Nàng dâu order tập 19: Nói bóng nói gió chán chê, “em gái mưa” chính thức tuyên chiến với Yến

Kể từ ngày Nguyệt Anh (Quỳnh Kool) xuất hiện, cuộc sống của Yến (Lan Phương) một lần nữa bị đảo lộn. Cô "em gái mưa" ngày nào cũng áp sát Phong (Thanh Sơn) và lại rất được lòng bà Loan (NSƯT Minh Vượng) nên Yến rất khó chịu.

Trong tập 18 Nàng dâu order, Nguyệt Anh bị mẹ phát hiện không hề đi du học và đang hành nghề cắt tóc. Giấu mẹ sự thật suốt 2 năm trời, Nguyệt Anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, không muốn nhìn mặt. Giữa lúc mẹ con Nguyệt Anh đang to tiếng, bà Loan xuất hiện can ngăn. Nghe xong chuyện của Nguyệt Anh, bà Loan mở lời đề nghị Nguyệt Anh ở lại nhà mình vài hôm chờ mẹ nguôi giận rồi về. Nhưng Nguyệt Anh vẫn giấu bà Loan lý do vì sao mình bị mẹ mắng.

Được ở lại nhà Phong, Nguyệt Anh vô cùng hứng khởi. Thêm chuyện được bà Loan yêu mến, cô nàng càng có dịp lên mặt với Yến. "Em gái mưa" nhanh nhảu vào bếp làm cơm khi Yến chưa về nhà và được bà Loan khen khéo léo. Yến và Phong hết sức ngỡ ngàng khi có sự xuất hiện của Nguyệt Anh trong căn bếp nhà mình. Khi được bà nội thông báo "em gái mưa" ở lại nhà vài hôm, Yến tỏ vẻ không bằng lòng.

Phải chạm mặt Nguyệt Anh hàng ngày, cộng thêm việc bà nội chồng luôn so sánh mình với "em gái mưa", Yến khó chịu ra mặt và luôn nói kháy Nguyệt Anh để dằn mặt cô nàng. Nhưng Nguyệt Anh chẳng hề e ngại, dù đang ở nhờ trong nhà Phong nhưng cô tự nhiên như ở nhà mình.

Giữa lúc vợ chồng Phong - Yến đang tình tứ hôn nhau, Nguyệt Anh gõ cửa phá đám. Cô còn táo bạo đến mức lao vào phòng, cầm tay Phong gọi xuống ăn cơm khiến Yến choáng váng. Phong biết ý nên cũng nhanh chóng giật tay khỏi cô em hàng xóm.

Khi Phong đi làm, Yến ở nhà phải đối mặt với chuyện bị bà nội và "em gái mưa" ép ăn trứng gà và chuối để sớm sinh con. Tỏ vẻ quan tâm tới Yến, Nguyệt Anh ủng hộ nhiệt tình việc làm của bà Loan. Yến cho rằng chính Nguyệt Anh là người "bơm vá" chuyện ăn uống này cho bà Loan. Biết Yến khó chịu nhưng Nguyệt Anh vẫn giả vờ ngây thơ khiến Yến tức nghẹn.

Mở màn trích đoạn tập 19 Nàng dâu order, bà nội hỏi cháu dâu: “Bà xin lỗi, cho bà hỏi thật cái thời con gái mà chưa lấy chồng, cháu có chơi bời gì không mà bây giờ nó khó thế? Thấy mẹ nói có phần quá đáng, ông Phú bênh con dâu: “Mẹ nói gì thế, mẹ nói như thế là phản khoa học, lại làm cho cháu tổn thương đấy ạ”.

Hết khó chịu vì bị bà nội hỏi kháy, đi làm về muộn Yến bắt gặp cảnh em gái mưa và chồng mình đang chơi trò vẽ lên mặt nhau rất vui vẻ. Cô nổi đóa: “Đang đêm hôm mà 2 người chơi vui vẻ như thế à?”.

Chưa hết, cô “em gái mưa” tiếp tục khiêu khích Yến: “Có khi khách lại thành người nhà, mà người nhà lại trở thành khách đấy ạ?”. “Chị biết, đấy là mục của em đúng không?”, Yến hỏi thẳng Nguyệt Anh.

“Sao chị lại nghĩ xấu về em. Em chả có mục đích gì cả. Chị phải tự tin vào bản thân mình chứ. Sao lại lo lắng về một đứa như em?”, Nguyệt Anh trơ trẽn nói với Yến.

“À không, chị không lo lắng, chị chỉ thấy ghét thôi, mà cái gì chị thấy ghét thì chị sẽ không để nó tồn tại lâu trước mặt mình. Nếu em không hiểu thì để chị nói thẳng vào mặt em nhé. Chị muốn em biến ra khỏi nhà của chị, hiểu chưa nào?", Yến nói thẳng với Nguyệt Anh. Khi cô nàng doạ sẽ mách bà nội, Yến nói cô cũng sẽ kể hết chuyện Nguyệt Anh ăn nhờ ở đậu tại nhà mình và tăm tia Phong với mẹ của cô nàng. "Chả lẽ mặt của mẹ em cũng dầy như mặt của em à?, câu nói chốt hạ của Yến khiến Nguyệt Anh “đứng hình”.

Tập 19 Nàng dâu order phát sóng lúc 21h40 tối nay (10/6) trên VTV3.

TA (th)