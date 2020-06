"Người ấy là ai?": Nữ chính chuyển giới Hà An lên tiếng bênh vực Hương Giang - Trấn Thành sau phát ngôn gây tranh cãi về người chuyển giới nữ

Trong tập 7 Người ấy là ai ? mùa 3 với sự tham gia của nữ chính chuyển giới Hà An , Trấn Thành - Hương Giang đã gây tranh cãi khi khẳng định rằng người chuyển giới nữ chỉ yêu trai thẳng. Tuy nhiên Hoa hậu Hoài Sa, Chuyên gia làm về thúc đẩy quyền LGBTQ Huỳnh Minh Thảo, cùng nhiều khán giả lại phản đối ý kiến này và cho rằng người chuyển giới muốn yêu ai là quyền của họ.

Trước những lùm xùm này, mới đây, Nguyễn Vũ Hà An - nhân vật chính mà Hương Giang, Trấn Thành đề cập đến trong chuơng trình đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này.

Hà An lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi của Hương Giang - Trấn Thành.

Theo Hà An thì trong các tài liệu mà cô đã từng tham khảo của các chuyên gia thì người chuyển giới được định nghĩa là những người mong muốn có được giới tính ngược lại với giới tính mà mình đang có. Tức là người chuyển giới từ trước đến nay được mô tả vô cùng đơn giản và ám chỉ vào mọi dạng chuyển giới mà không hề phân chia thành nhiều loại khác nhau khiến mọi người hiểu lầm.

Ở trong văn cảnh của chương trình, Trấn Thành - Hương Giang có nhấn mạnh rằng Hà An là một người chuyển giới thành nữ thuần túy, tức là khi cô đã chuyển giới thành một người phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ thuần túy khác thì dĩ nhiên Hà An phải tìm một người đàn ông "thẳng" chứ không thể tìm một chàng trai trong cộng đồng LGBT. Chính vì thế Hà An cho rằng Trấn Thành - Hương Giang đang tập trung nói về cô nên dĩ nhiên cả hai đều nói đúng chứ không hề sai.

Ngoài ra, Hà An cũng cho rằng quan điểm của Huỳnh Minh Thảo - Chuyên gia làm về thúc đẩy quyền LGBTQ cần phải bổ sung thêm vì vốn dĩ khái niệm về người chuyển giới vẫn còn chưa rõ ràng.

Theo Nhịp sống Việt