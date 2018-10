Người đẹp mới lấy chồng tỷ phú sòng bài bất ngờ xuất hiện trên màn ảnh Việt

"Vụ án cây trâm vàng" (tên khác là Kim thoa điệp ảnh hay The Female Assassins In The Palace) là bộ phim truyền hình cổ trang – phá án hay nhất năm 2016. Gần 2 năm gây sốt ở Trung Quốc, “Vụ án cây trâm vàng” nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam khi được VTV2 phát lại. Hiện bộ phim đang nhận được nhiều phản hồi tích của của khán giả bởi nội dung hấp dẫn, ly kỳ, những màn võ thuật đẹp mắt và dàn diễn viên xinh như hoa.

Phim lấy bối cảnh thời Ung Chính thứ 6 nhà Thanh, Kha Nhĩ Tẩm Bộ Bối Lặc Ba Đồ (Tưởng Nghị) cùng huynh trưởng là Bác Nhĩ Tề (Huỳnh Hải Băng) và biểu muội Đạt Na (Lâm Tương Bình) cùng đến Đại Thanh để chuẩn bị cho huynh trưởng liên hôn cùng với Đoan Mẫn quận chúa (Trần Tử Hàm). Trong một lần tình cờ, Ba Đồ gặp Thái Điệp (An Dĩ Hiên), con gái yêu của Đa La Tuệ Triết quận Vương gặp nhau và trở thành cặp đôi oan gia vì những hiểu lầm không đáng có.

Một hình ảnh trong phim "Vụ án cây trâm vàng".

"Vụ án cây trâm vàng" xảy ra, Bác Nhĩ Tề và Đạt Na cùng một số viên quan mất tích bí ẩn khiến nhiều người hoang mang. Ba Đồ và Thái Điệp cùng bắt tay điều tra, phá án. Trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, cặp đôi dần nảy sinh tình cảm.

Sau cùng, khi tìm được 12 cây trâm vàng và tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, những khúc mắc được giải tỏa, kết thúc vụ án. Ba Đồ và Thái Điệp cùng nhau trải qua quá trình điều tra vụ án cây trâm vàng, hai người hoạn nạn thấy chân tình, sau kết thành phu thê, sau đó Thái Điệp theo Ba Đồ được gả đến Kha Nhĩ Tẩm.

Nội dung mới lạ của “Vụ án cây trâm vàng” thu hút khán giả ngay từ những tập đầu tiên với nhiều tình tiết vừa hài hước, vừa hồi hộp, gay cấn. Cốt truyện đa dạng, liền mạch cùng với diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên chính nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Ngoài nội dung phim hấp dẫn, "Vụ án cây trâm vàng" còn có sức hút bởi dàn diễn viên tài sắc: An Dĩ Hiên, Tưởng Nghị, Vạn Vĩ Kiều...

45 tập phim “Vụ án cây trâm vàng” với nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn phát sóng lúc 19h hàng ngày trên VTV2, từ 16/10/2018.

Đỗ Quyên