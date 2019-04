Nàng dâu order tập 5 tối nay: Yến cao tay trị tình cũ của chồng khiến khán giả hả hê

Ở tập 4 phát sóng tuần trước, vừa mở cổng Yến chứng kiến cảnh Vy đưa Phong say khướt về nhà. Vẫn giọng nhỏ nhẹ, dáng vẻ ngây thơ vô tội, Vy phân trần: "Không biết anh ấy say ở đâu mà lại đến nhà em rồi đòi ngủ lại. Em sợ chị lo nên đưa anh ấy về. Chị đừng hiểu lầm, chắc là anh ấy say quá nên đi trong vô thức thôi. Anh ấy đến để nói xin lỗi và muốn bù đắp cho em".

Không những thế, Vy còn dám trơ trẽn khẳng định với bố chồng Yến là Phong vẫn còn yêu cô. Không thể chấp nhận những lời nói chướng tai ấy, Yến lao từ trên gác xuống mắng Vy xối xả một trận trước mặt bố chồng, khẳng định chủ quyền của mình trong gia đình và thẳng tay đuổi Vy ra khỏi nhà.

Mở đầu trích đoạn tập 5 là cảnh vợ chồng Yến cùng ngồi đối diện với Vy. “Mặc dù chúng tôi quen nhau và cưới trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà lại rất hiểu nhau. Cho nên chắc chắn sẽ không vì những chuyện vớ vẩn ấy mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi đâu, anh nhở”, Yến vui vẻ quay sang nhìn chồng.

“Em làm gì có thời gian mà giận, em còn phải đi làm đẹp nữa, đâu có để ý mấy cái chuyện lăng nhăng đấy làm gì”, Yến nói sau khi Phong cảm ơn vợ vì cô đã rất hiểu và tin tưởng anh. Cách ứng xử cao tay của Yến khiến cho Vy cảm thấy vô cùng tủi nhục và không có bất kỳ phản ứng nào.

Hóa ra, Yến đã tìm được tờ giấy thanh toán của Phong ở quán nhậu. Tờ giấy ghi thời gian thanh toán lúc 22h30, Phong lại về nhà lúc 23h nên Yến chắc chắn là Phong không có thời gian để đến nhà Vy tâm sự như lời Vy bịa đặt.

Ở phân cảnh khác, Yến tiếp tục bị bà Loan – bà nội chồng săm soi về cách ăn mặc. “Anh ngắm vợ anh hộ bà xem, ối giời ơi ra đường mặc cái váy y như váy ngủ. Trễ nải thế kia ra đường thiên hạ người ta nhìn thấy người ta chửi cho có mà thối mũi”.

Tập 5 Nàng dâu order phát sóng lúc 21h30 tối nay (22/4) trên VTV3.

TA (th)