sẽ được tiết lộ trong tập 25, phát sóng vào ngày 15/6.

